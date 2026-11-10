Первый день завершен: итоги мирных переговоров по Украине в Абу-Даби

Делегации настроены на продуктивную работу, впереди еще один день Источник: RT / Telegram

В Абу‑Даби проходят переговоры России, США и Украины. По словам спецпосланника президента США Джареда Кушнера, за последние два месяца удалось сократить разногласия между Москвой и Киевом. Американская сторона почти каждый день общалась с обеими сторонами и, как считает Кушнер, нашла несколько идей, как преодолеть оставшиеся расхождения. При этом он отметил, что самые сложные вопросы в итоге должны решать главы России и Украины. Мы собрали главные итоги первого дня саммита.

Что обсуждали

Делегации США, Украины и Европы сегодня обсудили в Абу-Даби гарантии европейской безопасности после завершения украинского конфликта, сообщил Стив Уиткофф.

«Обсуждения прошли в формате совместной работы между Соединенными Штатами, Украиной и европейскими партнерами, отражая их общие цели, продолжающиеся консультации и приверженность безопасности в евроатлантическом пространстве», — заявил спецпосланник США Уиткофф.

Также Уиткофф раскрыл планы привлекать другие страны Европы для обсуждения вопроса по Украине. Представители из других государств тоже будут высказывать свои предложения.

Позиция России

Российская делегация надеется, что встреча поможет продвинуться к устойчивому миру. Помощник президента РФ Владимир Мединский поблагодарил ОАЭ за организацию переговоров, а США — за посредничество. Он отметил, что состав российской делегации стал больше и профессиональнее, и это должно помочь в поиске решений.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах обсуждают, как обеспечить безопасность в регионе после окончания конфликта. Речь идет о гарантиях, которые начнут действовать после общего урегулирования. При этом Москва не согласна с предложением европейских стран немедленно объявить прекращение огня. В России считают, что такая пауза даст Украине возможность восстановить военные силы.

Позиция Украины

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что у представителей Киева есть полномочия от президента Владимира Зеленского обсуждать все вопросы по урегулированию конфликта. По его словам, перед встречей украинская сторона долго консультировалась с американцами, особенно активно в последние два месяца.

Украина настаивает на надежных гарантиях безопасности и не готова идти на территориальные уступки. При этом российская сторона сохраняет свои требования по территориальному урегулированию — позиции по этому вопросу по‑прежнему сильно расходятся.

Роль Европы и США

Перед началом трехсторонних переговоров представители Украины и США отдельно пообщались с делегациями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что стороны обсудили, какой должна быть система безопасности в Европе в будущем, и договорились дальше координировать действия. США хотят в дальнейшем расширить формат переговоров и включить в него европейских партнеров.

«Большинство вопросов европейцев касаются того, действительно ли Россия и президент [Владимир] Путин готовы к миру. Из того, что мы со Стивом [Уиткоффом] от Путина слышали, мы можем довольно уверенно говорить „да“ при надлежащих условиях», — заявил спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер, выступая перед прессой во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Однако на сами трехсторонние переговоры европейцев не пригласили. Сергей Лавров иронично прокомментировал их приезд в Абу‑Даби.

«Ну полетели они в Абу‑Даби, пусть там в гостинице посидят», — заявил глава МИД.

При этом министр добавил, что Москва не против отдельных контактов американцев с европейцами, но сомневается, что такой подход будет по‑настоящему полезным.

Американская сторона настроена оптимистично. Дипломаты заявили, что за последние два месяца удалось немного сблизить позиции России и Украины. Представители США почти каждый день вели переговоры с обеими сторонами.

По словам американских дипломатов, у них есть несколько перспективных идей, как устранить существующие разногласия. При этом в Вашингтоне считают, что договоренности между Москвой и Киевом могут быть достигнуты, но только при подходящих условиях.

США рассчитывают, что двухдневный диалог окажется продуктивным. Однако по самым сложным вопросам финальные решения должны будут принять сами лидеры России и Украины.

В Вашингтоне готовы обсуждать уступки по давним требованиям Москвы, в частности, вопросы, связанные с расширением НАТО и размещением западных войск в Европе. Американский президент Дональд Трамп рассматривает вариант масштабной перестройки системы безопасности в Европе в качестве части возможного мирного соглашения по Украине.