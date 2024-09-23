Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить

Осенью действительно могут наблюдаться вспышки инфекционных заболеваний, в том числе кори и ветряной оспы, предупреждает эксперт Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Новые виды ковида, ОРВИ, грипп, да еще корь и ветрянка — пришла осень, а значит, не расслабишься. Инфекциям подвержены в основном дети, хотя заразиться могут и взрослые. О том, чем опасны эти болезни и как от них защититься, MSK1.RU узнал у ученого исследователя, биолога-вирусолога, доктора биологических наук Асель Нургазиевой.

С приходом осени в России повысилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. Недавно Роспотребнадзор зафиксировал резкое увеличение новых вариантов ковида KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLIRT. Они более заразны и способны обходить иммунитет. По словам врачей, новая группа вирусов — еще одна разновидность омикрона, и она мало чем отличается от предыдущих вариантов COVID-19. А вирусолог Петр Чумаков предупреждает, что прививаться от ковида уже нет смысла: инфекция мутирует так быстро, что прежние вакцины не защитят. Не спит и грипп — в стране уже началась прививочная кампания против вируса. Подъем уровня заболеваемости связан в том числе с началом учебного года: школьники и студенты проводят всё больше времени в тесных коллективах, и инфекции легче передаются от человека к человеку. Среди них и «детские» болезни — корь и ветряная оспа.

Ниже — монолог Асель Нургазиевой.

Корь

Корь вошла в историю как одно из самых распространенных инфекционных заболеваний. Это связано с тем, что до изобретения вакцины в 1960-х годах она считалась одной из основных причин детской смертности и регулярно вызывала эпидемии по всему миру.

По данным ВОЗ, количество заражений составило как минимум девять миллионов, а умерли от кори 136 тысяч человек, преимущественно дети. Еще один фактор — высокая заразность: один заболевший способен передать вирус до 90% тем, кто контактировал с ним, если они не привиты.

Инфекция отличается тяжелым течением, нередко осложняется пневмонией, энцефалитом (воспалением мозга) и способна привести к потере зрения или слуха. Она наиболее опасна для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Самый надежный способ защиты — вакцинация. Она проводится в возрасте 12 месяцев и в 4–6 лет и дает более 95% защиты. Значима и поддержка коллективного иммунитета — важно, чтобы большинство людей в обществе были привиты, что снижает риск распространения инфекции даже среди тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям.

В настоящее время корь встречается редко. Этого удалось добиться благодаря массовой вакцинации. Однако из-за отказов от прививок в последнее время фиксируются ее вспышки. В 2022 году они были зарегистрированы в 37 странах, 28 из которых находятся в Африке, шесть — в Восточном Средиземноморье, две — в Азии и одна — в Европе.

Ветряная оспа

Ветряная оспа вошла в историю из-за массовости распространения. До введения вакцины в 1995 году она поражала подавляющее большинство детей по всему миру. Заболевание отличается высокой заразностью, и вспышки среди детей были повсеместными.

Хотя большая часть случаев ветрянки протекает в легкой форме, заболевание может приводить к осложнениям, особенно у взрослых, новорожденных, беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Это могут быть бактериальные инфекции кожи, пневмония и, в редких случаях, энцефалит.

В странах с высокой прививочной активностью заболеваемость значительно снизилась, и вспышки ветрянки происходят реже. Тем не менее вирус остается эндемическим, и случаи ветрянки продолжают фиксироваться, особенно среди невакцинированных детей и взрослых.

Ждать ли вспышек кори и ветряной оспы осенью?

Осенью действительно могут наблюдаться вспышки инфекционных заболеваний, в том числе кори и ветряной оспы. Это обусловлено несколькими факторами.

Основной — это возвращение в школы и детские сады после летних каникул. В тесных коллективах вирусы легче передаются от человека к человеку, что способствует распространению инфекций.

Накладывается и тот фактор, что люди возвращаются из отпусков и путешествий из разных регионов, включая те, где могут быть активны вспышки кори или ветряной оспы. Это также способствует распространению инфекций, особенно если контакт происходит в условиях скопления людей.

Помимо этого, с наступлением осени организм адаптируется к изменениям в погоде и сокращению светового дня. Это может приводить к ослаблению иммунной системы, что делает человека более восприимчивым к инфекциям.

К этому прибавляется и сезонное снижение активности на свежем воздухе. Люди всё чаще проводят время в закрытых помещениях, где риск передачи инфекций выше из-за ограниченного пространства и недостаточной вентиляции.

Как обезопасить себя и детей

Избежать заражения поможет вакцинация, укрепление иммунитета и личная гигиена.

Вакцина помогает организму развить иммунитет к определенным инфекциям. В ее состав входят ослабленные или убитые микроорганизмы либо их частицы (антигены), которые не могут вызвать заболевание, но стимулируют иммунную систему к выработке антител.

Когда организм сталкивается с настоящим возбудителем инфекции, его иммунная система уже «знает», как с ним бороться, что помогает предотвратить развитие болезни или уменьшить ее тяжесть.

Согласно Национальному календарю прививок РФ, вакцина от кори ставится с 12-го по 15-й месяц жизни ребенка, а затем через шесть лет. Прививка от ветрянки не является обязательной и не входит в Национальный календарь. Делать ее можно не раньше года. Если ребенок старше 12 лет, то курс состоит из двух введений препарата с интервалом 6–10 недель.

Укрепление иммунитета тоже играет важную роль и требует комплексного подхода. Важнейшим элементом является правильное питание. В рацион следует включать продукты, богатые витаминами A, C, D, E и минералами (цинк, селен), которые улучшают работу иммунной системы.

Поддерживать нормальное функционирование иммунных клеток помогает физическая нагрузка, благодаря которой улучшается циркуляция крови и укрепляются защитные механизмы организма. Для ребенка важны режим дня и сон, недостаток которого делает организм более уязвимым к инфекциям, а также личная гигиена. Мытье рук должно быть обязательным после возвращения домой и перед едой.