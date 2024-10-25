«Лицо алкоголика»: врачи назвали особенности, выдающие любителя выпивки

Порой очередную дегустацию от синей ямы отделяет всего пара рюмок. Но если ветераны синего фронта и сами могут без лишних подсказок рассказать о своем заслуженном диагнозе, то люди, алкоголем не изнуренные, легко не заметят, как перешли грань между пунктами «я только чуть-чуть» и «куда я попал?».
Врачи назвали шесть признаков алкоголиков. Рассказываем, как понять, пьет человек или нет.
- Признак первый: «вертолеты»
- Признак второй: выпиваете, чтобы заснуть
- Признак третий: трясутся руки с похмелья
- Признак четвертый: вам не нужен повод, чтобы выпить
- Пункт пятый: юмор «ниже пояса»
- Признак шестой: вялость мышц лица
Признак первый: «вертолеты»
Когда вы, набравшись, прилегли, чтобы заснуть, но этому мешают «вертолеты», лучше всего освободить организм от алкоголя, который еще не успел впитаться, и напиться воды. Или ложитесь рядом с тазиком и водным источником — в ближайшее время они вам ой как пригодятся. А когда проснетесь, попробуйте вспомнить, что эти самые «вертолеты» врачи называют нистагмом, и ничего обнадеживающего на этот счет специалисты не говорят.
— Нистагм — один из симптомов поражения головного мозга. Поэтому будущее таких людей очень печально, — говорит нарколог Инна Бирюкова. — Становится затруднительной элементарная умственная работа, снижается критичность мышления, ухудшается мыслительный процесс, появляется раздражительность. Деятельность человека становится подвластна подкорке, алкоголик деградирует как личность. Возникают такие болезни, как старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера, деменция.
Человеку, допившемуся до «вертолетов», меньше всего хочется слышать нравоучения: тут бы разобраться, как до утра дожить. Для этого попробуйте «приземлиться»: найдите точку опоры и упритесь кулаком в пол или стену. Если у вас получилось добраться до кровати, опустите одну ногу и поставьте ее на пол. Это поможет обмануть вестибулярный аппарат и заснуть. Не спится? Сядьте на кровать и уткнитесь лицом в ладони. Хотя в вашем состоянии вы сделаете это чисто интуитивно. Также отлично себя покажет контрастный душ.
Признак второй: выпиваете, чтобы заснуть
Многие знают о якобы пользе «стаканчика перед сном» для лучшего засыпания. Алкоголь и правда помогает заснуть быстрее. В течение получаса молекулы алкоголя всасываются в кровь и начинают замедлять кровообращение, воздействуют на нейроны мозга. Из-за этого человека начинает клонить в сон, появляется расслабленность в мышцах, становится труднее координировать движения. Время проявления такого эффекта может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, но итог всегда один и тот же.
Возможно, на первых порах такая стратегия и будет казаться эффективной, но стоит помнить, что качество сна с каждым разом будет только ухудшаться.
Признак третий: трясутся руки с похмелья
Дрожь в кистях рук может быть симптомом однократного острого отравления алкоголем, но чаще это признак развития хронического алкоголизма.
— Тремор кистей рук является серьезным неврологическим симптомом, — говорит главный нарколог УрФО Антон Поддубный. — Как правило, заметный тремор рук провялятся при похмельном синдроме у человека со сформированной алкогольной зависимостью.
Утром и натощак тремор усиливается, а после еды либо приема алкоголя уменьшается. Это заставляет алкоголиков пойти по легкому пути: выпивать с утра, вместо того чтобы лечиться. Способ лечения зависит от причин появления тремора. Они могут отличаться, даже если основная причина — злоупотребление алкоголем.
Ознобоподобный тремор снимается детоксикацией. То есть достаточно вывести алкоголь и продукты его распада из организма. Крупноразмашистый тремор чаще связан с дефицитом дофамина. Это химическое вещество вызывает чувство удовольствия и в больших количествах вырабатывается естественным путем, когда человек испытывает положительные эмоции. От такого тремора помогают избавиться антидепрессанты и всё, что увеличивает чувствительность к дофамину. Это, например, шоколад, какао, рыба и морепродукты. Еще лучше — записаться в спортзал и регулярно ходить на занятия.
Признак четвертый: вам не нужен повод, чтобы выпить
Все мы знаем, что есть бытовое пьянство, а есть алкоголизм, и это две разные вещи. Бытовой пьяница эпизодически крепко выпивает, но у него не сформирована зависимость. С некоторой натяжкой и кучей допущений можно назвать это состояние предалкоголизмом. Но между бытовым пьяницей и алкоголиком есть и другие важные отличия.
— Бытовой пьяница может пить, может не пить, у него отсутствует абстиненция, у алкоголика такого выбора нет, — объясняет врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов. — Сеансы злоупотребления у бытового пьяницы ситуационно обусловлены: пятница, свадьба, уход в отпуск, выход из отпуска, рождение детей и внуков (не обязательно своих), обмывание покупки. У алкоголика поводом для выпивки становится наличие выпивки — всё, ему не нужны никакие формальные привязки.
Пункт пятый: юмор «ниже пояса»
Нарколог Лариса Юркова объясняет, что генитальный юмор связан с алкогольной деградацией личности и энцефалопатией — разрушением клеток головного мозга под воздействием алкоголя. Проявляется она психическими и неврологическими изменениями, например снижением интеллектуальной деятельности.
— Снижение интеллекта ведет к неспособности оценить ситуацию, уместность высказываний, снижению и огрублению чувства юмора, — рассказала Лариса Юркова. — Остроумие — признак острого ума, а именно с этим и возникли проблемы в связи с гибелью в результате длительного отравления того, что и должно быть острым.
Признак шестой: вялость мышц лица
Не щадит алкоголь и выражение лица. По словам врача-дерматовенеролога Светланы Зудиловой, из-за неврологических изменений некоторые мышцы остаются всегда расслабленными, а другие, напротив, пребывают в тонусе.
— Характерный признак такого лица — напряжение лба при вялой расслабленности большинства остальных лицевых мышц, за счет чего лицо приобретает вытянутый вид, — отмечает врач.
Искажается у алкоголиков и мимика: нарушение нейронных связей приводит к потере точности движений лица, особенно это заметно, когда сильно пьющий человек пытается улыбнуться или поднять бровь.
— Могут появиться неконтролируемые движения: дрожание век или губ, непроизвольные быстрые, повторяющиеся движения, такие как моргание или даже спазмы лица, — рассказала врач-дерматовенеролог Александра Филева.
С годами ситуация с мимикой у алкоголиков становится всё хуже: в результате лицо становится менее выразительным, как будто застывшим.
Замечали у себя какие-то из этих признаков?