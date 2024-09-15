Ешьте их, чтобы не заболеть: 8 продуктов, укрепляющих иммунитет

оливковое и другие растительные масла: все они богаты витамином Е. Рекомендуется употреблять в день 1–2 столовые ложки масла без термической обработки, например, в салатах;

томатный сок или свежие помидоры, в которых содержатся полезные вещества для повышения иммунитета, в частности антиоксидант ликопин;

яблоки, а также апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые — они помогут восполнить нехватку железа и витамина С;

красное мясо, богатое селеном (микроэлементом, который влияет на щитовидную железу. — Прим. ред.) Также полезна для иммунитета индейка;

натуральный мед, в котором содержится фолиевая кислота, флавоноиды и ряд необходимых организму витаминов;

кисломолочные продукты для повышения иммунитета тоже хороши. В них содержатся бифидобактерии, необходимые кишечнику для правильной работы;

любые орехи, которые вам нравятся: грецкие, кешью и т. д. Съедайте небольшое количество орехов ежедневно, чтобы получать магний, калий и другие минералы, а также жирные кислоты Омега-3;