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Осень Придет ли оттепель через 10 дней, можно узнать по погоде 11 ноября — народные приметы

Придет ли оттепель через 10 дней, можно узнать по погоде 11 ноября — народные приметы

В этот день особое значение придавали дождю и снегу, а по облакам пытались предсказать приближение холодов

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Если 11 ноября шел дождь или снег, по народной примете, ожидали оттепели к Михайлову дню, 21 ноября | Источник: GPTЕсли 11 ноября шел дождь или снег, по народной примете, ожидали оттепели к Михайлову дню, 21 ноября | Источник: GPT

Если 11 ноября шел дождь или снег, по народной примете, ожидали оттепели к Михайлову дню, 21 ноября

Источник:

GPT

Ноябрьская погода не отличается постоянством: сегодня подмораживает, завтра идет дождь, а послезавтра снова сыплет снег. Однако в старину верили, что по осадкам 11 ноября можно узнать, какой будет погода через десять дней — на Михайлов день, 21 ноября.

Если 11 ноября шел дождь или снег, ожидали оттепели к празднику Архангела Михаила. Даже если к тому времени уже ударили морозы, народная примета обещала временное возвращение тепла.

В народном календаре 11 ноября называли Анастасией Овечницей и Аврамием Овчаром. Этот день был связан с завершением пастбищного сезона, заботой о домашних животных и подготовкой к зимним холодам.

Как по погоде 11 ноября предсказывали оттепель

Главным погодным знаком считали осадки. Дождь или снег 11 ноября в некоторых местностях воспринимали как предвестник потепления к 21 ноября.

Но не меньше внимания уделяли облакам. Если они опускались низко над землей и медленно двигались по небу, ожидали скорого похолодания. Ясная погода тоже могла предупреждать о приближении морозов.

Существовали и другие народные приметы:

  • утренний иней на деревьях — к вечернему снегопаду;

  • голуби громко воркуют возле дома — к улучшению погоды и потеплению;

  • вороны часто и громко каркают — к дождю;

  • домашние животные почти весь день спят — к приближению холодов;

  • овцы сбиваются в плотную группу — к скорому похолоданию;

  • солнце пробивается сквозь облака — впереди могут быть теплые дни.

Особенно любопытны наблюдения за животными. Крестьяне верили, что домашний скот способен почувствовать перемену погоды раньше человека. Поэтому поведение овец, коров и даже птиц иногда воспринимали как предупреждение о приближающихся морозах.

Почему 11 ноября считали праздником пастухов

У народного названия дня было вполне практическое происхождение. Анастасию называли Овечницей, а Аврамия — Овчаром, поскольку в народных представлениях святые считались покровителями овец и пастухов.

К этому времени выпас скота в большинстве местностей уже подходил к концу. Животных переводили на зимнее содержание, проверяли запасы сена и готовили помещения к холодам.

На Анастасию Овечницу пастухов благодарили за сезонную работу, устраивали угощения и рассчитывались за выпас скота | Источник: GPTНа Анастасию Овечницу пастухов благодарили за сезонную работу, устраивали угощения и рассчитывались за выпас скота | Источник: GPT

На Анастасию Овечницу пастухов благодарили за сезонную работу, устраивали угощения и рассчитывались за выпас скота

Источник:

GPT

Завершение сезона становилось поводом для праздника. Пастухов благодарили за работу, приглашали в гости и угощали пирогами, сыром и другими блюдами.

В некоторых деревнях устраивали настоящие гулянья. Пастухи играли на рожках, пели песни и поздравляли хозяев с благополучным окончанием выпаса.

Причем праздник имел и деловую сторону. Именно в это время нередко производили окончательные расчеты с пастухами за сезон. За праздничным столом обсуждали продажу шерсти и договаривались с покупателями.

Получалось, что 11 ноября в деревне отмечали не просто календарную дату, а окончание целого трудового сезона.

Зачем пастухи развешивали иконы на деревьях

С Овчарным праздником была связана необычная традиция защиты домашних животных.

В старину пастухи могли устанавливать иконы святой Анастасии на деревьях возле пастбищ. Считалось, что покровительство святой поможет уберечь овец от болезней и нападения волков.

Опасения были вполне понятными. Для крестьянской семьи потеря нескольких животных могла обернуться серьезными убытками. Овцы обеспечивали хозяйство шерстью, молоком и мясом, а их содержание требовало немалого труда.

Существовали и особые представления о волках. Встречу с хищником 11 ноября некоторые поверья считали дурным знаком, предвещавшим несчастья.

Однако праздник был связан не только с тревогами за животных. У пастухов имелся собственный музыкальный инструмент — рожок. Его использовали для управления стадом: разные сигналы помогали собирать овец, направлять их на водопой и предупреждать об опасности.

В праздничный день привычные рабочие сигналы превращались в музыку для гуляний.

Почему на Анастасию Овечницу было принято вязать

Важное место в традициях 11 ноября занимала овечья шерсть.

В некоторых местностях к этому времени приступали к стрижке овец. Шерсть очищали, расчесывали и пряли, получая нити для изготовления теплой одежды.

Женщины вязали носки, рукавицы и другие вещи, необходимые для долгой зимы. Считалось, что одежда, изготовленная в этот день, будет особенно теплой и поможет защититься от холодов.

Любопытно, что еще накануне, 10 ноября, на Параскеву Пятницу, некоторые народные поверья запрещали прядение. А уже на следующий день работа с шерстью становилась одним из главных занятий.

В старину детям даже загадывали загадки об овцах. Например: «По горам, по долам ходит шуба да кафтан». Ответ, конечно, был очевиден тем, кто с детства наблюдал за сельским хозяйством. Такие загадки напоминали, насколько важную роль овцы играли в повседневной жизни.

Изготовленные 11 ноября рукавицы считали особенно надежной защитой от холодов | Источник: GPTИзготовленные 11 ноября рукавицы считали особенно надежной защитой от холодов | Источник: GPT

Изготовленные 11 ноября рукавицы считали особенно надежной защитой от холодов

Источник:

GPT

Чего нельзя было делать 11 ноября

С Анастасией Овечницей связывали несколько необычных запретов.

Особенно не советовали заниматься стиркой. По народному поверью, вместе с грязной водой можно было вымыть из дома семейное счастье, здоровье и достаток.

Незамужним девушкам не рекомендовалось садиться на угол стола. Существовало поверье, что после этого придется еще три года ждать жениха.

Не советовали выходить из дома с пустыми карманами. Чтобы не отпугнуть благополучие, в них старались положить хотя бы небольшую монету.

Еще один запрет касался прощаний. Считалось нежелательным расставаться на пороге или лестнице: верили, что это может помешать человеку благополучно вернуться домой.

Особое внимание уделяли детям. В некоторых поверьях 11 ноября не рекомендовалось оставлять маленького ребенка одного, опасаясь воздействия злых сил.

Как правильно ухаживать за шерстяными вещами

Овечий праздник — подходящий повод вспомнить о натуральной шерсти, которая и сегодня остается одним из самых популярных материалов для зимней одежды.

У шерстяных вещей есть особенность: при неправильной стирке они могут сильно уменьшиться в размере. Это происходит из-за структуры шерстяных волокон, чьи поверхностные чешуйки при определенных условиях сцепляются между собой.

Чтобы любимый свитер или шерстяные носки не превратились в одежду на несколько размеров меньше, стоит соблюдать несколько правил.

Прежде всего проверьте ярлык: не все шерстяные вещи допускают машинную стирку. Если она разрешена, выбирайте специальный режим для шерсти, мягкое моющее средство и минимальное механическое воздействие.

Сушить шерстяные вещи лучше горизонтально, разложив на полотенце. Если повесить мокрый свитер на плечики, под собственным весом он может вытянуться.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
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