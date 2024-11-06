Сыпь, стоматит: в Ярославской области запустили горячую линию из-за опасного вируса Коксаки

В Ярославской области появилась горячая линия из-за случаев заболевания россиянами вирусом Коксаки. Туристы привозят его из Турции.
По данным специалистов, основную опасность он представляет для детей с рождения до 10 лет. Вирус может спровоцировать много опасных заболеваний — вплоть до менингита. Чаще всего Коксаки поражает центральную нервную систему, сердце, кожу и мышцы.
В ярославском управлении Роспотребнадзора рассказали, что источник распространения — только человек. Возможен воздушно-капельный путь передачи инфекции.
Подцепить заразу можно через зараженные еду, воду и бытовые предметы. В Роспотребнадзоре рассказали, что около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. Сама болезнь обычно проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей и стоматитом.
Чтобы свести риск к минимуму, стоит соблюдать правила гигиены: мыть руки с мылом, промывать овощи, фрукты, проводить термическую обработку продуктов и купаться только в разрешенных местах. Если есть подозрение, что человек всё же заразился, нужно немедленно обратиться к врачу.
Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Ярославской области случаев заболеваемости вирусом Коксаки зарегистрировано не было.
Телефоны горячей линии
Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43;
Роспотребнадзор по Ярославской области: (4852) 73-26-95, (4852) 73-81-65;
управление Роспотребнадзора по Ярославской области в Даниловском районе: (48538) 5-28-48;
управление Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском и Угличском районах: (48536) 6-24-51, (48532) 5-49-13;
управление Роспотребнадзора по Ярославской области в Рыбинске и Рыбинском районе: (4855) 21-14-33.