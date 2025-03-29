Как избавиться от синяков под глазами? Советы косметолога

Эксперт клиники «НТ-медицина» рассказала об особенностях строения глаза Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Темные круги под глазами делают лицо уставшим и заставляют чувствовать себя неуверенно. Корреспондент 76.ru узнал у косметолога из Ярославля Елены Широких, с чем может быть связана синева под глазами и как с ней бороться.

— Прежде всего, синяки под глазами могут беспокоить людей с особенностью строения глаз, например, с васкуляризацией, иными словами процессом врастания сосудов в роговицу, — отметила специалист.

По словам врача, причины синевы под глазами можно выделить следующие:

генетическая предрасположенность (уменьшенная подкожно-жировая клетчатка, глубоко посаженные глаза и склонность к отечности);

недостаточный отдых (плохой сон, стресс и перенапряжение глаз);

аллергическая реакция;

чрезмерное использование электронных устройств;

возрастные изменения (после 30-35 лет).

Как утверждает косметолог, определенного типа кожи, склонной к синякам под глазами, нет. Чаще всего на недуг жалуются атопичные люди и те, кто имеет невыраженную подкожно-жировую клетчатку в зоне орбиты. У вторых вены и сосуды проявляются и их достаточно хорошо видно, так как идет напряжение в кровеносное русло через кожу.

Как избавиться от появления темных кругов под глазами?

С синевой под глазами, по словам врача, определенно нужно бороться. Следует проводить профилактические меры, как правило, чем раньше, тем лучше. Вот несколько способов:

гимнастика для глаз. Офтальмологи рекомендуют её не только для коррекции остроты зрения, но и для улучшения микроциркуляции глазного яблока в зоне орбиты. Упражнения помогут снять усталость и напряжение;

самомассаж с использованием уходовых косметических средств;

аппаратные методики: физиопроцедуры или косметологическая токовая терапия, которая влияет на разгрузку венозной микроциркуляции в области глаз;

косметологические инъекции для укрепления кожи и улучшения микроциркуляции. Процедуры бывают различные, подбираются индивидуально и проделываются курсами.