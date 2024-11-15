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Здоровье Пятна по всему телу, боль в горле, температура: ярославна заразилась герпесвирусом. Что это такое

Пятна по всему телу, боль в горле, температура: ярославна заразилась герпесвирусом. Что это такое

Публикуем рассказ пациентки и объяснение врача

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3 комментария

26-летней Марии диагностировали инфекцию накануне ее поездки в Турцию

Этой осенью по Ярославлю гуляет много вирусов, мы уже рассказывали, как молодая мама переболела коронавирусом, и публиковали симптомы самых распространенных заболеваний. Однако с похолоданием количество заразы на улицах только растет, 26-летней ярославне Марии Котиковой диагностировали герпетическую инфекцию.

— Последний прием доктор прописал очень много витаминов, рекомендаций по еде и уколов для иммунитета после восстановления (месяц-полтора). Сказал, что после коронавируса сейчас появляются более сложные и нам непривычные вирусы. И часто сложнее идет период восстановления, а не самого лечения, — предупредила Мария.

«Поймала герпесный вирус»

Ярославна заболела накануне поездки в Турцию, вместо отдыха у моря девушка усиленно лечилась дома. Причем ей еще долго придется восстанавливать здоровье и укреплять иммунитет.

— В конце октября меня одолела странная болячка, началось всё не так страшно и безобидно. Смутила большая температура, которая не поддавалась никаким манипуляциям. Ситуация осложнилась после шести дней болезни. Скажу сразу, вначале я обратилась к врачам, но они не смогли сразу поставить правильный диагноз. Доктор поставила обычную ангину. <…> [Позже] оказалось, я поймала какой-то герпесный вирус, — написала Мария в своем Telegram-канале kovakoti.

На шестой день болезни Мария покрылась красными пятнами

Спустя несколько дней больничного на ее теле появились алые пятна. Покраснения выступили у девушки даже на лице и шее. Как рассказала Мария в беседе с 76.RU, со второго раза ей поставили диагноз «врожденная инфекция, вызванная вирусом простого герпеса». При таком заболевании девушке, помимо таблеток, назначили специальную диету.

— Просыпаюсь я, значит, на 6-й день болезни, и меня буквально всю покрывает ужасными пятнами, опухает всё тело, лицо, в горле тоже какие-то болячки. Мне очень повезло, что на 2-й прием мне попался толковый врач и мы быстро взяли ситуацию под контроль. Хотя и он предупреждал, что лечение и реабилитация будет долгой и дорогой. Пятна ушли за неделю, прогнозы врача были 2–3 месяца. Боль и болячки в горле ушли чуть быстрее, — поделилась ярославна.

Врачи запретили употреблять в пищу продукты, содержащие аргинин (например, лосось, миндаль, кешью, тыквенные семечки и прочее. — Прим. ред.), и посоветовали продукты с лизином (твердые сыры, яйца, курица, индейка и другое. — Прим. ред.). Терапевт также порекомендовала добавить в рацион витамин Д и назначила уколы.

<p>Мария Котикова</p><p>Мария Котикова</p>

Практически полторы недели я ничего не ела и не пила из-за боли в горле, очень сильно похудела, состояние было ужасное даже без температуры

Несмотря на улучшение состояния, девушке по-прежнему с трудом удается делать обыденные вещи, для возвращения к привычному ритму Мария стала внедрять в расписание тренировки и небольшие активности.

Вердикт врача

Терапевт клиники «Медикал Он Груп — Ярославль» (входит в группу «Медскан») Оксана Ромашова в беседе с порталом 76.RU пояснила, что вирус герпеса, который вызывает герпетическую инфекцию у человека, может всю жизнь скрываться в организме.

— Для них характерно латентное пожизненное пребывание вируса в клетках и поражение различных органов и систем организма человека. Существует восемь типов вируса герпеса, которые отличаются склонностью поражать различные ткани: кожу, слизистые, нервные волокна. У людей с иммунодефицитом могут наблюдаться генерализованные формы инфекции, — объяснила врач.

Вирус может передаваться воздушно-капельным, контактно-бытовым или половым путем, от матери к ребенку через плаценту, во время родов или грудного вскармливания.

— К вирусу чувствительны все люди. Вирус активизируется при ослаблении иммунитета. Проявления герпетической инфекции зависят от локализации поражения, возраста пациента и состояния его иммунитета, — добавила Оксана Ромашова. — На месте инфицирования появляются сгруппированные пузырьки с прозрачным содержимым, на месте которых после вскрытия образуются болезненные язвочки. Если поражается нервная ткань, слизистая глаз, то симптоматика соответствующая.

При этом терапевт объяснила, что врожденная инфекция, как было указано в диагнозе Марии, чаще внутриутробная или полученная во время родов.

— По нервным окончаниям уже через 3 часа после инфицирования вирус попадает в региональные нервные узлы — ганглии, где сохраняется на всю жизнь в спящем состоянии, периодически активируясь, — объяснила эксперт.

Бессимптомное присутствие не требует лечения. При обострении используют противовирусную терапию. Схему лечения подбирает врач.

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Комментарии
3
Гость
49 минут
Прививки делайте и будете здоровы ♥️!!!! Медик
Гость
57 минут
Котикова, выздоравливай!)
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