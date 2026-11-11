«В 35 лет жить с родителями нормально»: эксперт на пальцах объяснила, кому нельзя брать ипотеку

То, что банк готов выдать жилищный кредит, еще не значит, что его стоит брать Источник: Елена Буйвол / Городские медиа

Одобрение ипотеки — важный шаг на пути к собственному жилью. Вот только далеко не всегда после положительного ответа банка этот кредит действительно стоит оформлять.

Директор агентства недвижимости «Метражи» Екатерина Торопова на конкретных примерах показала, как понять, потянете вы ипотеку или лучше не рисковать. Ее расчеты — в материале наших коллег из E1.RU.

Для примера она привела семью с общим доходом в 200 тысяч рублей и одобренной ипотекой, ежемесячный платеж по которой будет составлять 85 тысяч рублей. Выглядит как вполне посильные расходы, но так ли это?

«Кажется, всё прекрасно. Доход позволяет, квартира нравится, документы готовы. Но я бы задала один вопрос: „А на что вы будете жить после покупки?“ 85 тысяч — ипотека, 25 тысяч — коммунальные платежи, связь, интернет, расходы на автомобиль, 40 тысяч — продукты, 20 тысяч — дети, кружки, одежда, повседневные покупки. Уже 170 тысяч. Остается 30. А еще хочется ездить в отпуск, откладывать деньги, иногда болеть, ремонтировать машину и просто жить», — объясняет эксперт.

Банк оценивает, способны ли вы обслуживать кредит по его критериям. Но он не знает, какой образ жизни вы хотите сохранить. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

По мнению эксперта, подбирать квартиру под одобренный максимум не всегда лучшая идея, как и в целом сама покупка недвижимости из-за чужих советов. Да, сейчас приобрести свою квартиру может быть выгоднее, чем снимать жилье, но подходит этот вариант далеко не всем.

«Нам долго внушали: окончил институт, устроился на работу, купил квартиру. Желательно до тридцати. Иначе что-то с тобой не так. Но я работаю с недвижимостью и вижу совершенно разные истории», — говорит Торопова.

Она привела три примера:

один в 27 лет покупает квартиру в ипотеку и спокойно справляется с платежами;

другой в 35 лет живет с родителями, копит капитал, развивает бизнес, и у него вполне понятная финансовая стратегия;

третий берет ипотеку только потому, что «все друзья уже купили». Потом десять лет боится сменить работу, потому что каждый месяц нужно отдавать банку половину зарплаты.

Именно последнюю ситуацию эксперт называет самой опасной:

«Покупать квартиру нужно не тогда, когда стало стыдно перед окружающими, а когда вы понимаете, зачем она вам и как будете за нее платить. При этом жить с родителями до 35 лет тоже не всегда про финансовую грамотность. Иногда это просто нежелание брать ответственность за собственную жизнь, поэтому возраст для меня — вообще не показатель, а вот финансовая самостоятельность — да».

В 35 лет жить с родителями нормально, а покупать квартиру ради статуса — нет. Собственная квартира не делает человека успешным, а ее отсутствие не делает неудачником. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

Даже тем, у кого хватает денег на первоначальный взнос, а доход позволяет без проблем покрывать ежемесячные платежи, по мнению Екатерины Тороповой, не всегда обязательно стоит покупать недвижимость, если аренда комфортнее из-за возможности сохранить мобильность и в любой момент снять жилье в другом районе.

А у вас есть своя недвижимость? Да, подарили / получил(а) в наследство Да, купил(а) без ипотеки Да, приобрел(а) в ипотеку Нет, но планирую покупку Нет, мне комфортнее снимать Нет и не планирую покупку — нет денег