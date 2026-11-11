Россия и Украина добились прогресса, а прийти к соглашению хотят до Нового года. Хроника переговоров в Абу-Даби

На первый день саммита прилетели и представители Европы. Перед началом переговоров представители Украины и США встретились с делегациями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.

Однако на сами трехсторонние переговоры европейцев не пригласили. Делегации России, Украины и США общались в закрытом формате.