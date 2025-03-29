Как избавиться от синяков под глазами? Советы косметолога

Темные круги под глазами делают лицо уставшим и заставляют чувствовать себя неуверенно. Корреспондент 76.ru узнал у косметолога из Ярославля Елены Широких, с чем может быть связана синева под глазами и как с ней бороться.
— Прежде всего, синяки под глазами могут беспокоить людей с особенностью строения глаз, например, с васкуляризацией, иными словами процессом врастания сосудов в роговицу, — отметила специалист.
По словам врача, причины синевы под глазами можно выделить следующие:
генетическая предрасположенность (уменьшенная подкожно-жировая клетчатка, глубоко посаженные глаза и склонность к отечности);
недостаточный отдых (плохой сон, стресс и перенапряжение глаз);
аллергическая реакция;
чрезмерное использование электронных устройств;
возрастные изменения (после 30-35 лет).
Как утверждает косметолог, определенного типа кожи, склонной к синякам под глазами, нет. Чаще всего на недуг жалуются атопичные люди и те, кто имеет невыраженную подкожно-жировую клетчатку в зоне орбиты. У вторых вены и сосуды проявляются и их достаточно хорошо видно, так как идет напряжение в кровеносное русло через кожу.
Как избавиться от появления темных кругов под глазами?
С синевой под глазами, по словам врача, определенно нужно бороться. Следует проводить профилактические меры, как правило, чем раньше, тем лучше. Вот несколько способов:
гимнастика для глаз. Офтальмологи рекомендуют её не только для коррекции остроты зрения, но и для улучшения микроциркуляции глазного яблока в зоне орбиты. Упражнения помогут снять усталость и напряжение;
самомассаж с использованием уходовых косметических средств;
аппаратные методики: физиопроцедуры или косметологическая токовая терапия, которая влияет на разгрузку венозной микроциркуляции в области глаз;
косметологические инъекции для укрепления кожи и улучшения микроциркуляции. Процедуры бывают различные, подбираются индивидуально и проделываются курсами.
Специалист по уходу за кожей также советует не злоупотреблять использованием электронных устройств в течение дня, соблюдать режим сна и использовать солнцезащитные очки в солнечные дни, чтобы снизить нагрузку на глаза.