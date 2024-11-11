Сначала язвы, через несколько часов — сыпь. Врачи назвали три основных симптома нового вируса Коксаки

Вирусом Коксаки чаще всего заражаются дети Источник: Mom.life











В конце октября отдыхающие в Турции российские туристы пожаловались на заражение мощным вирусом Коксаки. Инфекция уже добралась до России и активно распространяется по детским садам.

Однако врачи далеко не всегда ставят детям этот диагноз. По словам матерей заразившихся малышей, медики записывают эту болезнь как стоматит, ветрянку или риновирус.

MSK1.RU узнал у врачей, как отличить вирус Коксаки от других детских болезней и как оказать ребенку первую помощь.

Три характерных симптома

Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям, которые передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Иными словами, через воду, овощи, грязные руки и игрушки.

Распознать инфекцию можно по трем основным симптомам : это язвы во рту и в горле, высокая температура и характерная сыпь на ладонях и стопах, рассказал MSK1.RU иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Источник: Mom.life











— Вначале появляются язвочки в горле, потом сыпь на теле с разницей в несколько часов. Ребенок жалуется на температуру и боли во рту. Родители заглядывают внутрь — а там красные пятна, — объяснил MSK1.RU врач.

Сначала педиатр может поставить диагноз «везикулярный стоматит». Чтобы определить, болеет ли ребенок именно Коксаки, пациент должен сдать тест на антитела или ПЦР.

У заразившихся Коксаки появляется пузырьковая сыпь, как и при ветрянке. Однако в первом случае она в основном локализуется на стопах и ладонях , а во втором — покрывает всё тело. Сами пузырьки плотные и легко не вскрываются.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Перепутать вирус с корью тоже трудно: в отличие от Коксаки, сыпь при кори пятнистая, а вместе с ней у заболевших появляются насморк, сухой кашель, конъюнктивит и незначительное повышение температуры.

«Диагностика налажена, но вакцины нет»

Вирусом Коксаки чаще всего заражаются дети. Инфекция может протекать и незаметно, и очень тяжело. Кроме того, существует риск серьезных осложнений, отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства пироговского университета Иван Коновалов.

— Заболевание характеризуется очень разными вариантами течения — от бессимптомного или минимальных респираторных или кишечных проявлений, таких как насморк, кашель, жидкий стул, лихорадка, до синдрома «рука — нога — рот», воспаления мозговых оболочек или поражения сердечной мышцы, — рассказал Коновалов.

Инкубационный период при энтеровирусных инфекциях, к которым относится Коксаки, составляет от 10 до 21 дня. Специфического лечения вируса, как и вакцины, сейчас нет, подчеркнул в разговоре с MSK1.RU вирусолог Александр Чепурнов.

Диагностика этого заболевания неплохо налажена, но вакцины от него нет. Александр Чепурнов руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины

По словам эксперта, при Коксаки назначаются противовирусные препараты. Обычно язвы сходят сами, но в некоторых случаях применяются специальные мази. Также заразившегося нужно обеспечить достаточным количеством жидкости и по мере необходимости сбивать температуру.

Вчера Роспотребнадзор запустил горячую линию для людей, заболевших Коксаки. Туда нужно обратиться в случае появления признаков заболевания у взрослых и детей, вернувшихся с отдыха в зарубежных странах (особенно Турции). Телефон единого консультационного центра: 8 800 555-49-43.

Источник: Мария Романова / Городские порталы









