«Перетащил тело — надел кофту обратно». Отец погибшего под Уфой 13-летнего мальчика обвинил местного фермера в сокрытии улик

Велосипед погибшего ребенка Источник: администрация Кармаскалинского района

В конце октября в больнице скончался 13-летний велосипедист. По официальной версии, школьник выехал на дорогу и врезался в прицеп внедорожника, полученные травмы оказались смертельными. В тот выходной вечер подросток возвращался домой с прогулки. Велосипед был подарком отца на день рождения, который мальчик отметил всего несколько месяцев назад.

Отец ребенка официальной версии не верит. Он уверен: водитель пытался скрыть улики, а полиция толком не расследует дело. Наши коллеги из UFA1.RU поговорили с обеими сторонами и рассказывают подробности.

Это случилось возле дома

24 октября, в субботу, 13-летний школьник выехал погулять по селу Прибельский. Оно находится на берегу реки Белой, в 25 километрах от районного центра — Кармаскалы. Его история начиналась со стройки Сахарного завода — тот прекратил существование в 2000-х, а поселок перевели в разряд сел. Тем не менее люди там живут.

Мальчик в тот выходной вечер возвращался с прогулки. Как рассказал UFA1.RU его отец, велосипед был подарком на день рождения, который прошел в июне. На колесах, по словам мужчины, стояли катафоты, которые в темноте возвращают свет, тем самым помогают велосипедисту быть более заметным на дороге.

Авария произошла уже рядом с домом — до него оставалось метров 100.

Официальная версия ГИБДД строится на том, что ребенок, выезжая из-за поворота, не увидел остановившийся внедорожник и врезался в его прицеп. Мальчика после аварии увезли в больницу, но травмы оказались слишком тяжелыми — и он скончался.

«Он сбил моего сына»

Родители погибшего не верят в официальную версию, считая, что на видео с места ДТП есть нестыковки.

Отец мальчика в разговоре с UFA1.RU привел свою версию событий и объяснил, почему не согласен с выводами гаишников. Он говорит, что в тот день его не было в селе — находился в командировке. Когда ему сообщили об аварии, то он сразу же выехал обратно домой. Тогда же узнал, что за рулем сидел местный фермер — с ним журналистам тоже удалось поговорить.

«Сначала мне сказали официальную версию, что мой сын якобы врезался в стоящий автомобиль. Потом мне в руки попала видеозапись с соседнего здания. Там видно, что водитель, нарушив всевозможные правила дорожного движения, сбил моего сына и пытался скрыть улики. Автомобиль вообще никак не стоял. Он мало того, что ехал, так еще и с превышением скорости», — полагает отец.

Кадры ДТП и последующие действия водителя 18+ Источник: читатель UFA1.RU

Папа погибшего мальчика считает, что его сын попал под машину, а водитель вытаскивал из-под нее тело ребенка, чтобы перетащить его на обочину. Попутно он (случайно или нет) якобы снял с парня кофту, а потом надел ее обратно, когда вынес тело с дороги.

Также отец погибшего говорит, что после этого автомобилист сел в машину и сдал назад, затем поехал вперед и резко остановился. Мужчина предполагает: таким образом водитель хотел обеспечить себе тормозной путь.

Далее он указывает на странности в действиях полиции: сотрудники зашли в дом к семье и осмотрели условия жизни, главе семейства задавали вопросы относительно дочери-инвалида, которая к аварии вообще не имеет отношения. Еще одно действие, которое непонятно семье погибшего, — это возврат автомобиля. Отец уверяет, что полиция отдала машину ее владельцу на хранение.

Мужчина опасается: якобы у фермера есть возможность убрать все следы аварии и отремонтировать машину. Соответственно, никакая экспертиза не сможет осмотреть повреждения.

Кроме того, отца долго не признавали потерпевшим по делу, он не имел в нем никакого статуса.

«Меня изначально не признавали потерпевшим, я подавал ходатайства, поэтому мне пришлось опубликовать видео с камер в соцсетях. Только после этого что-то закрутилось, завертелось», — высказал он свою версию.

При этом отец уверяет, что сотрудники в тот же вечер, когда произошла авария, смотрели эти записи, но почему не изъяли их тогда — неясно.

Через несколько дней полиция приехала на место происшествия, проводила следственные действия, но отца об этом в известность не поставили. Тогда он позвонил следователю.

«Я когда пришел, они уже уехали. Я позвонил следователю, он мне сказал: „Мы проводили следственный эксперимент“. Я говорю: „А почему меня не уведомили?“ Он мне просто сказал, что я никто в данном деле пока что, то есть раз меня не признали потерпевшим, то я не могу даже вопросы такие задавать», — приводит свою версию отец ребенка.

Он считает, что после публикации видео начались движения: его сразу вызвали в полицию, признали потерпевшим. Однако официальную версию менять пока не стали.

Еще одна интересная деталь: отец получил информацию, что «дело куда-то истребовали», поэтому там уже другой следователь, который приехал изымать видео из детского сада (это его камера засняла момент аварии).

Мужчина считает странным, что вся версия строится только на объяснениях водителя, а видеозапись во внимание не берется.

Прицеп забрали полицейские Источник: администрация Кармаскалинского района

«Был бы виноват — посадили»

По словам отца погибшего мальчика, водитель с его семьей связаться не пытался. Звонила лишь его жена, собиралась прийти на поминки.

«Сам он на связь не выходил. Не извинился, не объяснился. Ну, мне кажется, глупо объясняться в такой ситуации, где человека ты из-под машины вытащил, еще и кофту на него надел. Лично моя точка зрения — это никак не может квалифицироваться как причинение смерти по неосторожности», — высказал свою версию мужчина.

Как выяснил UFA1.RU, водитель — 35-летний фермер. В 2013 году он зарегистрировал крестьянское фермерское хозяйство, пару раз получал от государства субсидии на развитие. В 2023-м пытался избраться в районные депутаты, но его не выбрали.

В разговоре с UFA1.RU он рассказал, что подъезжал к перекрестку, когда в его прицеп врезался 13-летний велосипедист. Фермер уточняет: парень влетел именно в прицеп, а к машине подошел сам.

«Он с правой стороны пролетел мимо моей машины, врезался в прицеп. Пока я выходил, он уже встал и почти дошел до машины, я сразу скорую вызвал. Он сам подошел, был в сознании, но не говорил и плохо дышал, руками тряс сильно», — высказал свою версию водитель.

Автомобилист считает, что родители мальчика переделали видео, и на самом деле на кадрах всё прекрасно видно.

Как полагал отец погибшего, водитель сдал назад и затормозил, чтобы сделать тормозной путь. Сам фермер утверждает, что он и так остановился, когда увидел велосипедиста, а после аварии сдал задним ходом, чтобы уехать с разметки пешеходного перехода.

Виновным себя он не считает и говорит: «Если бы я был виноват, меня бы сразу посадили, нет, что ли?»

После аварии он дал первичные показания. Машину у него действительно не забрали, поскольку, по его словам, удар пришелся на прицеп. В итоге сотрудники полиции изъяли только его, а сам автомобиль вернули.

Подробные пояснения в полиции водитель будет давать позже.

Водитель говорит, что мальчик врезался в прицеп Источник: ГИБДД Башкирии

Свое молчание мужчина тоже объяснил: говорит, опасается, что его слова вывернут и скажут, будто он признал вину.

«Как тут не переживать? Я и из-за ребенка переживаю. Но мне адвокат сказал, что если я сейчас пойду [объясняться с родителями], то они блогерам напишут, что я признал свою вину и пришел извиняться. А они [блогеры] что только ни говорили — что я депутат… да какой я депутат-то?!» — отвечает водитель авто.

Он также отверг разговоры в селе о том, что его покрывают влиятельные связи в администрации района: «Сами посудите: смерть ребенка, кто будет покрывать-то?»

«Это никогда не пройдет»

Тем временем семья погибшего подростка продолжает переживать это страшное горе. Отец говорит, что помнит, как провожал в последний путь родного брата и племянника, но хоронить сына — намного тяжелее.

«Это такое бремя, ноша, сложно. Это несопоставимо ни с чем. Через год после похорон брата стало легче, а здесь я понимаю, что это никогда не пройдет. Оно будет всегда и везде. Ежеминутно, ежесекундно. Буду всегда помнить, знать. И всегда на душе будет очень плохо», — сказал отец.

Матери ребенка еще тяжелее: глава семейства говорит, что мужчины еще могут себя сдерживать, а женщины в этом плане слабее.