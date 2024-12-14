Прощай, вино по акции: власти хотят запретить скидки на алкоголь

С помощью запретов власти хотят бороться с алкоголизмом Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Правительство России планирует отменить скидки на алкоголь. Профильным ведомствам поручили проработать данный вопрос до середины апреля. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале официальных правовых актов.

Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны изучить практику применения таких скидок и предложить меры по их возможному запрету до 15 апреля 2025 года. Также власти планируют заниматься информированием населения о вреде алкоголя и популяризацией здорового образа жизни.

Правительство уже утвердило план мероприятий, направленных на сокращение потребления спиртного, до 2030 года. Как пояснили в Минздраве, главная цель — снизить смертность, заболеваемость и инвалидность, связанную с горячительными напитками. Также планируется улучшить медицинскую помощь для людей с зависимостью. В ведомстве надеются снизить потребление алкоголя на 12,3% — с 8,9 л этанола на жителя в год до 7,8 л.