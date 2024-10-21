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Здоровье Накроет ночью: на Землю обрушится магнитная буря

Накроет ночью: на Землю обрушится магнитная буря

Сколько она продлится

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1 комментарий

Прогноз магнитных бурь

В ночь на 22 октября на Землю обрушится магнитная буря. Правда, действовать она будет непродолжительное время — с 3 до 6 утра. После геомагнитные поля придут в свои нормальные значения.

Интенсивность геомагнитного возмущения практически достигнет класса G1, что считается слабой магнитной бурей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лабораторий солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Прогноз магнитных бурь на ближайшие сутки

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Следующие магнитные бури ожидаются 11, 12 и 15 ноября. По прогнозу, их интенсивность будет невысокая, ниже уровня G1.

Прогноз магнитных бурь на конец октября — начало ноября

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Стоит помнить, что в период активности магнитных бурь у метеочувствительных людей может ухудшаться самочувствие. Есть риск обострения хронических заболеваний, ухудшения работоспособности. Поэтому в этот период врачи рекомендуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов, нервных нагрузок, недосыпа.

На кого могут повлиять магнитный бури

Подробный прогноз магнитных бурь на октябрь читайте в этом материале.

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Комментарии
1
Гость
39 минут
ну капец, опять всё просплю.
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