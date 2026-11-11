Пенсию родителей после их смерти дети не получат? Верховный суд поставил точку в споре о «лишних» деньгах

Оставить что-то в наследство детям после своего ухода у пенсионеров не получится Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Деньги упали на счет умершего — значит, семья может их оставить? Нет. Верховный суд разъяснил: пенсия, начисленная уже после смерти человека, не превращается в наследство только потому, что банк успел зачислить ее на счет. Но и обратное неверно: родственников нельзя лишить законно причитавшейся пенсии за месяц, в котором человек умер. Решает не дата поступления денег, а период, за который они начислены.

В пресс-службе Верховного суда сообщили, что наследники вправе претендовать только на пенсионные выплаты, начисленные при жизни получателя. Право на будущие выплаты прекращается со смертью пенсионера, поэтому ошибочно перечисленные после этой даты суммы в наследственную массу не входят.

Поводом для разъяснения стало дело из Омской области. Женщина умерла 28 октября 2024 года, однако 8 ноября банк зачислил на ее счет пенсию за ноябрь. Социальный фонд потребовал вернуть деньги, но банк отказался. Верховный суд в определении от 2 ноября 2026 года № 305-ЭС26-7880 признал требование фонда обоснованным. Почему? Подробности — в материале MSK1.RU.

Деньги на счете — еще не наследство

«Если пенсию перечислили по ошибке, эти деньги не становятся наследством только потому, что поступили на счет умершего», — утверждает адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева в беседе с MSK1.RU.

В рассмотренном деле, по словам адвоката, суд поддержал взыскание средств с банка, а не с наследников. Это важная деталь: спор возник из-за ошибочного перечисления, а обязанность вернуть деньги возложили на кредитную организацию.

«Дата поступления денег и право на их получение — далеко не одно и то же. Но и не всякая пенсия, поступившая после смерти человека, считается ошибочной выплатой. Например, пенсионер умер в середине месяца, но не успел получить положенную ему пенсию за этот месяц. В таком случае деньги могут получить его родственники», — уточняет Швырева.

Важно, за какой месяц начислена пенсия

«Здесь необходимо понимать принципиальную разницу между пенсией, которую человек не успел получить, и пенсией, право на которую у него уже прекратилось», — разъясняет MSK1.RU кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС и эксперт Ассоциации юристов России Екатерина Кудряшова.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 25 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» выплата страховой пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем смерти пенсионера.

«Например, если человек умер 15 октября, пенсия за октябрь ему причитается полностью. А вот за ноябрь право на получение пенсии уже отсутствует. Другой пример: пенсионер умер 20 ноября, не успев получить положенную ему ноябрьскую пенсию. Его родственники при соблюдении установленных законом условий вправе претендовать на соответствующие денежные средства. Совершенно иная ситуация, если после смерти продолжают поступать пенсии за декабрь, январь и последующие месяцы. Такие перечисления являются ошибочными и не формируют наследственных прав», — разъясняет разные случаи Екатерина Кудряшова.

Когда родственники всё-таки могут получить деньги

Верховный суд не запретил родственникам получать пенсионные деньги. Речь идет только о суммах, которые человек имел право получить при жизни, но не успел забрать.

«Части 3 и 4 статьи 26 закона № 400-ФЗ предусматривают специальный порядок выплаты начисленных, но не полученных пенсионером денежных средств, — говорит Кудряшова. — Определенные законом члены семьи, проживавшие совместно с пенсионером на день смерти, вправе обратиться за такими суммами непосредственно в Социальный фонд в течение шести месяцев».

Если совместно проживающих членов семьи нет или они не обратились за выплатой в установленный срок, неполученная пенсия включается в наследственную массу и наследуется по общим правилам.

Таким образом, требование вернуть деньги не всегда законно, а автоматическое желание оставить их себе может обернуться долгом. Одна и та же банковская операция может выглядеть одинаково — средства пришли после смерти пенсионера, — но юридически это могут быть либо законные деньги семьи, либо ошибочный перевод, который придется вернуть.

В каких странах пенсия передается по наследству семье

При этом россияне не перестают обсуждать главное — почему в России пенсии, то есть заработанные человеком деньги в течение жизни, не передаются по наследству, как это делается во многих странах. Хотя чего уж тут говорить, накопительные пенсии, которые точно везде можно передать по наследству, у нас были просто заморожены, и даже владельцы их не могут вернуть обратно. Вот что по поводу наследования пенсий сказала Екатерина Кудряшова:

«В России страховая пенсия по старости не является банковским вкладом или личным накопительным счетом гражданина. Она представляет собой выплату в системе обязательного пенсионного страхования. Страховые взносы формируют пенсионные права человека, но не создают индивидуальный денежный капитал, который после его смерти автоматически переходит наследникам.

А утверждение о том, что во всём мире заработанная пенсия наследуется, не соответствует действительности, по мнению эксперта.

Например, в США государственная страховая пенсия Social Security также прекращается после смерти получателя. (Правда, в Америке есть нюанс для супругов: если умерший супруг получал часть Social Security (например, половину), переживший супруг может иметь право на продолжение выплат — до конца своей жизни. — Прим. ред.)

В Германии действует сходный подход. В Великобритании предусмотрена возможность получения пережившим супругом отдельных пенсионных компонентов умершего, но это не означает всеобщего наследования государственной пенсии.

При этом средства частных пенсионных программ во многих странах действительно могут передаваться наследникам или назначенным получателям. Но их нельзя отождествлять с государственным пенсионным страхованием.

«Поэтому говорить, что в России пенсия после смерти „пропадает“, а во всём мире достается наследникам, юридически некорректно», — заключила Кудряшова.

У Надежды Швыревой другое мнение.

«В зарубежных странах существуют разные модели передачи пенсионных средств после смерти человека. И здесь принципиально важно различать государственную пенсию, накопления на индивидуальном пенсионном счете и выплаты пережившему супругу или детям. В отличие от обычного наследования имущества, пенсионные права далеко не всегда входят в наследственную массу. Но во многих странах предусмотрены механизмы, позволяющие семье получить часть пенсионных средств умершего», — говорит Швырева.

По ее словам, в США действует система, при которой часть пенсионных средств фактически представляет собой инвестиционные активы гражданина. Государственная пенсия в США не наследуется как остаток счета.

«А, например, во Франции даже бывший супруг может претендовать на часть пенсии умершего. Французская система предусматривает pension de réversion, то есть пенсию пережившему супругу», — говорит эксперт.