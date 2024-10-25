«Лицо алкоголика»: врачи назвали особенности, выдающие любителя выпивки

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Когда вы, набравшись, прилегли, чтобы заснуть, но этому мешают «вертолеты», лучше всего освободить организм от алкоголя, который еще не успел впитаться, и напиться воды. Или ложитесь рядом с тазиком и водным источником — в ближайшее время они вам ой как пригодятся. А когда проснетесь, попробуйте вспомнить, что эти самые «вертолеты» врачи называют нистагмом, и ничего обнадеживающего на этот счет специалисты не говорят.

— Нистагм — один из симптомов поражения головного мозга. Поэтому будущее таких людей очень печально, — говорит нарколог Инна Бирюкова. — Становится затруднительной элементарная умственная работа, снижается критичность мышления, ухудшается мыслительный процесс, появляется раздражительность. Деятельность человека становится подвластна подкорке, алкоголик деградирует как личность. Возникают такие болезни, как старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера, деменция.