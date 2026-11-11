Горит порт и отключилась подстанция: беспилотники атакуют Ленобласть

Пожар произошел в портовой зоне Усть-Луга, его тушат Источник: Анжела Мнацаканян / FONTANKA.RU

В ночь с 10 на 11 ноября Ленинградскую область атаковали беспилотники. К сожалению, не обошлось без последствий. В портовой зоне Усть-Луга начался пожар и отключилась трансформаторная подстанция.

«Предварительно в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге», — сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Сейчас на местах работают оперативные службы. Дальнейшая информация уточняется.

Кроме того, опасность беспилотников в регионе объявили в 00:26 (мск). Атака продолжается уже более 7 часов. По информации главы региона, на 05:37 на территории Ленинградской области было сбито 146 дронов. Боевая работа продолжается.

Обновлено в 7:23 (мск): Беспилотную опасность в регионе отменили. За ночь над Ленинградской областью сбито 150 дронов. Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет, сообщил губернатор Дрозденко.