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Здоровье Ешьте их, чтобы не заболеть: 8 продуктов, укрепляющих иммунитет

Ешьте их, чтобы не заболеть: 8 продуктов, укрепляющих иммунитет

Публикуем рекомендации врача

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6 комментариев

Какие продукты укрепляют иммунитет

Ежегодно осенью увеличивается заболеваемость вирусами. В Ярославской области уже подскочило количество заразившихся гриппом и ОРВИ. Что добавить в свой рацион, чтобы укрепить иммунитет, рассказала в интервью 76.RU главврач Инфекционной клинической больницы № 1 в Ярославле Задыне Худоян.

— Питание должно быть сбалансированным по жиро-белково-углеводному составу. Обязательно должно включать в себя как растительные, так и продукты животного происхождения, — отметила врач. — Дело в том, что иммунная система организма — сложнейший комплекс, для функционирования которого требуются различные витамины, аминокислоты, энергия в виде углеводов и т. д. А всё это мы получаем только из пищи.

Что есть, чтобы укрепить иммунитет?

Рекомендации от главного инфекциониста Ярославля по корректировки рациона:

  • оливковое и другие растительные масла: все они богаты витамином Е. Рекомендуется употреблять в день 1–2 столовые ложки масла без термической обработки, например, в салатах;

  • томатный сок или свежие помидоры, в которых содержатся полезные вещества для повышения иммунитета, в частности антиоксидант ликопин;

  • яблоки, а также апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые — они помогут восполнить нехватку железа и витамина С;

  • красное мясо, богатое селеном (микроэлементом, который влияет на щитовидную железу. — Прим. ред.) Также полезна для иммунитета индейка;

  • натуральный мед, в котором содержится фолиевая кислота, флавоноиды и ряд необходимых организму витаминов;

  • кисломолочные продукты для повышения иммунитета тоже хороши. В них содержатся бифидобактерии, необходимые кишечнику для правильной работы;

  • любые орехи, которые вам нравятся: грецкие, кешью и т. д. Съедайте небольшое количество орехов ежедневно, чтобы получать магний, калий и другие минералы, а также жирные кислоты Омега-3;

  • любые другие фрукты и овощи в дополнение к тем, что есть в списке. Желательно съедать каждый день несколько свежих фруктово-овощных порций, выбирая плоды разного цвета, чтобы получить больше важных микроэлементов.

Ранее жители из разных регионов страны стали жаловаться на заразный вирус, который сопровождается высокой температурой и сильным кашлем. Это очередная волна COVID-19 или всё же новая инфекция, — читайте в этом материале.

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Комментарии
6
Гость
15 сентября 2024, 07:38
Да что вы прибедняетесь уж совсем? Все перечисленные продукты доступны, имеются в свободной продаже для любого кошелька. Если вы заболеете - на лечение болезни и не дай бог осложнений потратите еще больше. Вам дали рекомендации: ваше дело их придерживаться или нет
Гость
15 сентября 2024, 06:11
Для нищих пенсионеров такая роскошь недоступна!
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