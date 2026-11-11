В Ярославской области школьнице выплатят полмиллиона за сломанный на перемене копчик

Семиклассница в Ярославской области получила перелом копчика на перемене Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Семиклассница из Ростовского округа Ярославской области получила перелом копчика на перемене. Теперь ей должны выплатить полмиллиона рублей.

Иск к администрации школы подала мама пострадавшей девочки. Инцидент произошел в марте 2026 года. На перемене один из учеников толкнул семиклассницу. Она упала и сильно ударилась — получила перелом копчика.

«В результате полученной травмы она длительное время проходила лечение и последующую реабилитацию, была лишена возможности вести привычный образ жизни», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Правоохранители отметили, что администрация школы несет ответственность за безопасность школьников не только во время уроков, но и на переменах. Ростовский районный суд частично удовлетворил требования матери пострадавшей, было решено взыскать в пользу девочки 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако прокуратура с таким решением оказалась не согласна. Правоохранители подали апелляционное представление.

«Указав, что суд первой инстанции не учел в полной мере заслуживающие внимания обстоятельства. Девочка испытывала серьезную боль, нравственные страдания и была лишена возможности вести привычный образ жизни не только в период лечения, но во время реабилитации», — рассказали в прокуратуре.

Суд согласился с позицией прокурора. Размер компенсации увеличили с 250 до 500 тысяч рублей.