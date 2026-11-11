Новый ковид приближается к России: вирусолог рассказал, чего ждать зимой

Появление в стране нового варианта коронавируса потребует обновления вакцин Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Новый вариант коронавируса, который уже распространяется за границей, вскоре может добраться и до России. Пугаться этого не стоит, но расслабляться тоже не нужно. О том, чего ждать россиянам, рассказал главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Предположение о том, что этот вирус к нам придет, вполне обоснованное. Это связано с тем, что он достаточно заразный. Сейчас он больше присутствует в Америке и Европе, но вполне может распространиться по всему миру. Это не значит, что он приведет к новой пандемии, и заболеваемость не будет высокой», — рассказал в беседе с НСН Альтштейн.

По словам Альтштейна, большинство случаев заражения новым вариантом «Омикрона» будет протекать в легкой форме, хотя более тяжелое течение тоже возможно. Вирусолог подчеркнул: рассчитывать, что он обойдет страну стороной, не стоит.

По словам специалиста, для защиты от нового варианта ковида потребуются обновленные вакцины. Все дело в том, что прежние антитела хуже распознают измененный вирус.

«Помимо вакцин не стоит забывать и об осторожном поведении: стараться избегать скопления людей, особенно с декабря по февраль, чаще мыть руки, носить маску в общественных местах», — отметил Альтштейн.

Вирусолог напомнил, что пожизненного иммунитета после COVID-19 не существует. Он сравнил ситуацию с гриппом: со временем опасность вируса снижается, хотя полностью безобидным заболевание не становится.

Новый вариант ковида PJ.2.1 впервые выявили в мае 2026 года. Случаи заражения уже зафиксировали в Канаде, США и Испании. За большое количество генетических изменений вариант стали называть «ультрамутантом». По одной из версий, он сформировался в организме пациентки с иммунодефицитом в канадской провинции Онтарио.