Посмотрите на свою походку: врачи назвали 11 болезней, которые выдает ваш стиль ходьбы

Если вы не выходите летящей походкой из мая, то в январе вам пора показаться врачу Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Наша походка — это не просто способ ходить, а что-то вроде уникального «почерка», который может многое о нас рассказать. Например, по походке можно определить возраст или скрытые болезни. Хотя это не точный способ диагностики, опытный врач может заметить важные детали, которые укажут на возрастные изменения или возможные проблемы со здоровьем: не только с суставами, но даже и с зубами.

Походка — индикатор здоровья

С возрастом наша походка меняется от легкой пружинистости до шаркающей медлительности. Вспомните, как легко и энергично вы шагали в молодости. С годами походка становится медленнее, шаги — короче, появляется шарканье, уменьшается подвижность суставов. Это естественный процесс, связанный со старением: мышцы слабеют, суставы изнашиваются, координация подводит.

Иногда наша походка начинает «сбоить» не только из-за возраста, но и из-за скрытых проблем со здоровьем. Ведь тело — это сложный механизм, а перемещение в пространстве — индикатор его работы. Если какая-то деталь барахлит, это обязательно отразится на вашей манере ходить.

Травматолог-ортопед Александр Ваганов говорит, что походка помогает выявлять проблемы со здоровьем и даже патологические состояния.

— В травматологии, ортопедии и смежных областях медицины (неврология, биомеханика) изучение походки играет ключевую роль в диагностике различного рода заболеваний или патологических состояний, — объясняет врач. — Мой осмотр как врача-ортопеда начинается с наблюдений за тем, как пациент входит в кабинет, и в целом сразу становится понятно, что с человеком.

Александр Ваганов — врач травматолог-ортопед городской клинической больницы № 67 им. Ворохобова г. Москвы, организатор здравоохранения.

С коллегой согласен и главный врач клиники по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата Алексей Попов. Он назвал 11 заболеваний , которые можно предположить, лишь взглянув на походку человека.

— Это пирамидный синдром после острого нарушения мозгового кровообращения, перемежающаяся хромота, диабетическая стопа и невропатия малоберцового нерва у людей среднего возраста, болезнь Бехтерева, коксартроз, остеопороз и болезнь Паркинсона у пожилых, а также перенесенный рахит, спинальная мышечная атрофия, дистрофия Дюшена у детей, — отметил врач.

Алексей Попов — основатель и главный врач монопрофильной клиники по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата «Свобода движения» в Москве.

Терапевт Елена Шураева добавляет, что для врача походка может стать индикатором заболеваний, так как они обращают внимание на следующие особенности пациента:

Длина шага. Ее уменьшение может свидетельствовать о слабости мышц, болях в суставах или неврологических проблемах. Ширина шага. Ее увеличение может говорить о проблемах с равновесием. Скорость ходьбы. Замедление может быть связано с возрастом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы или неврологическими проблемами. Положение стоп. Врач может определить косолапость, плоскостопие, шарканье. Осанка. Положение тела при ходьбе, сутулость или наклон вперед могут указывать на болезни суставов или проблемы с позвоночником. Размах рук. Его уменьшение может быть признаком болезни Паркинсона.

Елена Шураева — врач-терапевт, специалист в области организации здравоохранения, член Российского Научного медицинского общества терапевтов, Союза реабилитологов России, директор АНО «Центр здоровьесбережения БРИКС».

Какие болезни выдает походка

Изменения походки могут быть вызваны не только возрастом, но и различными заболеваниями. Вот некоторые примеры.

Неврологические заболевания

Неврологические заболевания часто оставляют заметный след на походке человека. Например, при болезни Паркинсона шаги становятся мелкими и шаркающими, спина согнута, а движения рук уменьшаются. Такое ощущение, будто тело старается удержать равновесие, избегая лишних движений.

Рассеянный склероз проявляется шаткостью и неустойчивостью в ходьбе. Координация движений нарушается, что делает походку нерешительной и неуверенной.

Инсульт также вносит свои изменения. Люди, перенёсшие это заболевание, часто ходят с вытянутой рукой и ногой на поражённой стороне. Движения ногой напоминают полукруг, как будто она описывает дугу, а рука выглядит напряжённой.

— После инсульта человек может ходить, вытянув руку и волоча ногу, как будто описывая полукруг, — отмечает Елена Шураева.

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом

Болезни костей и суставов тоже находят отражение в походке человека. При артрите заметна хромота из-за боли и ограничения подвижности в суставах. Длина шага уменьшается, а движения выглядят скованными.

Плоскостопие тоже оставляет свой след: стопа начинает «заваливаться» внутрь при ходьбе, что может влиять на устойчивость и вызывать дискомфорт.

Болезнь Бехтерева значительно ограничивает подвижность позвоночника, делая походку скованной и «деревянной». Иногда развивается так называемая «походка пингвина», при которой человек переваливается с боку на бок. А парез малоберцового нерва вызывает «петушиную» походку. Чтобы передвигаться, человек вынужден высоко поднимать бедро и стопу, а при опускании ноги на пол слышится характерное шлепанье.

— Артрит, плоскостопие, боли в спине заставляют нас менять привычную манеру ходить. Хромота, переваливание с ноги на ногу, скованность движений — так тело пытается защитить больное место, но тем самым выдает свои секреты. А если спина согнута дугой и каждый шаг дается с трудом, возможно, это проявления болезни Бехтерева, — объясняет Елена Шураева.

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Сердечная недостаточность лишает движения легкости: из-за одышки и усталости шаги становятся медленными и короткими, а сама ходьба дается человеку трудом.

— При хронической боли в суставах (артрозы, артриты) пациенты вынуждены передвигаться с хромотой, чтобы компенсировать болевой синдром. В результате неправильной походки, как правило, впоследствии повреждаются и здоровые суставы. — предупреждает Александр Ваганов. Также несвоевременная реабилитация после оперативных вмешательств приводит к нарушению походки и осложнениям.

Проблемы со зрением

Проблемы со зрением делают походку осторожной и неуверенной.

— С возрастом может появиться так называемая старческая походка, — отмечает Ольга Махова. — Она связана больше со страхом падения, нежели с самим биологическим возвратом. Если ничего не предпринимать, то человек с каждым днем всё больше будет ограничивать себя в движениях, а функционал тела будет сокращаться. Характерный признак: походка заметно улучшается, если подать человеку руку.

Ольга Махова, эксперт по осанке и естественному омоложению

Проблемы с зубами

На походку может влиять даже неправильный прикус. Организм — это взаимосвязанная система, и когда есть проблемы в одной области, они неизбежно подтягивают и все остальные области, рассказывает челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова. Если у пациента нижняя челюсть сдвинута назад, то у него смещается центр тяжести и человек словно отклоняется вперед.

— Это влияет на положение всего позвоночного столба. Потому что мышцы челюстно-лицевой области крепятся в том числе и к позвонкам позвоночного столба, — отмечает стоматолог. — Когда у нас неправильный прикус, мышцы тоже работают неправильно и могут утягивать первые и вторые шейные позвонки, вызывая их ротации. А это уже отражается на всём позвоночном столбе. У пациентов с неправильным прикусом часто обнаруживают кривизну голени, плоскостопие и нарушение положения бедер, перекос плечевого пояса и, соответственно, ротация таза, что в свою очередь тоже приводит к тому, что изменяется походка.

Вероника Мелехова, стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Delfi Clinic

Походка здорового человека

Ее тоже можно определить, даже «невооруженным» глазом. Такая походка показывает гармоничную работу тела и отсутствие скрытых проблем со здоровьем.

— Немаловажную роль играет положение стопы, которое формируется еще в детстве, когда ребенок усваивает паттерн движения у родителей, — отмечает Вероника Мелехова. — В идеале вес тела должен быть распределен равномерно по стопе, иначе завал стопы в ту или иную сторону дает неравномерную нагрузку на коленные суставы, а далее — и на тазобедренные. Например, Х-образное положение ног при походке говорит о завале стопы внутрь, а О-образное положение — о завале стопы наружу. Это приводит к неравномерной нагрузке на вышерасположенные суставы.

Доктор советует провести самый простой тест — посмотреть на свою обувь. Если поверхность снашивается равномерно — всё в порядке, а если ассиметрично, то стоит бить тревогу.

— Нельзя четко сказать, какой должна быть походка здорового человека, так как у каждого она индивидуальна. Главное, чтобы она не доставляла дискомфорт и не приводила к развитию болевого синдрома, — считает Александр Ваганов.

Для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата необходимы регулярные занятия лечебной физкультурой, здоровый образ жизни и контроль веса. В случае возникновения дискомфорта, своевременный визит к врачу поможет решить ряд возникших трудностей.

Важный совет — старайтесь не покупать б/у обувь, особенно ребенку, потому что стопа привыкает к паттерну шага другого человека и неизвестно, насколько правильный он был.

— Есть вероятность взять себе чужую некорректную форму положения стопы и сформировать некорректное положение у себя. А далее «привет» некорректному положению таза, сколиозу и другим дегенеративным изменениям позвоночника, — обращает внимание Вероника Мелехова. — Так что формировать уверенную красивую походку нужно смолоду, иначе в зрелом возрасте это будет сделать намного сложнее. Но возможно! Перестроив паттерн шага, можно выровнять положение тела в пространстве.

Что делать, если вы заметили изменения в походке

Если вы заметили изменения в собственной или походке близкого человека, не стоит заниматься самодиагностикой. Лучше всего обратиться к врачу. Он проведет осмотр, задаст необходимые вопросы и при необходимости назначит дополнительные исследования. Ранняя диагностика и своевременное лечение помогут предотвратить развитие серьезных заболеваний и сохранить активность на долгие годы.

— Любые, даже незначительные изменения походки — повод пройти медицинское обследование для выявления возможных заболеваний многих систем организма, таких как сердечно-сосудистой, нервной системы, изменений опорно-двигательного аппарата или проблем с суставами. Обратив внимание на свою походку, можно значительно повлиять на функционал своего тела и укрепить здоровье, — советует Ольга Махова.