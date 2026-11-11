Удары по многоэтажкам, автобусу, пожары и жертвы. Главное о ночных налетах беспилотников

За ночь над Россией силы ПВО сбили 657 беспилотников самолетного типа (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Массированная атака беспилотников сегодня ночью была в нескольких регионах России. К сожалению, не обошлось без жертв и последствий. Всё, что об этом известно, собрали в материале.

Удар по многоэтажкам

Ночью в Смоленской области сбили почти 40 дронов. Однако обломки беспилотников повредили многоэтажку.

«В результате атаки в городе Ярцево есть погибшие. Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару. Погибли два человека. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

Во время ликвидации возгорания спасатели эвакуировали жителей. Из непосредственной зоны пожара спасены 10 человек.

Власти организовали пункт временного размещения для жильцов дома. Сейчас здание обследуют. Только после этого примут решение о возможности возвращения людей в свои квартиры.

Кроме того, обломки беспилотников упали на пятиэтажку в Адыгее. После этого загорелась крыша дома. По данным главы республики Мурата Кумпилова, обошлось без погибших, пострадавших и разрушений, огонь быстро потушили.

«Сейчас администрация муниципалитета создает рабочую комиссию. Сегодня она совершит поквартирный обход, чтобы выявить пострадавшие квартиры и оценить степень их повреждения», — уточнил Кумпилов.

Атака на пассажирский автобус

Атака была на пассажирский автобус Москва — Горловка в районе населенного пункта Савельевка в ДНР. В результате налета ранены пять человек.

По информации мэра Горловки Ивана Приходько, налет был в 5 утра по местному времени. Пострадали пять человек, все они жители Горловки. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь, отметил он в своем Telegram-канале.

Пожар в порту

Неспокойно было и в Ленобласти. Там в портовой зоне Усть-Луга начался пожар и отключилась трансформаторная подстанция. За ночь силы ПВО сбили в регионе 150 беспилотников.

«Предварительно, в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге», — сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

К сожалению, во время атаки пострадали люди. В порту ранило трех сотрудников. К счастью, угрозы жизни нет, сообщил губернатор Дрозденко.

В настоящее время на местах работают оперативные службы. Последствия налетов устраняются.

Другие последствия

В Краснодарском крае беспилотная опасность продолжается с ночи. В регионе есть последствия.

В Анапе обнаружили фрагменты дронов. Обломки частично повредили остекление и кровли двух зданий, сообщает оперштаб по Краснодарскому краю.

На местах работают оперативные и специальные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В Краснодаре из-за угрозы беспилотной опасности родителям рекомендовали не отправлять детей в школы и детские сады. Если родители не могут оставить ребенка дома, образовательное учреждение обязано принять его и разместить в заранее определенном безопасном месте. Учебный процесс на это время отменяют.

Неспокойно было и в Белгородской области. Там за сутки силы ПВО уничтожили 155 беспилотников. Во время атаки пострадала женщина.

«В Шебекинском округе пострадала мирная жительница. Она находится на амбулаторном лечении», — сообщил губернатор Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что во время атаки был артиллерийский обстрел. Также ВСУ четыре раза сбрасывали взрывные устройства с дронов.