Случаев ковида, гриппа и ОРВИ всё больше: можно ли заболеть сразу всем — отвечают врачи

Даже одна из инфекций может протекать тяжело; что же будет, если подхватить обе? Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом в России продолжает расти. По данным Роспотребнадзора, за предыдущую неделю число новых случаев ОРВИ и гриппа увеличилось на 24,7%, коронавирусной инфекции — 11,4%. Поскольку все вирусы распространяются одновременно, заразиться можно любым из них, а можно и несколькими одновременно. Как болезнь будет протекать в этом случае? Мы спросили врачей.

Два вируса опасней, чем один?

В сентябре эпидсезон только начинается. По информации Роспотребнадзора, случаи гриппа пока редки, обычно его сезон начинается в ноябре. Волна ковида тоже еще впереди — холодное время года способствует его распространению. Никуда не делись и «обычные ОРВИ» — например, сейчас, по данным всё того же санитарного ведомства, в структуре заболеваемости преобладают риновирусы.

— Всё же не подразумевается, что человек обязательно заразится одновременно двумя или тремя возбудителями — и гриппом, и ковидом, и каким-либо «банальным» респираторным вирусом (которых насчитывается более 250 видов), — считает врач-инфекционист Андрей Поздняков. — Такое, конечно, возможно, но подобные случаи встречаются весьма редко, так как вирусы тоже конкурируют между собой за возможность присутствовать и размножаться в популяции людей.

Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь».

Иммунолог Николай Крючков говорит, что случаи микст-инфекции — так врачи называют заражение несколькими вирусами — всё же не уникальны. По словам доктора, на их долю приходится около четверти случаев всех заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Однако опасность они представляют не большую, чем каждое из этих заболеваний в отдельности.

— Есть такие вирусы, которые усиливают друг друга, но если говорить о гриппе, ОРВИ и SARS-CoV-2, то эффектов усиления одного другим, по всей видимости, нет. Другое дело, что, если уже есть одна очень тяжелая инфекция, организм поражен, иммунная система гиперактивирована, но не совсем адекватно работает, другой вирус может заразить, найти брешь. То есть нет никаких доказательств того, что если человек болеет ковидом, то грипп ему вообще не страшен. Но синергетического эффекта нет.

Николай Крючков — иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью, разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов.

Как я узнаю, что это микст-инфекция?

Ковид, грипп и ОРВИ невозможно отличить друг от друга по симптомам, так что даже что-то одно из них можно точно диагностировать только по результатам анализов.

— Желательно проходить тестирование, как минимум делать экспресс-тест на грипп и ковид, если человек относится к группе риска по возрасту, хронической патологии или беременности, — говорит Поздняков. — В этих случаях важно расшифровать природу заболевания, чтобы правильно подобрать лечение. Если вдруг оказывается, что это ковид, то это одно лечение, а если выявляется антиген к гриппу, то независимо от штамма назначаются этиотропные препараты.

Николай Крючков отмечает, что делать тесты нужно и на грипп, и на ковид — наличие одного из вирусов не говорит о том, что человек не может быть заражен и другим.

— Между вирусами есть конкуренция, но она довольно вялая, — говорит иммунолог. — То есть это не так, что, например, грипп не оставляет возможности для ковида, нет такого эффекта. По крайней мере, исследованиями не доказано, что если культуру клеток заразить гриппом, то потом ковидом эти клетки никак не заражаются.