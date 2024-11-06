НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Обрушился потолок
Симптомы Коксаки
Ретейлер — о подорожании масла
Крамской и Репин завели соцсети
Зачем в Ярославле вырубают лес
Вырастет плата за садики
Нужны ли бахилы
Ярославна в Алжире
Почему вымирают ярославцы
Концерт SHAMAN'a в Ярославле
Здоровье Сыпь, стоматит: в Ярославской области запустили горячую линию из-за опасного вируса Коксаки

Сыпь, стоматит: в Ярославской области запустили горячую линию из-за опасного вируса Коксаки

Что рассказали в Роспотребнадзоре об эпидситуации в регионе

799
2 комментария

Вирус Коксаки распространяется, в том числе на детей

В Ярославской области появилась горячая линия из-за случаев заболевания россиянами вирусом Коксаки. Туристы привозят его из Турции.

По данным специалистов, основную опасность он представляет для детей с рождения до 10 лет. Вирус может спровоцировать много опасных заболеваний — вплоть до менингита. Чаще всего Коксаки поражает центральную нервную систему, сердце, кожу и мышцы.

В ярославском управлении Роспотребнадзора рассказали, что источник распространения — только человек. Возможен воздушно-капельный путь передачи инфекции.

Подцепить заразу можно через зараженные еду, воду и бытовые предметы. В Роспотребнадзоре рассказали, что около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. Сама болезнь обычно проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей и стоматитом.

Чтобы свести риск к минимуму, стоит соблюдать правила гигиены: мыть руки с мылом, промывать овощи, фрукты, проводить термическую обработку продуктов и купаться только в разрешенных местах. Если есть подозрение, что человек всё же заразился,  нужно немедленно обратиться к врачу.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Ярославской области случаев заболеваемости вирусом Коксаки зарегистрировано не было.

Телефоны горячей линии

  • Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43;

  • Роспотребнадзор по Ярославской области: (4852) 73-26-95, (4852) 73-81-65;

  • управление Роспотребнадзора по Ярославской области в Даниловском районе: (48538) 5-28-48;

  • управление Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском и Угличском районах: (48536) 6-24-51, (48532) 5-49-13;

  • управление Роспотребнадзора по Ярославской области в Рыбинске и Рыбинском районе: (4855) 21-14-33.

ПО ТЕМЕ
Вирус Коксаки Роспотребнадзор Заболеваемость Меры предосторожности
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Толку от ваших линий. Тут у нас трубу прорвало, в аварийку звоним, минут 10 ждали очередь , музыку слушали, потом рекламу слушали , потом сонный мальчик сказал, что все заняты , когда приедут не знаем, ждите. В мчс пытались , хоть что-то чтобы сделали, как нам перерыть воду , краны же все в подвали , там тоже послали, сказали не их дело .
Гость
14 минут
Правильно, не зарегистрировано случаев заболеваний Коксаки... Потому что, чем бы ты не болел, всегда пишут один диагноз ОРВ.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление