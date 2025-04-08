Так чем лечить этот кашель?! Врачи рассказали, как не запустить болезнь до пневмонии

Если вы так же, как и мы, теряетесь в лекарствах от кашля, эта инструкция для вас Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Весна — время не только долгожданного потепления, но и сезонных болезней. Самое мучительное в них, как правило, — это кашель, он проходит дольше всего. Если лечиться неправильно, можно даже запустить его до пневмонии, особенно у детей.

Так как правильно лечить кашель? Таблетками или сиропами, противокашлевыми или отхаркивающими, а может, ингаляцией? Ответы на эти и другие вопросы наши коллеги из E1.RU получили у эксперта.

Почему сиропами от кашля легко навредить

Педиатр «УГМК-Здоровье» Игнат Клюжин предупредил, что детям легко навредить, поэтому не стоит давать им первый попавшийся сироп при кашле. Нужно оценить состояние ребенка и показать его врачу.

«Вред ребенку причинить достаточно легко, если не разбираться. На мой взгляд, в первые дни болезни чаще всего не требуется никакого специального лечения, — считает педиатр. — В первые дни болезни важно обеспечить комфортный для дыхательных путей микроклимат и условия, при которых образующаяся мокрота будет легко откашливаться. Для этого нужно следить за температурой воздуха, влажностью и обеспечить адекватный питьевой режим».

Продуктивный (он же влажный, мокрый) кашель сопровождается отхождением мокроты, после чего пациенту на какое-то время становится легче. Непродуктивный (сухой) кашель сопровождается отделением малого количества мокроты и, как правило, не приносит облегчения.

Во время отопительного сезона дома часто бывает жарко, до 25–26 градусов. При этом оптимальная температура для детской — 23 градуса, влажность воздуха — от 40 до 60%. В первые дни болезни врач советует следить только за микроклиматом и питьевым режимом, чтобы ребенок пил достаточное количество жидкости.

Часто родители, следуя рекламе, покупают разжижающие мокроту сиропы, растительные муколитические препараты, которые стимулируют выработку слизи. Это может навредить детям, особенно маленьким.

Детям до года ни в коем случае нельзя давать муколитические препараты без назначения врача Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











«В этой ситуации родителям легко запутаться, — считает Игнат Клюжин. — Малышам до двух лет без назначения врача не нужно давать такие лекарства. Дело в том, что слизистая дыхательных путей у детей раннего возраста более склонна к отеку.

Мукоцилиарный клиренс, направленный на эффективное удаление мокроты, работает несовершенно. У детей этого возраста ослабленный кашлевой рефлекс. Все эти особенности плохо совместимы с приемом муколитиков. Ребенок начинает пить такой сироп, мокроты становится много, он не в силах эффективно от нее избавиться. В итоге мокрота застаивается и вторично инфицируется. В этом случае может развиться пневмония».

Мукоцилиарный клиренс — механизм, который осуществляет местную защиту слизистой оболочки органов дыхания от внешних воздействий, включая инфекции.

Это не значит, что у всех детей после приема отхаркивающих сиропов разовьется пневмония. Назначение лекарства зависит от диагноза, который может поставить только врач после очного осмотра и прослушивания дыхания.

«В этом, конечно, не должен разбираться сам родитель. Врач определит, у ребенка простой бронхит или обструктивный. Может, это трахеит или синусит, а возможно, пневмония или коклюш. Уже на основе этого назначит подходящие лекарства», — пояснил педиатр.

Из-за чего может быть кашель и почему всё так сложно

Может показаться, что кашель — он и в Африке кашель и зачем так мудрить. Что есть в домашней аптечке, тем и буду лечить. Но это в корне неправильно, так вы можете навредить себе и близким.

«Природа кашля может быть разная, не обязательно он связан с каким-то инфекционным заболеванием. Бывает сердечный кашель (это, конечно, касается больше взрослых и пожилых), он может быть связан с приемом препаратов от давления. Бывает он при рефлюксе, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод и раздражает гортань.

У маленьких и больших пациентов кашель может быть вызван назофарингитом, когда слизь стекает в гортань, раздражает и рефлекторно появляется кашель. При этом в легких всё чисто», — пояснил врач.

Есть десятки причин для появления кашля и много его видов, в которых разбираются только врачи. Обратитесь на прием, если ребенка мучает кашель Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Игнат Клюжин объяснил, что дыхательный тракт у нас достаточно большой и на каждом его уровне воспаление может давать различные симптомы. Иногда оно распространяется по слизистым постепенно, а иногда вирусы и бактерии имеют способность вызывать воспаление сразу в излюбленном отделе дыхательных путей.

«При фарингите в горле может першить, что вызывает частые покашливания, — пояснил эксперт. — При ларингите мы можем наблюдать осиплость голоса, грубый, частый, лающий кашель. При трахеите может мучить сухой, навязчивый, трудно купируемый кашель. При бронхите и пневмонии он может быть абсолютно разным. На основании осмотра, сбора анамнеза, обследования врач определяет локализацию воспалительного процесса и назначает лечение».

Именно поэтому есть столько разных препаратов от кашля, и их нужно уметь назначать правильно, понимая эффект. Например, противокашлевые чаще всего не назначают дольше чем на три дня, чтобы не подавлять кашель, когда уже образуется мокрота.

«Маленького ребенка с фарингитом можно упорно лечить муколитическими препаратами, не обращаясь за помощью к врачу. Тогда с высокой долей вероятности это приведет к развитию пневмонии», — предупредил врач.

Если кашель влажный, редкий и не мучает ребенка по ночам, не нужно пить никаких препаратов Источник: Антон Малахевич / NGS55.RU











Когда пора к врачу

Педиатр объяснил: если у ребенка редкий, влажный кашель, который его не беспокоит (то есть нет никакого приступообразного ночного кашля), и при этом мокрота хорошо откашливается, его не нужно лечить. Достаточно следить за водным балансом и микроклиматом. В противном случае муколитические препараты лишь могут отодвигать выздоровление, так как будут провоцировать всё большую выработку слизи.

«Но если кашель сильный, приступообразный, мешает ребенку спать, если у него уже болит голова или живот, конечно, нужно обращаться к врачу, — посоветовал Игнат Клюжин. — Скорее всего, он назначит препараты, которые подавляют кашель. Это нужно, чтобы помочь пережить ребенку этот период, пока кашель не станет влажным и продуктивным. Но в любом случае не стоит назначать таблетки самим, врач должен послушать пациента».

Также к врачу стоит обратиться, если на протяжении пяти дней нет никакой положительной динамики, кашель не проходит или если к нему присоединилась температура.

Как облегчить першение в горле

Часто детей (да и взрослых) раздражает першение слизи в глотке, когда не получается ее ни отхаркнуть, ни проглотить. Это сильно влияет на самочувствие. Педиатр посоветовал для облегчения ситуации пить теплые сладкие напитки, а также рассасывать леденец от боли в горле.

Также в таком случае нужно не есть на ночь (как минимум за три часа до сна) и приподнять головной конец кровати, например положить что-то под матрас, чтобы у изголовья он был выше и слизь стекала.

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