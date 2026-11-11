Россия и Украина добились прогресса, а прийти к соглашению хотят до Нового года. Хроника переговоров в Абу-Даби

В Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Сегодняшняя встреча России, Украины и США станет решающей. Главную информацию о саммите мы собираем в этой онлайн-трансляции.
Сегодня делегации планируют обсуждать территориальные вопросы. Однако конкретных договоренностей по ним пока нет.
Стало известно, что российская делегация прибыла к месту переговоров в Абу-Даби.
Киев отказался от предложения США
Киев отклонил предложение США по границам, которое могло разблокировать мирное урегулирование с Россией. Вашингтон предлагал признать полный контроль России над ЛНР и ДНР по текущей линии соприкосновения, не вынуждая Киев сдавать удерживаемые города на оставшейся территории. Об этом сообщает The Telegraph.
Как прошел первый день переговоров
Накануне страны обсудили в Абу-Даби гарантии европейской безопасности после завершения украинского конфликта, сообщил Стив Уиткофф. Он также раскрыл планы привлекать другие страны Европы для обсуждения вопроса по Украине. Представители из других государств тоже будут высказывать свои предложения. Переговоры 10 ноября продлились 4,5 часа.
На первый день саммита прилетели и представители Европы. Перед началом переговоров представители Украины и США встретились с делегациями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.
Однако на сами трехсторонние переговоры европейцев не пригласили. Делегации России, Украины и США общались в закрытом формате.
Состав делегаций
Как и в первый день саммита, состав переговорщиков остается прежним:
Россия. Российская делегация прибыла в Абу‑Даби 9 ноября. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков;
США. По данным Reuters, интересы США представляют спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер;
Украина. В переговорах участвуют Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), первый замглавы офиса Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.
За последние два месяца разногласия между Москвой и Киевом удалось сократить. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В этот период американская сторона почти ежедневно общалась с представителями РФ и Украины. Кушнер подчеркнул, что США нашли идеи, как преодолеть оставшиеся расхождения в украинском конфликте.
Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны к прямому диалогу с Россией. Об этом он заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Если мы хотим быть частью переговоров, то мы не можем хранить молчание и переходить в беззвучный режим. Нам нужно напрямую говорить с русскими», — сказал Стубб.
Владимир Зеленский прокомментировал первый день трехсторонних переговоров словами «с россиянами сложно». Также он уточнил, что этот раунд переговоров преимущественно сосредоточен на гуманитарных вопросах, где приоритетом для Украины является возвращение военнопленных.
«Трехсторонний формат был конструктивным и довольно содержательным. Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных — это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украины и фундаменте их долговременного функционирования. Нужны реальные инструменты заблокировать любое повторение войны. Была и тематика необходимости деэскалационных шагов», — написал он в своем Telegram-канале.
Тем временем НАТО намерено сократить контингент зарубежных операций и сосредоточиться на противостоянии с Россией. Как сообщает Politico, 32 страны — члена альянса рассматривают крупнейшую за последние как минимум два десятилетия перестройку своей военной стратегии. Они определят, какие силы и вооружение дадут союзники в случае конфликта с Россией и кто будет за них платить.
Согласно проекту, от союзников по альянсу больше не будут ожидать предоставления достаточного количества сил для ведения крупной войны в Европе и одновременного проведения нескольких более мелких миссий по урегулированию кризисов.
Что происходит за закрытыми дверьми в Абу-Даби?
Делегации России, Украины и США сели за стол переговоров в Абу-Даби:
между делегациями РФ и Украины сидят спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян;
представителей ЕС на переговорах нет;
глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что надеется, что обновленная делегация РФ на переговорах позволит продвинуться на пути к миру;
глава Украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что они получили мандат от Зеленского обсуждать все темы, связанные с завершением конфликта.
США предложили предоставить России полный контроль над нынешней линией фронта в Донбассе, при этом не настаивая на том, чтобы Украина сдавала свои позиции. После этого украинская делегация заявила, что не согласится признавать такой компромисс ни де-факто, ни де-юре, пишет The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.
По итогам трехсторонних переговоров российская делегация планирует сделать заявления для прессы. Это будет сегодня днем, передает ТАСС.
Что известно о переговорах в Абу-Даби
Сегодня днем запланировано заявление российской делегации для прессы по итогам контактов;
переговоры направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период;
участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности;
в первый день переговоры были сосредоточены на гарантиях безопасности и обмене военнопленными;
во второй день саммита предметом обсуждения может стать вопрос о территориях.