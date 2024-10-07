Ковид прошел, а симптомы — нет: кому нужно идти к врачу даже после болезни

Иногда симптомы сохраняются спустя недели, месяцы и даже годы после болезни Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Несколько недель в России росла заболеваемость коронавирусной инфекцией, и сейчас новых случаев по-прежнему немало — более 35 тысяч за 7 дней, по данным Роспотребнадзора. Даже после выздоровления пациенты могут продолжать себя плохо чувствовать — по данным Всемирной организации здравоохранения, у 10–20% людей симптомы сохраняются в течение недель, месяцев и даже лет. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, в каком случае после болезни нужно снова обращаться за медицинской помощью и на какие симптомы следует обращать внимание после выздоровления.

В этом материале мы не рассматриваем случаи осложнений, возникших после тяжелого течения коронавирусной инфекции, — они стоят отдельной группой и требуют обязательного ведения профильными специалистами. Это ознакомительный материал о симптомах, которые могут возникать у пациентов, которым не требовалась госпитализация. Если вы заметили у себя или близких мешающие полноценной жизни симптомы, пожалуйста, обратитесь к врачу.

Два варианта постковида

Пульмонолог Алексей Кривоногов говорит, что сохраняющиеся после болезни симптомы разделяют на продолжающийся симптоматический ковид и пролонгированный ковид.

— Продолжающийся симптоматический ковид — когда человек не может выздороветь в течение первых двух-четырех недель и у него сохраняются симптомы, которые могут существовать, условно, до 12 недель, — говорит Алексей Кривоногов. — Лонгковид протекает больше 12 недель, когда уже после острого перенесенного заболевания симптомы сохраняются и мы ничем другим объяснить их не можем. И третий вариант — обострение существующих хронических заболеваний, которое произошло на фоне острого респираторного заболевания или коронавирусной инфекции. Вот еще одна группа людей, которой нужно обращаться за медицинской помощью.

Алексей Кривоногов — пульмонолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции «Новой больницы» в Екатеринбурге.

Он отмечает, что особого внимания требуют люди с коморбидной патологией, то есть те, у кого есть несколько хронических заболеваний, влияющих друг на друга, а также пациенты старше 65 лет.

Симптомы долгого ковида

Симптомы, сохраняющиеся после основного заболевания, могут быть разнообразными. В первую очередь стоит обращать внимание на такие проявления, как сохраняющаяся более двух недель повышенная температура, кашель, одышка и другие респираторные симптомы. Однако не только они могут говорить о затянувшемся ковиде или его осложнениях.

— Осложнения могут быть как респираторного характера, так и не респираторного, не легочного, — объясняет Алексей Кривоногов. — Пульмонологические осложнения заключаются в возникновении различных воспалительных процессов дыхательных путей, например пневмонии, бронхиты. Это могут быть последствия непосредственно вирусного поражения легких, которое может на первом этапе и не выявляться у больного. Или, например, его никто не направил на обследование, не диагностировал. Кроме того, могут быть внелегочные осложнения, которые проявляются общими симптомами: головной болью, нарушением памяти, нарушением ассоциативных процессов, в какой-то степени заторможенностью, слабостью.

По словам пульмонолога, поствирусные или постковидные осложнения очень разнообразны — они могут быть связаны с дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системами. Например, частым проявлением постковида называют такое явление, как «туман в голове».

— Это проявляется так: человеку трудно сосредоточиться, нарушается как таковая сущность памяти, сложно запоминать новые вещи, — рассказывает иммунолог Николай Крючков. — Часто бывают головные боли — не очень интенсивные, но мешающие жить. Бывают панические атаки, но чаще тревожность. Депрессия может быть — это не самый частый симптом, но тем не менее. Очень часто — нарушение сна. Любые нарушения могут быть в чувствительности, не очень выраженные.

Николай Крючков — иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью, разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов.

После ковида у человека может сохраняться непропорционально интенсивное сердцебиение. Одышка, по словам иммунолога, как правило, остается после тяжелого течения болезни, но даже после легкого может быть ощущение нехватки воздуха.

— То есть человек как бы дышит еще нормально, но ему кажется, что вот-вот и воздуха может быть недостаточно, — объясняет иммунолог. — Как будто ему надо сильнее дышать, он может иногда делать такие глубокие вдохи, чтобы компенсировать это ощущение.

Это далеко не полный перечень. По оценкам ВОЗ, было зарегистрировано более 200 различных симптомов, которые могут проявляться после перенесенной коронавирусной инфекции и влиять на повседневную жизнь. Для удобства пациентов врачи предлагают очень простой ориентир: если человек переболел и у него появились симптомы, которых раньше не было или были, но в меньшей степени, — это уже повод задуматься.

— Не обязательно это постковид, могут быть другие варианты, но это повод искать медицинской помощи, — говорит Крючков.

А может само пройти?

Часть симптомов, по словам иммунолога, называют психосоматическими, они могут проходить почти самостоятельно — если увеличить прогулки на свежем воздухе, нормализовать питание и отдохнуть. Речь, конечно, идет не о критических ситуациях и выраженных симптомах.

— Отпуск две-три недели, какая-то умеренная активность на природе — такие вещи в действительности снимают часть симптомов даже после ковида, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Но это не значит, что они помогают всем и всегда. Поэтому можно попробовать, но если не помогает или если сразу были интенсивные симптомы, нужно обращаться к врачу. Общих подходов к лечению этих состояний, универсальных схем каких-то на текущий момент нет, но они прорабатываются, это длительный процесс. Но в любом случае при всех этих состояниях есть способы помочь, облегчить, компенсировать их.