«Одолели!» Ярославцы бьют тревогу из-за нашествия тараканов — что делать

Ярославцы пожаловались на нашествие тараканов в подъезде их дома

Ярославцы бьют тревогу из-за нашествия тараканов. Насекомыми кишит дом № 11 на проезде Доброхотова в Заволжском районе. Жители девятиэтажки рассказали об этом в одном из городских пабликов.

Усатых непрошеных соседей ярославцы сняли на камеру. На кадрах видно, что насекомые скучковались там, где тепло, — у батареи в подъезде.

«Тараканы одолели! Это в подъезде. Не могут рассмотреть заявку от 23.10.2026», — написал автор поста.

В комментариях люди начали советовать, что можно сделать, чтобы избавиться от тараканов.

«Сначала заявление в УК. Потом с копией заявления в Роспотребнадзор и ЖИ», — предложил порядок действий житель Ярославля.

Что делать, если появились тараканы

Пошагово разбираемся, что делать, чтобы избавиться от усатых неприятелей.

Важно помнить, что за санитарное состояние мест общего пользования (подъезд, лестничные клетки, подвал, чердак, мусорокамера) отвечает УК, ТСЖ или ЖСК.

Бороться с тараканами в подъезде можно и самостоятельно, однако стоит понимать, что некоторые способы (например, средства с сильными запахами и яд) могут быть опасны или не по нраву соседям. Лучше доверить решение проблемы УК, это ее зона ответственности.

Если тараканы попадают в квартиру из подвала, подъезда или мусоропровода, согласно статье 161 Жилищного кодекса РФ, управляющая компания обязана в срочном порядке произвести дезинсекцию.

За уничтожение насекомых в доме с жителей не должны брать дополнительную плату. Обработка проводится из тех средств, которые они ежемесячно перечисляют по квитанции на «содержание жилого помещения».