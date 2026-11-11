Из-за этих болезней вас лишат водительских прав автоматом — проверьте себя

Чтобы вернуть права, водителю нужно полное излечение и подтверждение стойкой ремиссии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лишиться водительских прав можно не только за какие-либо нарушения, но и после визита к врачу, если у водителя найдут серьезные проблемы со здоровьем. Юрист предупредил об основных заболеваниях, из-за которых можно утратить права автоматически.

Какие болезни в «черном списке»

Список противопоказаний для поездок за рулем давно известен, но теперь контроль станет тотальным, предупредил автоюрист Лев Воропаев. Под удар попали люди с такими диагнозами:

психические расстройства (включая шизофрению и умственную отсталость);

эпилепсия и серьезные неврологические диагнозы;

аномалии цветового зрения (дальтонизм).

Автоюрист отметил, что перечень заболеваний не менялся годами, но теперь скрывать их станет невозможно.

Как будут лишать прав

Если у водителя при обращении в поликлинику найдут хотя бы одно из заболеваний из «черного списка», то это может послужить лишению водительских прав.

«Если при обращении в медучреждение у водителя выявят заболевание из перечня противопоказаний к управлению транспортным средством, запустится механизм прекращения действия права управления автомобилем», — рассказал он в разговоре с «Газетой.Ru».

Если врач заподозрит опасный диагноз, то он передаст данные в Минздрав, а оттуда — в базу ГИБДД.

Однако сам диагноз не означает автоматического запрета на вождение. Врачи для психических заболеваний учитывают только хронические и затяжные формы с тяжелыми или часто обостряющимися проявлениями.

После их выявления водитель получит два месяца на внеочередное освидетельствование. В случае если диагноз все-таки подтвердят, то суд лишит человека прав.

Возможность вернуть удостоверение будет. Однако для этого нужно полное излечение и подтверждение стойкой ремиссии.

Можно ли купить справку о «выздоровлении»

Как отмечают юристы, попытки купить справку о «выздоровлении» будут обречены на провал. Подделку моментально выявит единая база данных.

В этом случае водитель рискует не только лишиться прав, но и понести уголовную ответственность. Если же заболевание хроническое, например тяжелая форма эпилепсии, то права не будут возвращены никогда. Вождение автомобиля с такими диагнозами представляет серьезную опасность для жизни окружающих.

Напомним, что обновленный перечень медицинских противопоказаний, утвержденный распоряжением правительства номер 892-р, действует в России с 1 сентября 2025 года.

Вместе с этим в 2027 году в России готовят целый пакет изменений, который в ближайшее время серьезно повлияет на привычную жизнь автовладельцев. Например, резко вырастут штрафы до 30 тысяч рублей, изменится эвакуация авто, а страховые лимиты пересмотрят.