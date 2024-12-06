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Здоровье По всей России — вспышки пневмонии: стоит ли переживать ярославцам

По всей России — вспышки пневмонии: стоит ли переживать ярославцам

Что за инфекция сейчас распространяется

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2 комментария

Разбираемся с врачами, что такое микоплазменная пневмония

Источник:

Календарная зима в России началась с тревожных новостей о вспышке пневмонии, вызванной микоплазмой. Об этом сообщил Дмитрий Буланов, директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», в интервью газете «Известия».

В этом материале выясняем, чем опасна микоплазменная пневмония, чем она отличается от обычной и как обстоят дела с инфекцией в Ярославской области.

Что такое микоплазменная пневмония?

Существует несколько видов пневмонии: внебольничная, внутрибольничная, аспирационная и атипичная.

Микоплазма — это только возбудитель заболевания. Он живет в организме почти каждого человека. При этом наш иммунитет к нему неустойчив. Стоит пережить стресс или поесть вредной еды — и бактерия активизируется.

— Микоплазма является оппортунистической инфекцией, то есть скрытой. Она есть практически у всех, но никак себя не проявляет при нормальном иммунитете. А когда иммунитет ослабевает, она может проявиться, — объяснил врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью с нашими коллегами из MSK1.RU.

Симптомы пневмонии

Как уточнили 76.RU в региональном Роспортебнадзоре, количество заболевших пневмонией в Ярославской области находится в пределах нормы.

— В Ярославской области не наблюдается роста заболеваемости пневмонией. Показатели заболеваемости меньше средних многолетних значений за аналогичный период, — сообщили нашему порталу в ведомстве. — За неделю, с 18 ноября по 24 ноября, 42 человека заболели внебольничной пневмонией. Ситуация с заболеваемостью находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.

Среди основных симптомов пневмонии:

  • сильный, часто влажный кашель с мокротой;

  • высокая температура (выше 38 градусов);

  • озноб;

  • одышка;

  • затрудненное дыхание;

  • боль в грудной клетке, усиливающаяся при кашле;

  • общая слабость, усталость, повышенная потливость (особенно ночью).

По данным сервиса «Объясняем.РФ», за неделю, с 25 ноября по 1 декабря, в Ярославской области было выявлено 380 случаев заболевших ковидом. Из них 30 человек были госпитализированы. Также в этот период 328 выздоровевших.

По информации Министерства образования Ярославской области на 4 декабря, в регионе на карантин по ОРВИ закрыты 13 школьных классов. В общей сложности домой отправили 330 школьников.

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Пневмония Вирусы Бактерии Карантин ОРВИ Коронавирус
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Комментарии
2
Гость
1 минута
Не переживайте, Зараза к Заразе не пристанет! Если чё, я про Ярославль.🤣
Гость
8 минут
Недорогим россиянам переживать нет смысла, медицины за МКАДом нет Само пройдёт так пройдёт, не пройдёт так кладбище новое строят
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