«Тревожный чемоданчик» туриста: наличка, пауэрбанк, фонарик и вода. Крым подводит итоги лета-2026 и строит планы на 2027-й

Лето давно закончилось, но и в ноябре на крымских пляжах кипит жизнь, правда, для купаний уже нужны гидрокостюмы, а не плавки и бикини Источник: «Море Крыма» / T.me

В начале ноября в Крыму резко похолодало — в горах даже выпал первый снег, и последние туристы, приехавшие на праздники, потянулись домой. Самое время подводить итоги трудного курортного сезона 2026 года.

Этим летом и отдыхающие, и крымчане, занятые в туристической отрасли, получили неожиданный новый опыт отдыха во время топливного и энергетического кризиса. И если умение адаптироваться к чрезвычайной ситуации закалило отельеров и дало навыки, которые можно применить в следующих сезонах, то большинство туристов не испытывают желания снова собирать в отпуск «тревожный чемоданчик». Подробности — в материале журналиста MSK1.RU из Крыма.

Канистра — друг туриста

Сетевой мем про набор туриста, а впрочем и крымчанина тоже: «10 000 рублей наличкой, пауэрбанк, бутерброды, десятилитровка воды, фонарь и винцо», к сожалению, всё еще актуален. Хотя первую важную причину срыва сезона — топливный дефицит — почти удалось преодолеть.

Напомним, что трудности у отдыхающих начались уже в конце мая, когда на крымских заправках из-за проблем с логистикой закончилось моторное топливо — и бензин, и дизель. Даже автомобильный газ оказался в дефиците. Приехавшие на полуостров не понимали, как возвращаться обратно с пустым баком. А те, кто только планировал отпуск в Крыму, начали отказываться от поездки. На полуострове появились перекупщики, цена за литр бензина взлетела до 400–500 рублей, местные рванули по мосту с канистрами «залить бак и 100 разрешенных литров». Багажники автотуристов заполнили канистры, но отпуск всё равно проходил в режиме экономии: приехать в тихое место со своими 100 литрами и на них же вернуться — это одно. А вольно кататься по всему Крыму — другое.

Возник и вопрос безопасности: активно распространялись слухи о беспрецедентных атаках на Крым. Реалисты доверяли проверенной информации и выбирали наиболее «тихие» места полуострова для отдыха. Тревожные отдыхающие массово отменяли бронь.

В курортной столице Крыма Ялте пляжи уже опустели, но на набережной прогуливающихся чуть меньше, чем летом. Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Главными факторами, влиявшими на жизнь туристов на отдыхе в Крыму, были вопросы логистики и обеспечения топливом, — говорит Игорь Вахрушев, доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени В. И. Вернадского. — Значительное число сотрудников и волонтеров, а также студентов нашей кафедры работали на горячей линии, обслуживая шквал вопросов, главным из которых был «Как выехать из Крыма?» И тут надо отдать должное руководству республики, которое быстро выделило приличный объем топлива для обеспечения именно туристов, возвращающихся на материк. Еще одним важным фактором, затронувшим практически всех туристов, стали повышенные требования к безопасности во время переезда, в самих средствах размещения. Но к этому Крым был готов — быстро ввели нормы и правила, которые раньше были поставлены на паузу. Но всё это, конечно, сказалось на уровне бронирования, на загрузке отелей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, мини-отелей. Мы сейчас пока имеем частичные отраслевые данные по итогам сезона, и они показывают снижение по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

По мнению эксперта, важным оказался тот факт, что туристический поток полностью не остановился.

— Ровный спрос показали санатории: упреждающее лечение и поддержка здоровья пользовались популярностью. И свою роль в этом сыграли не только жители самого Крыма, но и туристы из соседних регионов, того же Краснодарского края, Ростовской области. Помогло введение специальных акций, скидочные и бонусные программы. И те, кто приехал, отмечали, что получили более профессиональное и спокойное обслуживание, чем ожидали, и без нервозности.

Но лояльных постояльцев санаториев оказалось мало для того, чтобы «вывезти» курортный сезон.

Крупные крымские пансионаты и санатории работают круглогодично, так что отдыхающих в Алуште и других южнобережных городах еще достаточно Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Летний пик в Крыму в 2026 году, увы, не состоялся. По данным Росстата, в августе, ключевом месяце сезона, гостиницы и санатории республики разместили 139 тысяч человек — это на 56,3% меньше, чем в августе 2025 года, при этом число ночевок сократилось еще сильнее — на 67,9%, то есть люди стали не просто реже приезжать, но и оставаться на более короткий срок. Итог восьми месяцев — 1,32 миллиона размещенных туристов, что составило только 24,6% в сравнении с прошлым годом, — подводит первые итоги Михаил Абасов, руководитель аналитического центра по сбору, анализу данных и решениям в сфере туризма (АПКАП), эксперт Российского союза туриндустрии.

— Контраст с предыдущим сезоном принципиален: в 2025 году санаторно-курортные организации республики показывали рост на 9% к 2024-му, то есть речь идет о развороте тренда за один год. Еще резче провал в Севастополе: 8,8 тысячи размещенных в августе — это минус 78% к августу 2025 года, ночевки сократились на 85%. Эти цифры подтверждают прогноз, о котором АПКАП говорил еще в июне: сезон 2026 года может стать худшим за последние годы. Если говорить о годовом потоке, то в реалистичном сценарии он составит около 4,7 миллиона человек — ниже 5,2 миллиона в 2023 году, прежнего минимума последних лет, и примерно на треть меньше 2025 года (6,9–7,4 миллиона). Отличие прошедшего сезона от предыдущих принципиальное: он определялся не спросом и ценой, как раньше, а доступностью — возможностью доехать, заправиться и уехать обратно.

Взгляд изнутри всегда отличается от холодного анализа внешних участников туристического рынка, поэтому крымские аналитики видят в сложном лете 2026-го не только отрицательную статистику, но и уникальный опыт.

— Да, курортный сезон был непростым, он требовал нестандартных решений и нетривиальных подходов к сложившейся ситуации. Но именно в таких сложных условиях крымская туристическая индустрия показала свою зрелость: работники действовали как опытные кризис-менеджеры, отрасль сплотилась, многие предприятия, особенно крупные, не закрылись, не перестали работать, а продолжали поддерживать уровень обслуживания. Помогла сохранить устойчивость и системная помощь государства. Самое главное, на мой взгляд, что в индустрии не случилась паника, хотя все переживали и сталкивались с серьезными трудностями. И из очень сложного курортного сезона-2026 туристическая отрасль полуострова вышла более подготовленной, обладая уникальным кризисным опытом, который можно применить и в будущем, — считает Игорь Вахрушев.

Спонсор сезона — генератор

Вместо открытых бассейнов и волейбольных площадок на крымских пляжах заработали бани — после парилки запрыгнуть в морскую воду весьма освежающе Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Близость к пляжу, вид из номера и его стоимость долгие годы были базовыми ценностями для туристов, отправляющихся в Крым. Нынешним летом их перевесил генератор — «спонсор отпуска-2026», как шутили в интернете. К перебоям с топливом добавился энергетический кризис, причем он задел не только самые «тревожные» места полуострова, но и благополучный Южный берег с курортной столицей полуострова Ялтой.

«Крым делится на „тихий“ и „громкий“. Громко там, где НПЗ, электростанции, военные объекты. Керчь и Севастополь с окрестностями — очень громко и тревожно, при всей любви к городам-героям отдых там не советуем. Феодосия громкая из-за НПЗ и порта, Саки, Николаевка, Новофедоровка — часто и громко. Рядом с ними Евпатория, Беляус, Оленевка, Черноморское, Береговое — военные звуки пока редко», — отвечали на вопрос, какое место выбрать для отдыха этим летом, администраторы телеграм-канала «Крым Туристический чат».

«Тихо, не считая разовой работы ПВО, в Судаке, Новом Свете, Коктебеле. Тихо на Южном берегу: Большая Ялта, Алушта, Алупка, Гурзуф, Симеиз, Мисхор и дальше до „Мрии“ и Фороса».

Но в июле традиционно тихие южнобережные города и поселки погрузились во мрак из-за атак на объекты энергетики. Хорошо, что крупные крымские отели и санатории заранее подготовили собственную генерацию, и, просидев несколько дней при свечах в маленьких гостевых домах, туристы потянулись к свету. Отдыхающие начали массовую передислокацию из средств размещения, не обладающих генераторами, туда, где электричество давало возможность более-менее комфортного отдыха с кондиционером и водой.

«Держите заряженный пауэрбанк, имейте в номере литров 10–20 воды и обязательно спросите у места размещения: цистерна и генератор есть?» — советовали собирающимся в Крым те, кто уже прошел летние испытания без света и топлива.

— Самое главное отличие нынешнего сезона от предыдущих — это сочетание большого числа внешних вызовов (особенностей логистики, сложной топливной ситуации, необходимости оперативно обеспечивать безопасность) с неожиданными ситуациями внутри индустрии, например массовым выездом части гостей, которые приняли решение досрочно вернуться домой, — говорит Игорь Вахрушев, доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени В. И. Вернадского.

Персики и инжир сменили крымские гранаты и хурма — вкусно и полезно Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Действительно, к концу июня многие туристы, оказавшись без привычного комфорта на летнем отдыхе и с неясными перспективами его продолжения, начали откочевывать на родину, причем почти одновременно.

— Это было невеселое время для крымчан и для туристов, когда народ на волне вражеских новостей: «В июле Крыму хана!» — начал уезжать, дескать «у нас запасных детей в шкафу нет», — вспоминает Олег Володин, администратор народного телеграм-чата «Крымский мост». — Сегодня, когда ничего страшного не произошло и большинство проблем разрешились, вспоминаются только курьезные случаи. Например, как один из санаториев нанимал на массовые трансферы коммерческие микроавтобусы. И вот пожилая дама едет на вокзал на обычном «Спринтере» и видит маленькое объявление: «Гроб устанавливается ногами в сторону движения». Оказывается, среди арендованных машин оказался катафалк, водитель снял всё траурное, но объявление забыл. Дама устроила такой скандал, как будто ее в ад повезли экспрессом. И смех и грех.

— Решающими стали три фактора: электроснабжение, топливо и логистика, — считает Михаил Абасов, руководитель аналитического центра АПКАП. — С 26 июня указом главы Республики Крым на ее территории действует режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера. Перебои с бензином продолжались больше четырех месяцев: в Севастополе ограничения по QR-кодам и лимит в 20 литров сняли только 19 октября, а в Черноморском районе 24 октября снова ввели талоны по 20 литров на машину раз в неделю. Аэропорт Симферополя закрыт для гражданских рейсов с 24 февраля 2022 года, поэтому весь турпоток идет по земле и любой сбой на дороге сразу отражается на числе гостей.

— Отельерам и владельцам средств размещения пришлось проявлять изобретательность. При перебоях с электричеством и топливом многие переходили на генераторы. Особенно показательной стала взаимовыручка внутри отрасли: владельцы мини-гостиниц и сотрудники объектов помогали друг другу — обменивались информацией, привозили канистры с бензином и даже генераторы тем, у кого ситуация была острее, — рассказывает Игорь Вахрушев. — Доходило до того, что и сами гости, привязанные к любимым местам отдыха, подвозили топливо, чтобы поддержать работу отеля. Этот опыт взаимной поддержки и оперативной адаптации, скорее всего, останется одним из самых ценных результатов сезона. Не только мелкие, но и крупные предприятия пытались выстроить новые методы работы, например делали упор на внимательный сервис при меньшей нагрузке, и приехавшие отдыхающие получали суперкачественное обслуживание. Другие, наоборот, делали упор на пакетные предложения, позволявшие туристам потратить на отдых меньшие средства.

Многие крымчане, связанные с туристической отраслью, были удивлены взаимовыручкой людей, которые, казалось бы, являются конкурентами на рынке.

— Степень внутренней сплоченности и взаимовыручки крымчан, задействованных в туристическом бизнесе, оказалась неожиданно высокой, — считает Игорь Вахрушев, доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени В. И. Вернадского. — Большая часть сезона проходила в режиме «чрезвычайной ситуации регионального уровня», что требовало быстрых и гибких решений, многие решения давались легче и быстрее благодаря именно статусу ЧС, которое ввело правительство.

Главное, что отрасль не остановилась: продолжали работать инвестиционные и инфраструктурные проекты, акция «Мы вместе», когда большинство отелей предлагали скидки и бонусные программы не только туристам, но и местным жителям. 2026 год был объявлен в Крыму «Годом крымского гостеприимства», и важно, что этот лозунг реально работал: туристы, которые оказались в период кризиса, отмечали не просто профессиональное, но максимально доброжелательное к ним отношение.

Это был сезон проверки Крыма на прочность. И проверку туристическая отрасль полуострова, на мой взгляд, прошла, показав высокую степень адаптивности в кризисный период. Это не первый вызов для туризма полуострова: нас уже испытывали во время инфраструктурного кризиса — блэкаута, во время ковидных ограничений, а в нынешнем курортном сезоне туриндустрия смогла адаптироваться к нескольким кризисам одновременно.

Спрос не исчез, а сжался

Лето позади, в конце осени и зимой туротрасль подбивает итоги, строит планы на новый сезон, а туристы уже выбирают отели с предложениями раннего бронирования. В нынешнем году всё иначе. Пока туристический рынок полуострова подсчитывает убытки и решает, как правильно подготовиться к лету 2027 года. А жители страны раздумывают, ехать ли в Крым, если вопрос с топливом и энергетикой и следующим летом повлияет на качество их отдыха.

— Окончательная оценка убытков туристической отрасли полуострова еще не подведена. Потому что сезон только-только завершился и многие процессы, такие как возвраты, пересчеты, компенсации еще идут, — объясняет Игорь Вахрушев, доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени В. И. Вернадского. — У кого-то всё выплачено, кто-то находится на стадии документального оформления. Главное, что системная поддержка уже работает: федеральная субсидия в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» составила 3,7 миллиарда рублей; на сегодняшний день более 2,9 миллиарда рублей уже выплачено более трем тысячам предприятий (3221 юридическому лицу и ИП), поддержку в размере трех МРОТ получили свыше 36 тысяч работников. Эта программа реально действует, и туриндустрия Крыма это чувствует. Помимо этого, введены отсрочки по выплате страховых взносов и другие льготные механизмы, например по обеспечению генераторами и топливом. Эти меры позволяют готовиться к следующему сезону, и что, на мой взгляд, самое главное, сохранить коллективы. А это очень важно для слаженной работы средств размещения, экскурсионных объектов.

— Государство предприняло серьезные меры поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя, но АПКАП эти меры поддерживают фонд оплаты труда, но не затраты на топливо и резервное питание, — объясняет Михаил Абасов, руководитель аналитического центра по сбору, анализу данных и решениям в сфере туризма (АПКАП), эксперт Российского союза туриндустрии. — Пока итоговой официальной оценки убытков нет. По данным отрасли, отменено 96,2 тысячи бронирований на заезды с июня по октябрь на сумму более 6,1 миллиарда рублей, а по оценке Минкурортов Крыма, при сохранении ситуации задолженность предприятий перед туристами и контрагентами по отмененным бронированиям может превысить 9,3 миллиарда рублей.

Вопрос расчетов по отмененным бронированиям остается открытым: в сентябре Российский союз туриндустрии обратился в Верховный суд с просьбой разъяснить критерии снижения неустоек по таким бронированиям. Сопоставление простое: субсидий почти на 30% меньше стоимости отмененных только летом броней, поэтому поддержка сохраняет коллективы, но не закрывает возвраты туристам.

Какой будет стратегия крымских отельеров в следующем году, пока неясно.

— Средства размещения прошли сезон за счет адаптации, а не рынка: ставку сделали на жителей полуострова и соседних регионов, на скидки. Ценовые уступки шли по всем сегментам: по данным Umbrella Consulting Group, в июле средняя стоимость ночи в апарт-отелях снизилась на 10%, в четырехзвездочных отелях — на 4%, в пятизвездочных — на 3,5%. Адаптация помогла пройти сезон, но без восстановления энергоснабжения, топлива и транспортной доступности перенести такую модель на следующий год не получится, — говорит Михаил Абасов. — Спрос на Крым не исчез, а сжался. Лояльнее всех постоянные гости, которые знают конкретный объект, и сами крымчане: жители региона стали главным гостем этого лета.

Массовое возвращение возможно, когда пройдет хотя бы один сезон без вопросов с бензином и электричеством. И цена отдыха здесь не главный аргумент: скидки не вернули спрос, значит, туристы оценивают риск, а не стоимость.