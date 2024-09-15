Ешьте их, чтобы не заболеть: 8 продуктов, укрепляющих иммунитет

Ежегодно осенью увеличивается заболеваемость вирусами. В Ярославской области уже подскочило количество заразившихся гриппом и ОРВИ. Что добавить в свой рацион, чтобы укрепить иммунитет, рассказала в интервью 76.RU главврач Инфекционной клинической больницы № 1 в Ярославле Задыне Худоян.
— Питание должно быть сбалансированным по жиро-белково-углеводному составу. Обязательно должно включать в себя как растительные, так и продукты животного происхождения, — отметила врач. — Дело в том, что иммунная система организма — сложнейший комплекс, для функционирования которого требуются различные витамины, аминокислоты, энергия в виде углеводов и т. д. А всё это мы получаем только из пищи.
Что есть, чтобы укрепить иммунитет?
Рекомендации от главного инфекциониста Ярославля по корректировки рациона:
оливковое и другие растительные масла: все они богаты витамином Е. Рекомендуется употреблять в день 1–2 столовые ложки масла без термической обработки, например, в салатах;
томатный сок или свежие помидоры, в которых содержатся полезные вещества для повышения иммунитета, в частности антиоксидант ликопин;
яблоки, а также апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые — они помогут восполнить нехватку железа и витамина С;
красное мясо, богатое селеном (микроэлементом, который влияет на щитовидную железу. — Прим. ред.) Также полезна для иммунитета индейка;
натуральный мед, в котором содержится фолиевая кислота, флавоноиды и ряд необходимых организму витаминов;
кисломолочные продукты для повышения иммунитета тоже хороши. В них содержатся бифидобактерии, необходимые кишечнику для правильной работы;
любые орехи, которые вам нравятся: грецкие, кешью и т. д. Съедайте небольшое количество орехов ежедневно, чтобы получать магний, калий и другие минералы, а также жирные кислоты Омега-3;
любые другие фрукты и овощи в дополнение к тем, что есть в списке. Желательно съедать каждый день несколько свежих фруктово-овощных порций, выбирая плоды разного цвета, чтобы получить больше важных микроэлементов.
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