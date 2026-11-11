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Город Инструкция «Одолели!» Ярославцы бьют тревогу из-за нашествия тараканов — что делать

«Одолели!» Ярославцы бьют тревогу из-за нашествия тараканов — что делать

Как избавиться от противных насекомых

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Ярославцы пожаловались на нашествие тараканов в подъезде их дома | Источник: Подслушано в Ярославле! / vk.ru Ярославцы пожаловались на нашествие тараканов в подъезде их дома | Источник: Подслушано в Ярославле! / vk.ru

Ярославцы пожаловались на нашествие тараканов в подъезде их дома

Источник:

Подслушано в Ярославле! / vk.ru

Ярославцы бьют тревогу из-за нашествия тараканов. Насекомыми кишит дом № 11 на проезде Доброхотова в Заволжском районе. Жители девятиэтажки рассказали об этом в одном из городских пабликов.

Усатых непрошеных соседей ярославцы сняли на камеру. На кадрах видно, что насекомые скучковались там, где тепло, — у батареи в подъезде.

«Тараканы одолели! Это в подъезде. Не могут рассмотреть заявку от 23.10.2026», — написал автор поста.

Несколько десятков тараканов одолели подъезд в районе Заволги | Источник: Подслушано в Ярославле! / vk.ru Несколько десятков тараканов одолели подъезд в районе Заволги | Источник: Подслушано в Ярославле! / vk.ru
Насекомые облепили стены дома | Источник: Подслушано в Ярославле! / vk.ru Насекомые облепили стены дома | Источник: Подслушано в Ярославле! / vk.ru

В комментариях люди начали советовать, что можно сделать, чтобы избавиться от тараканов.

«Мелки, приманки, спреи — ерунда. Вызывайте специалистов (травят паром), которые реально помогут», — дала рекомендации ярославна.

«Сначала заявление в УК. Потом с копией заявления в Роспотребнадзор и ЖИ», — предложил порядок действий житель Ярославля.

«Шарики из борной кислоты + яйца. Копейки стоят», — предложила необычный способ одна из комментаторов.

Что делать, если появились тараканы

Пошагово разбираемся, что делать, чтобы избавиться от усатых неприятелей.

Важно помнить, что за санитарное состояние мест общего пользования (подъезд, лестничные клетки, подвал, чердак, мусорокамера) отвечает УК, ТСЖ или ЖСК.

Бороться с тараканами в подъезде можно и самостоятельно, однако стоит понимать, что некоторые способы (например, средства с сильными запахами и яд) могут быть опасны или не по нраву соседям. Лучше доверить решение проблемы УК, это ее зона ответственности.

Если тараканы попадают в квартиру из подвала, подъезда или мусоропровода, согласно статье 161 Жилищного кодекса РФ, управляющая компания обязана в срочном порядке произвести дезинсекцию.

За уничтожение насекомых в доме с жителей не должны брать дополнительную плату. Обработка проводится из тех средств, которые они ежемесячно перечисляют по квитанции на «содержание жилого помещения».

Пошаговая инструкция

  1. Зафиксируйте нашествие тараканов на камеру.

  2. Обратитесь в свою УК, ТСЖ или ЖСК с просьбой о дезинсекции. Заявку можно подать как устно, так и письменно. Не забудьте четко сформулировать адрес и место, где именно видели насекомых.

  3. Ждите объявления от УК о проведении дезинсекции, его должны повесить на двери подъезда. Параллельно защитите свою квартиру, чтобы тараканы из подъезда не пробрались к вам.

  4. В случае, если УК не реагирует, можно обратиться в контролирующие органы: Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. К жалобе необходимо приложить копию обращения в УК.

В Инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области можно обратиться по номеру +7 (4852) 78-56-52.

В ярославское отделение Роспотребнадзора — по номеру +7 (4852) 73-26-92.

Как избавиться от тараканов

В 2023 году жители пятиэтажной хрущевки в Брагине жаловались на толпища тараканов. По словам людей, всему виной был их сосед с первого этажа по имени Сергей. Мужчина постоянно тащил хлам с помоек, превратив квартиру в свалку. Мы публиковали большой репортаж из дома, который тараканы буквально «захватили».

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Таракан Насекомое Нашествие Инструкция
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Комментарии
22
Гость
15 часов
бгггггг, встали с колен
Гость
18 часов
Надо срочно фасад подсветить!
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Гость
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