«Такая усталость длится годами»: почему у вас нет сил уже с утра и как вернуть энергию — мы спросили у врачей

Часто причины хронической усталости — стресс и переработки Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Фраза «только встала — уже устала» стала классической для описания хронической усталости. Действительно, некоторые сразу после пробуждения чувствуют нехватку сил и энергии на работу и другие повседневные дела. Иногда это относительно легко исправить, а в некоторых случаях потребуется лечение и смена образа жизни. Эксперты объяснили нашим коллегам из NGS.RU, когда упадок сил — тревожный звоночек, из-за которого нужно обратиться за помощью.

Физические причины

Хроническая усталость — это симптом, который характерен для многих заболеваний. Он может указывать на анемию, эндокринные и инфекционные болезни.

— Наличие очага инфекции в организме, тонзиллиты, хронические пиелонефриты, синуситы, длительные текущие и непролеченные заболевания могут давать такой симптом. Также это может быть признаком онкологического заболевания или депрессии. При очень многих заболеваниях встречается именно этот симптом, — объяснила эндокринолог Наталья Мичурина.

Наталья Мичурина — врач-эндокринолог, диетолог, терапевт клиники «Евромед» (Новосибирск), кандидат медицинских наук.

Врач подчеркивает, что для того, чтобы установить диагноз, пациента нужно тщательно опрашивать, узнавать о других симптомах, проводить обследование.

Усталость может быть симптомом серьезных заболеваний Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Упадок сил должен насторожить, если он сохраняется от трех до шести месяцев.

— Человек может переболеть и после этого чувствовать усталость, но она должна постепенно проходить. Если после перенесенной ОРВИ, пневмонии или другого состояния жалоба на слабость сохраняется или она не связана с заболеванием, значит, на это надо обращать внимание. Многие пациенты приходят и говорят, что такая усталость длится годами, — отметила эндокринолог.

Трудоголизм и забота о других

Кроме заболеваний, причиной хронической усталости могут стать и внешние факторы. К таким, объясняет Наталья Мичурина, относятся стрессовые ситуации, в том числе в семье или на работе, недосып, привычка поздно ложиться и рано вставать. Негативное влияние оказывает нерациональное питание и низкая физическая активность.

Помимо этого, хроническая усталость может быть проявлением психологических расстройств: депрессивного, пограничного, зависимого, биполярного или тревожного. Как объяснила клинический психолог Амаля Асатурян, прежде чем ставить подобный диагноз, нужно провести обследование и исключить нарушения в работе органов и их систем.

Амаля Асатурян — клинический психолог, руководитель центра психосоциальной адаптации и коррекции зависимости «Сансара» в Брянске. Член Ассоциации практических психологов. Специалист по работе с зависимостями, тревогами, страхами, напряженными отношениями с близкими.

Если у человека находят заболевание, которое привело к хронической усталости, то в первую очередь лечат его Источник: Дарья Селенская / 74.RU











Важно, что диагноз расстройства личности обычно ставят в том случае, если пациенту исполнилось 18 лет, до этого личность еще формируется и диагноз может быть неточным.

— Внутренние факторы, приводящие к хронической усталости, — это личностные особенности, которые сформировались исходя из генетической предрасположенности, семьи и социума. С психологической точки зрения, если человек большую часть времени сфокусирован на жизни других людей, их эмоциях и потребностях, то с течением времени у него накопится хроническая усталость. Если есть постоянная фоновая тревога и если человек даже не знает причины этого состояния, то он будет испытывать хроническую усталость, — объяснила Амаля Асатурян.

Сомнения в себе, своих решениях, целях, образе жизни, мнении тоже могут привести к этому симптому. Также если человек сильно зависит от одобрения окружающих, социального статуса и принятия, то это порой приводит к ощущению усталости.

Лечение

Как правило, самостоятельно сложно понять, из-за чего возникла хроническая усталость. Поэтому если человек замечает этот симптом, то лучше обратиться за помощью к врачу и не заниматься самолечением. Если в ходе обследования обнаружат заболевания, которые спровоцировали симптом, то в первую очередь нужно будет вылечить их.

Если человек физически здоров, то ему, как правило, дают общие рекомендации: профилактика нарушений сна, избегание стресса, контрастный душ, прогулки, умеренная физическая активность. Иногда назначают прием поливитаминов, адаптогенов или рекомендуют обратиться к психологу или психотерапевту. В каждом случае нужен индивидуальный подход.

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