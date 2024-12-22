НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

ю-в.

 753мм 80%
Подробнее
8 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Увеличат пенсии
Поднимут плату за вывоз мусора
Какие улицы перекроют в Новый год
Отзывы на икру
Пожар в жилом доме
Выявили онкологию после падения
Афиша новогодних гуляний
Выпала дверь в автобусе. Фото
Что дарить на Новый год
Здоровье обзор Продают без рецепта, а выписывают коучи? Врачи — о том, почему в России выросли цены и спрос на антидепрессанты

Продают без рецепта, а выписывают коучи? Врачи — о том, почему в России выросли цены и спрос на антидепрессанты

В 2024 году препараты стали покупать на 7% чаще, особенно в Москве и Санкт-Петербурге

1 632
7 комментариев

Среди возможных причин популярности антидепрессантов — их доступность, говорят врачи

Источник:

В 2024 году россияне стали чаще покупать антидепрессанты — спрос на них вырос на 7%. Рекордное количество препаратов продали в Москве, Санкт-Петербурге и Томской области. Из-за этого лекарства взлетели в цене — в среднем они стали дороже на 10%, подсчитали аналитики «Контур.Маркета», проанализировав цены и количество проданных упаковок за последний год.

Одной из причин повышения спроса на антидепрессанты стало то, что их всё чаще назначают не только психиатры, но и другие специалисты. Причем не всегда они имеют на это права, говорят медики. Как поменялись цены на препараты и с чем связана их популярность — в материале наших коллег из MSK1.RU.

Москва для грустных?

Согласно статистике «Контур.Маркета», средняя цена на антидепрессанты в России увеличилась на 10%. Сильнее всего они подорожали в Рязанской области: с 407 до 496 рублей (на 22%). Еще на 16% выросла цена в Тульской области — с 531 до 616 рублей.

На 15% увеличилась стоимость лекарств в Татарстане и Пермском крае, еще на 14% — в Самарской области. С 471 до 527 рублей подорожали антидепрессанты в Свердловской области (на 12%).

В Москве цена препаратов увеличилась на 8% — прошлой осенью они стоили 775 рублей, а теперь — 834 рубля. Вместе со стоимостью выросло и количество продаж — за год их стали покупать на 18% чаще.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области цена стала выше на 3%, а спрос увеличился на 17%. Чуть сильнее подорожали лекарства в Томской области — рост цены составил 5%, а спрос вырос на 16%.

Источник:

При этом в Татарстане, Пермском крае, Рязанской, Тульской и Самарской области продажи антидепрессантов стали меньше — в среднем на 4,2%.

По мнению аналитика «Контур.Маркета» Дарьи Жигалиной, увеличение спроса на антидепрессанты связано с тем, что всё большее количество россиян обращается к психотерапевтам и получает назначение на медикаментозное лечение. Еще одна возможная причина — расширение возрастного диапазона потребителей.

— Сегодня на приемах у психологов и подобных специалистов всё чаще можно встретить молодых людей в возрасте 16–25 лет, а те, кто до специалистов не доходит, ищут альтернативные решения в аптеках, — отмечает эксперт.

Всё из-за коучей и психологов?

Связывает рост спроса на антидепрессанты с более внимательным отношением людей к своему ментальному здоровью и врач-психиатр, действительный член Российской академии медико-технических наук Александр Теслер. По его словам, «всплеска» душевных заболеваний в стране нет, просто россияне стали чаще обращаться за помощью специалистов, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

— Видимо, народ становится более образованным, растет культура населения, люди пользуются возможностью оказать им помощь в нужное время. В Москве и Санкт-Петербурге все-таки люди просвещенные, потому что одна — столица, другой город — условная столица, — объяснил MSK1.RU Теслер.

Но есть и другие возможные причины роста спроса. Во-первых, в аптеках появились новые препараты, которые действуют более мягко и могут продаваться без рецепта. А выписывают их психологи и коучи, которые не имеют права назначать медикаментозное лечение.

— Появилось дикое количество коучей, а также психологи начинают советовать принимать антидепрессанты, хотя они являются людьми с гуманитарным образованием и просто не имеют права назначать лекарства, — рассказал MSK1.RU врач-психиатр.

Назначают не только психиатры, но и кардиологи и неврологи

Во-вторых, те самые «мягкие» антидепрессанты всё чаще применяют врачи других специальностей — например, кардиологи или невропатологи, добавил Александр Теслер.

— Некоторые антидепрессанты используются активно в кардиологии, при нейропатических болях. Сейчас врачи назначают всё по протоколу, может быть, в силу этого выше стали продажи антидепрессантов — они включены в протоколы лечения разных заболеваний, — подчеркнул психиатр.

По словам доцента кафедры неврологии и нейрохирургии Казанского государственного медицинского университета Рустема Гайфутдинова, антидепрессанты часто имеют дополнительные показания для лечения нейропатической боли. Среди применяемых лекарственных веществ — амитриптилин, венлафаксин, дулоксетин.

— Эти препараты назначаются не только для лечения депрессии, но и для лечения боли, в основе которой различные заболевания нервной системы, которые поражают периферические стволы нервов в спинном мозге: это грыжи позвоночника, перенесенный герпес, невралгия тройничного нерва, — пояснил MSK1.RU Гайфутдинов.

Иногда подобные боли настолько сильные, что на их фоне у человека развивается депрессия. И наоборот — если проявления депрессии легкие, вместе с ними у пациента возникают головные боли и напряжение, которые тоже лечатся антидепрессантами.

Не каждый пойдет к психиатру, и чаще помощь ищут у врача-невролога. Поэтому нам приходится сталкиваться с необходимостью назначения антидепрессантов.

— Эти два состояния — депрессия и хроническая боль, в основе которой поражение нервов, — часто перекликаются, поэтому мы смело можем назначать антидепрессанты. При невралгии тройничного нерва это препарат первой линии, то есть с него начинают. При других состояниях это противосудорожные препараты, а следом идут антидепрессанты, — добавил врач-невролог.

Обычными обезболивающими нейропатические боли не лечатся. Если после приема антидепрессантов боли стали вдвое меньше, то препарат подействовал, отметил эксперт.

Ранее мы уже обсуждали с психиатрами, с чем может быть связан резкий рост спроса на антидепрессанты. По их словам, свою роль сыграла даже пандемия коронавируса — точнее, ее психологические последствия.

ПО ТЕМЕ
Антидепрессанты Спрос Цена Подорожание Врачи
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
22 декабря, 11:02
Потому что существуем по плану Таврического
Гость
22 декабря, 12:40
Расскажите что подешевело?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимное мнение
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление