По всей России — вспышки пневмонии: стоит ли переживать ярославцам

Календарная зима в России началась с тревожных новостей о вспышке пневмонии, вызванной микоплазмой. Об этом сообщил Дмитрий Буланов, директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», в интервью газете «Известия».
В этом материале выясняем, чем опасна микоплазменная пневмония, чем она отличается от обычной и как обстоят дела с инфекцией в Ярославской области.
Что такое микоплазменная пневмония?
Существует несколько видов пневмонии: внебольничная, внутрибольничная, аспирационная и атипичная.
Микоплазма — это только возбудитель заболевания. Он живет в организме почти каждого человека. При этом наш иммунитет к нему неустойчив. Стоит пережить стресс или поесть вредной еды — и бактерия активизируется.
— Микоплазма является оппортунистической инфекцией, то есть скрытой. Она есть практически у всех, но никак себя не проявляет при нормальном иммунитете. А когда иммунитет ослабевает, она может проявиться, — объяснил врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью с нашими коллегами из MSK1.RU.
Симптомы пневмонии
Как уточнили 76.RU в региональном Роспортебнадзоре, количество заболевших пневмонией в Ярославской области находится в пределах нормы.
— В Ярославской области не наблюдается роста заболеваемости пневмонией. Показатели заболеваемости меньше средних многолетних значений за аналогичный период, — сообщили нашему порталу в ведомстве. — За неделю, с 18 ноября по 24 ноября, 42 человека заболели внебольничной пневмонией. Ситуация с заболеваемостью находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.
Среди основных симптомов пневмонии:
сильный, часто влажный кашель с мокротой;
высокая температура (выше 38 градусов);
озноб;
одышка;
затрудненное дыхание;
боль в грудной клетке, усиливающаяся при кашле;
общая слабость, усталость, повышенная потливость (особенно ночью).
По данным сервиса «Объясняем.РФ», за неделю, с 25 ноября по 1 декабря, в Ярославской области было выявлено 380 случаев заболевших ковидом. Из них 30 человек были госпитализированы. Также в этот период 328 выздоровевших.
По информации Министерства образования Ярославской области на 4 декабря, в регионе на карантин по ОРВИ закрыты 13 школьных классов. В общей сложности домой отправили 330 школьников.
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