«Всей семьей морозимся под одеялом»: детей косит ОРВИ — разбираемся с педиатрами, как правильно их лечить

Новосибирцы рассказывают, что в основном всё начиналось с першения горла Источник: Виталий Соболев / NGS.RU

В этом году Минздрав РФ обновил клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей, и сейчас как раз наступило время года, когда распространяются вирусы. Журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала у читателей, кто с этим столкнулся, как именно протекает заболевание у их детей сейчас, а еще поговорила с педиатрами о том, как на лечении отразились новые рекомендации. Подробности — в материале.

«В саду чуть карантин не ввели»

Сезон ОРВИ продолжается.

«В России фиксируется характерный для данного периода года сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями: еженедельно регистрируется суммарно порядка 500–600 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19», — говорится в сообщении в канале Роспотребнадзора.

А вот что рассказывают те, кто уже болеет. Златослава из Новосибирска рассказала журналисту, что сейчас у ее ребенка остаточный кашель. По ее словам, малыш обычно болеет не больше недели, но в этом сезоне ОРВИ затянулась — симптомы не проходят.

«А изначально кашель был сильный, ночами не спала. Врача вызывали. Нос промывали, капали сосудосуживающие в нос, ставила противовирусные свечки и давала „Нурофен“ для снижения температуры. И вот уже почти пережили», — говорит она.

Температура у ребенка поднималась до 39,5. По словам собеседницы, заболели также многие другие дети из окружения.

«В саду чуть карантин не ввели, много детей отсутствовало», — добавляет Златослава.

Читательница Татьяна говорит, что сейчас у ее детей ОРВИ протекает без температуры, хотя по состоянию и внешнему виду кажется, будто температура держится на уровне 38 градусов.

«Сын болел недели три назад, сейчас всё хорошо, но теперь приболела дочка. Симптомы такие: насморк, голос осиплый, но сильной боли в горле нет и оно не красное. В лечении у нас уже база: полоскание горла „Фурацилином“ и какие-нибудь таблетки для рассасывания», — описала симптомы и методику лечения Татьяна.

Сибирячка Елизавета замечает, что они сейчас болеют всей семьей. По словам сибирячки, болезнь протекает очень тяжело.

«Всей семьей морозимся под одеялом. Всё началось с горла: просто першило. Мне нельзя болеть вообще, поэтому я сразу антибиотик выпила, но он не сработал. На второй день — дичайшая слабость, горло просто разрывается, температура и такое ощущение, как будто газом каким-то надышалась, как будто воздуха не хватает», — рассказала собеседница.

Чем отличаются новые клинические рекомендации

Новые клинические рекомендации лечения ОРВИ у детей были разработаны в 2026 году экспертами Союза педиатров России, Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии и Российским обществом скорой медицинской помощи.

В новых клинических рекомендациях не рекомендуется одновременное назначение пациентам нескольких препаратов Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Как объяснили в Минздраве Новосибирской области, новая редакция заметно меняет акценты в диагностике и лечении. В первую очередь врачи оценивают не температуру, а тяжесть состояния и наличие осложнений у пациентов.

«Противовирусная терапия становится более избирательной, антибиотики — еще более строго ограниченными, а ряд привычных лекарственных средств прямо не рекомендуется», — уточнили в министерстве.

Важное изменение 2026 года — более четкое разграничение обычной ОРВИ и гриппа. В Минздраве добавили, что в обновленных клинических рекомендациях подчеркивается недостаточность доказательств эффективности широко используемых противовирусных и иммуномодулирующих препаратов.

«Также врачам-педиатрам не рекомендуется одновременное назначение пациентам нескольких препаратов. Новая редакция в большей степени помогает определить, кому действительно нужна лекарственная терапия, кому достаточно симптоматического лечения, а кому требуется дополнительная диагностика или госпитализация», — добавили в ведомстве.

А как на практике?

Врач-педиатр, заведующая детским отделением сети клиник «Смитра» Мария Карасенко считает, что в новых клинических рекомендациях очень хорошо написано, что назначать антигистаминные препараты без наличия аллергического фонового заболевания не имеет смысла. То же самое касается витамина C, который может привести к осложнениям в больших дозах.

«Например, со стороны почек — образование оксалатов, если у ребенка есть оксалурия; со стороны ЖКТ — раздражение слизистой желудка. Поэтому нет необходимости пить большими дозами витамин С, проще напоить ребенка чаем с шиповником», — уверена педиатр.

Врачи советуют лечить детей симптоматически, если эти симптомы мешают самим детям, а не родителям Источник: Виталий Соболев / NGS.RU

Мария Карасенко акцентирует внимание на том, что, согласно данным НИИ гриппа, по итогам прошлой недели заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышает эпидемического порога.

«В принципе, мы имеем ожидаемый сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, поскольку дети вышли в коллективы — в школы, садики, стали обмениваться вирусами и чаще болеть, это ожидаемая история», — объяснила эксперт.

Она добавляет, что, чем именно болеют дети чаще, выделить сложно, поскольку в рамках амбулаторного приема при банальном ОРВИ без попадания ребенка в стационар типирование вируса не проводится.

«В период подъема заболеваемости гриппом — да, мы будем использовать экспресс-тесты на грипп, чтобы определиться с тактикой лечения и наблюдения. А так нет необходимости тестировать, какой вид — аденовирус, риновирус или парагрипп — вызвал данное ОРВИ, поскольку нет специфичных препаратов для их лечения, лечим симптоматически», — объясняет врач.

ОРВИ у детей имеет достаточно легкое течение, поэтому нет необходимости использовать противовирусную или какую-то иммуномодулирующую терапию.

Как лечиться?

Снижать температуру нужно, если есть на то показания Источник: Виталий Соболев / NGS.RU

Мария Карасенко говорит, что на сегодняшний день доказанное этиотропное лечение (которое действует только на вирусы гриппа) для гриппа разработано, препараты включены в клинические рекомендации. Польза этой терапии для ребенка, впрочем, под вопросом.

«Поэтому при банальном насморке без температуры, небольших каких-то проблемах с горлом не нужно сильно вмешиваться в иммунную систему и лишний раз нагружать организм ребенка», — считает эксперт.

К симптоматической терапии относится, например, промывание носа с помощью душа или спрея, которые обеспечат хороший отток слизи и нормальную работу ресничек слизистой дыхательных путей. Это помогает ребенку дышать и комфортно спать.

«Дальше мы снижаем температуру, если у нас есть на то показания, контролируем самочувствие. Самое важное — обеспечить комфортную среду вокруг ребенка: сухость в доме при включенных батареях компенсируется с помощью увлажнителя либо влажной уборки, чтобы опять-таки комфортно дышалось и корочки в носу не засыхали. Если болит горло, мы назначаем препараты для облегчения самочувствия в этой области», — подчеркивает Мария Карасенко.

Важно следить, чтобы ребенок много пил. Если же появляются осложнения, то ребенка направляют к профильному специалисту. Если появились вялость, отказ от еды и игр, сонливость, боль в ухе, одышка, затруднение дыхания, повторное повышение температуры после улучшения — это повод срочно показать ребенка педиатру.

Какие препараты разрешены?

Врач-педиатр, вакцинолог клиники «Евромед» Анна Шалыгина говорит, что новыми клиническими рекомендациями руководствуется, поэтому некоторые категории препаратов не назначает при лечении детей.

«В последней редакции по ОРВИ очень четко написано, что иммуномодулирующие, иммуностимулирующие, гомеопатические препараты не имеют доказанной эффективности и безопасности и поэтому у детей не применяются. Совсем!» — отметила она.

При повторном повышении температуры после улучшения следует обратиться к педиатру Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Анна Шалыгина отмечает, что специфические противовирусные препараты используются только в случаях подозрения на грипп. В первые 24–48 часов — препараты на основе озельтамивира и занамивира. Также оговорено селективное назначение умифеновира, но уровень достоверности доказательств очень низкий.

Она солидарна с коллегой в том, что основным методом лечения действительно остается облегчение симптомов. В некоторых ситуациях врач рекомендует применение лекарств.

«Снижение высокой температуры при ее плохой переносимости. При этом запрещены в использовании препараты ацетилсалициловой кислоты — аспирин. Разрешено использование по показаниям сосудосуживающих препаратов в нос, объемное промывание носа раствором хлорида натрия 0,9%. В редких случаях, при кашле, разрешено использование амброксола и ацетилцистеина, карбоцистеина», — добавила эксперт.

Анна Шалыгина также уверена, что детям редко нужна какая-то серьезная терапия при банальном ОРВИ.