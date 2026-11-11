Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 750мм 75%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,66
EUR 92,70
Неадекват порезал девушку в «КБ»
Новые камеры
Приговор за смертельное ДТП
Каталог новостроек Ярославля
Мусорные перестановки
Что сейчас с пешеходным центром
Какой будет зима
Авто Из-за этих болезней вас лишат водительских прав автоматом — проверьте себя

Из-за этих болезней вас лишат водительских прав автоматом — проверьте себя

Разбираемся, какие диагнозы в «черном списке»

926
Чтобы вернуть права, водителю нужно полное излечение и подтверждение стойкой ремиссии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧтобы вернуть права, водителю нужно полное излечение и подтверждение стойкой ремиссии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чтобы вернуть права, водителю нужно полное излечение и подтверждение стойкой ремиссии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лишиться водительских прав можно не только за какие-либо нарушения, но и после визита к врачу, если у водителя найдут серьезные проблемы со здоровьем. Юрист предупредил об основных заболеваниях, из-за которых можно утратить права автоматически.

Какие болезни в «черном списке»

Список противопоказаний для поездок за рулем давно известен, но теперь контроль станет тотальным, предупредил автоюрист Лев Воропаев. Под удар попали люди с такими диагнозами:

  • психические расстройства (включая шизофрению и умственную отсталость);

  • эпилепсия и серьезные неврологические диагнозы;

  • аномалии цветового зрения (дальтонизм).

Автоюрист отметил, что перечень заболеваний не менялся годами, но теперь скрывать их станет невозможно.

Как будут лишать прав

Если у водителя при обращении в поликлинику найдут хотя бы одно из заболеваний из «черного списка», то это может послужить лишению водительских прав.

«Если при обращении в медучреждение у водителя выявят заболевание из перечня противопоказаний к управлению транспортным средством, запустится механизм прекращения действия права управления автомобилем», — рассказал он в разговоре с «Газетой.Ru».

Если врач заподозрит опасный диагноз, то он передаст данные в Минздрав, а оттуда — в базу ГИБДД.

Однако сам диагноз не означает автоматического запрета на вождение. Врачи для психических заболеваний учитывают только хронические и затяжные формы с тяжелыми или часто обостряющимися проявлениями.

После их выявления водитель получит два месяца на внеочередное освидетельствование. В случае если диагноз все-таки подтвердят, то суд лишит человека прав.

Возможность вернуть удостоверение будет. Однако для этого нужно полное излечение и подтверждение стойкой ремиссии.

Можно ли купить справку о «выздоровлении»

Как отмечают юристы, попытки купить справку о «выздоровлении» будут обречены на провал. Подделку моментально выявит единая база данных.

В этом случае водитель рискует не только лишиться прав, но и понести уголовную ответственность. Если же заболевание хроническое, например тяжелая форма эпилепсии, то права не будут возвращены никогда. Вождение автомобиля с такими диагнозами представляет серьезную опасность для жизни окружающих.

Напомним, что обновленный перечень медицинских противопоказаний, утвержденный распоряжением правительства номер 892-р, действует в России с 1 сентября 2025 года.

Вместе с этим в 2027 году в России готовят целый пакет изменений, который в ближайшее время серьезно повлияет на привычную жизнь автовладельцев. Например, резко вырастут штрафы до 30 тысяч рублей, изменится эвакуация авто, а страховые лимиты пересмотрят.

Поправки Минтранса затронули не только автовладельцев. В министерстве ужесточили правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов, мопедов и велосипедов. Теперь на них запрещено выезжать на тротуары и кататься вдвоем. А владельцы мощных электровелосипедов и вовсе обязаны предъявлять права категории М.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ГИБДД Минздрав Минтранс Россия Водительские права Здоровье Врач
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
21 час
С этим все понятно. Когда бальная система для злостных и здоровых нарушителей появится?
Гость
22 часа
Полно ездит вообще без прав и ОСАГО. Им медсправка не нужна в принципе.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Haval и Chery днем с огнем не сыщешь: туристка рассказала, на чем на самом деле ездят китайцы
Лейсан Загитова
Мнение
Вы точно так делали! Сотрудница ПВЗ рассказала, что ее больше всего бесит в покупателях
Дарья
Мнение
«Понимаю, что делаю фигню, но делаю»: 42-летняя редактор едва не лишилась сбережений под гипнозом «инспектора ФСБ» — что ее остановило
Миледи Винтер
Мнение
Чувствовали себя как дома: семья съездила на Алтай на автодоме — как это было
Ольга Медведева
путешествие
Мнение
Дело не только в холестерине: кардиолог разоблачила миф о «чистке сосудов за месяц» и рассказала, как избежать инсульта
Екатерина Воронова
Рекомендуем