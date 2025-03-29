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Здоровье интервью Как избавиться от синяков под глазами? Советы косметолога

Как избавиться от синяков под глазами? Советы косметолога

Специалист из Ярославля рассказала, почему они появляются

297
2 комментария
Эксперт клиники «НТ-медицина» рассказала об особенностях строения глаза | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЭксперт клиники «НТ-медицина» рассказала об особенностях строения глаза | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Эксперт клиники «НТ-медицина» рассказала об особенностях строения глаза

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Темные круги под глазами делают лицо уставшим и заставляют чувствовать себя неуверенно. Корреспондент 76.ru узнал у косметолога из Ярославля Елены Широких, с чем может быть связана синева под глазами и как с ней бороться.

— Прежде всего, синяки под глазами могут беспокоить людей с особенностью строения глаз, например, с васкуляризацией, иными словами процессом врастания сосудов в роговицу, — отметила специалист.

По словам врача, причины синевы под глазами можно выделить следующие:

  • генетическая предрасположенность (уменьшенная подкожно-жировая клетчатка, глубоко посаженные глаза и склонность к отечности);

  • недостаточный отдых (плохой сон, стресс и перенапряжение глаз);

  • аллергическая реакция;

  • чрезмерное использование электронных устройств;

  • возрастные изменения (после 30-35 лет).

Как утверждает косметолог, определенного типа кожи, склонной к синякам под глазами, нет. Чаще всего на недуг жалуются атопичные люди и те, кто имеет невыраженную подкожно-жировую клетчатку в зоне орбиты. У вторых вены и сосуды проявляются и их достаточно хорошо видно, так как идет напряжение в кровеносное русло через кожу.

Как избавиться от появления темных кругов под глазами?

С синевой под глазами, по словам врача, определенно нужно бороться. Следует проводить профилактические меры, как правило, чем раньше, тем лучше. Вот несколько способов:

  • гимнастика для глаз. Офтальмологи рекомендуют её не только для коррекции остроты зрения, но и для улучшения микроциркуляции глазного яблока в зоне орбиты. Упражнения помогут снять усталость и напряжение;

  • самомассаж с использованием уходовых косметических средств;

  • аппаратные методики: физиопроцедуры или косметологическая токовая терапия, которая влияет на разгрузку венозной микроциркуляции в области глаз;

  • косметологические инъекции для укрепления кожи и улучшения микроциркуляции. Процедуры бывают различные, подбираются индивидуально и проделываются курсами.

Специалист по уходу за кожей также советует не злоупотреблять использованием электронных устройств в течение дня, соблюдать режим сна и использовать солнцезащитные очки в солнечные дни, чтобы снизить нагрузку на глаза.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Эксперт Косметология
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Комментарии
2
Гость
48 минут
Хватит врать! От электронных устройств ничего не синеет.
Гость
46 минут
Записаться в секцию Каратэ или Кудо, и синяков больше не будет.
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