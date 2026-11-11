Сотни людей замерзают в Сочи: почему на главном курорте отключают дома от газа и горячей воды

Новый поставщик услуг, «Газпром межрегионгаз Краснодар», филиал № 22, принялся наводить порядок в своей зоне ответственности после реорганизации «Сочигоргаза» Источник: SOCHI1.RU

В Сочи отключают дома от газа и не включают обратно, пока жильцы не выполнят требования газоснабжающей организации. В зоне риска — десятки домов, отключения уже начались. В первой волне оказались жители двух многоквартирников по улице Пластунской — люди в шоке. Второй месяц сотня человек остается без тепла, горячей воды и возможности приготовить пищу. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

19 лет работало — и вдруг стало проблемой

Газораспределительный шкаф на улице Пластунской, по словам жильцов, исправно обслуживал «Сочигоргаз» 19 лет. Люди платили за услугу, и вопросов не возникало.

Ситуация изменилась в этом году. Жильцы рассказывают, что отключать дома, по слухам, будут якобы небольшими партиями, чтобы не было «социального взрыва».



Новый поставщик услуг — «Газпром межрегионгаз Краснодар», филиал № 22, — принялся наводить порядок в своей зоне ответственности после реорганизации «Сочигоргаза».

МУП «Сочигоргаз» (муниципальное предприятие) ликвидировано. АО «Сочигоргаз» было преобразовано 3 марта 2026 года. На его базе создано структурное подразделение АО «Газпром газораспределение Краснодар», филиал № 22. Бывшее руководство «Сочигоргаза» стало фигурантом громкого уголовного дела о коррупции и взятках. Алексей Руднев (бывший генеральный директор «Сочигоргаза» и экс-депутат Законодательного собрания Краснодарского края) в мае 2026 года судом приговорен к 18 годам колонии и штрафу. Алексей Петров (бывший заместитель гендиректора и главный инженер «Сочигоргаза») приговорен к 17 годам тюрьмы. Реальные сроки лишения свободы (от 8 до 22 лет) получили девять бывших руководителей и сотрудников газовых предприятий региона. По решению суда у осужденных конфисковано имущество, автомобили и крупные денежные средства.

В конце сентября в Центральном Сочи прошла массовая профилактика. Была отключена часть города от газоснабжения. 7 октября, когда работы закончились, некоторые дома так и не включили.

Отключили молча

О том, что жителей домов не включат после профилактики, жильцы узнали не сразу. Когда у других газ появился, а в этих домах нет, люди стали звонить в аварийную службу и слышали в ответ: «Ждите, бригада выехала». Лишь спустя неделю стало понятно: что-то не так. Жители поехали в горгаз и только там узнали, что для подключения нужны договоры: один — на внутридомовое обслуживание, второй — на ШРП (газораспределительный шкафной пункт), который поставщики газа отнесли к общедомовому имуществу.

Договор аварийного обслуживания на ШРП должен заключить один конкретный жилец дома по улице Пластунской, 167/15. Любой! Логика газовщиков такая: ШРП по проекту строился для этого дома 19 лет назад.

За 19 лет к ШРП был подключен торговый объект, магазин «Бомонд», а также два дома на 30 и 40 квартир Источник: SOCHI1.RU

Жильцы возражают: даже если шкаф когда-то и мог быть общедомовым, он давно превратился в транзитный узел. К ШРП за 19 лет был подключен торговый объект, магазин «Бомонд», а также соседний дом на 40 квартир. Это три независимых объекта. А сам шкаф расположен через дорогу, даже не на территории дома.

— По закону граждане не должны нести ответственность за транзитный узел, который не является общедомовым и питает сторонние объекты. В этой цепочке есть торговый центр, юрлицо. У них в «Бомонде» юристы и бухгалтеры. Почему вешают объект на самых уязвимых, наш дом? — задается вопросом Ася Порсугян, жительница дома.

Почему нельзя «сообразить на троих»?

Договор, предложенный газовщиками, пожизненный и на конкретное лицо. Жильцы испугались. У дома — непосредственная форма управления, которая допускается, если в здании не более 30 квартир. То есть это не ТСЖ с юридическим статусом. Обычные граждане не хотят отвечать за безопасность шкафа, который еще и работает на «коммерцию».

Стоимость договора, у которого будет одна конкретная фамилия и имя, — 45 тысяч рублей. Но заплатить в кассу нужно 70 тысяч рублей, еще и 25 тысяч за кран, которым, как предполагают жильцы, их же и отключили.

— То есть мы должны заплатить, а потом можем идти просить долю у «Бомонда» и соседей. Соседний дом вроде согласился собрать деньги. А магазин как потом будет рассчитываться, по какому расчетному счету? Нам многое непонятно, — рассказывает Виктория Рябцева.

Торговый объект оказался в цепочке потребителей газа Источник: SOCHI1.RU

Жители просят изменить договор, где будут указаны три объекта и обслуживание будет оплачиваться в равных долях, однако газовщики ответили, что «такой формы не существует, ее нужно согласовывать».

Позиция поставщиков газа: «Вы не одни такие»

У представителей газоснабжающей организации своя логика.

— Филиал № 22 отключил дома в Центральном районе в конце сентября в рамках масштабной профилактики. А включить могут только те объекты, которые прошли обслуживание в рамках договоров. Данный ШРП не проходил процедуру, так как у жильцов нет договора на аварийно-диспетчерское обслуживание. Нет подтверждения, что его эксплуатация безопасна. Мы не можем рисковать безопасностью города и жителей, — сообщил жителям главный инженер АО «Газпром межрегионгаз Краснодар», филиала № 22, Виктор Брушко.

По его словам, без газа сейчас находятся и другие дома. А всё потому, что в Сочи в сфере газового хозяйства «творился хаос», и сейчас всё стараются привести в соответствие.

Владелец умер, а имущество не бесхозное?

Люди обращались в администрацию города, писали письма, коллективные жалобы. Письменных ответов еще не было, ведь на письма компаниям и структурам дают 30-дневный срок, и всё это время люди — без газа.

Первые жильцы дома по улице Пластунской, 167/15, рассказывают, что застройщик еще 19 лет назад передал ШРП на баланс ГРО (газораспределительной организации), но, видимо, документы не были оформлены как положено или потерялись. Поэтому сейчас возникли проблемы.

— 19 лет ШРП обслуживалось горгазом, всё работало, и никаких вопросов не возникало, за услугу мы платили. И вот в этом году нам начали «выкручивать руки»: поставили кран, закрыли его и требуют за него же с нас деньги. Ну и за годовое обслуживание ШРП, который не может быть общедомовым, — рассказывает житель дома Николай Танин.

Источник: SOCHI1.RU

Уже после отключения люди стали экстренно разыскивать владельца ШРП; по их данным, он умер.

— Владелец ШРП — женщина, есть информация, что она умерла. Налицо — бесхозное имущество. Почему власти не берут этот объект? Ведь существует такая форма? Бремя выявления, учета и содержания бесхозяйных сетей до признания права собственности на них лежит, но никак не на гражданах. Просим прокуратуру нам помочь, — говорит Ольга Хрустова.

Есть ли наследники у владельца ШРП, неизвестно. Таким образом, формально имущество имеет собственника, а фактически — нет.

Соседи против соседей

Конфликт перекинулся и на отношения между соседями. Дом рядом, где 40 квартир и больше жильцов, тоже без газа, горячей воды и отопления. Люди требуют от первого дома найти желающего подписать договор, чтобы газ включили.

— Соседи против нас — никто из наших жителей не хочет брать единоличную ответственность на себя за этот ШРП, поэтому не включают также соседский дом. Пошли конфликты. Они требуют газ от нас, будто это мы их выключили. Хоть на улицу не выходи, — рассказывает Валентина Задорожная.

Жильцы двух домов ссорятся из-за газа Источник: SOCHI1.RU

Пока разбираются, болеют дети

Взрослые разбираются, а страдают дети, многие болеют. На улице ноябрь, холодно. До официального старта отопительного сезона — неделя.

Ситуация остается тупиковой: жильцы не хотят брать на себя «пожизненную» ответственность за транзитный узел, обслуживающий коммерческий объект и соседний дом, газовщики настаивают на оплате, а администрация Сочи указывает на наличие владельца у ШРП, которого, возможно, уже нет в живых.