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Здоровье Прощай, вино по акции: власти хотят запретить скидки на алкоголь

Прощай, вино по акции: власти хотят запретить скидки на алкоголь

Как это будет работать, сообщат через несколько месяцев

223
1 комментарий

С помощью запретов власти хотят бороться с алкоголизмом

Источник:

Правительство России планирует отменить скидки на алкоголь. Профильным ведомствам поручили проработать данный вопрос до середины апреля. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале официальных правовых актов.

Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны изучить практику применения таких скидок и предложить меры по их возможному запрету до 15 апреля 2025 года. Также власти планируют заниматься информированием населения о вреде алкоголя и популяризацией здорового образа жизни.

Правительство уже утвердило план мероприятий, направленных на сокращение потребления спиртного, до 2030 года. Как пояснили в Минздраве, главная цель — снизить смертность, заболеваемость и инвалидность, связанную с горячительными напитками. Также планируется улучшить медицинскую помощь для людей с зависимостью. В ведомстве надеются снизить потребление алкоголя на 12,3% — с 8,9 л этанола на жителя в год до 7,8 л.

В регионах начали экспериментировать и сокращают время продажи спиртного до двух часов в сутки. Такое ограничение начнет действовать в Вологодской области с 1 марта следующего года.

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Комментарии
1
Гость
1 час
В Чечне магазин последний закрыли торгующий алкоголем.
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