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Здоровье Всё о коронавирусе обзор Правила поменялись: кому нужно прививаться от ковида во время новой волны

Правила поменялись: кому нужно прививаться от ковида во время новой волны

Отвечают врачи и Минздрав

459
2 комментария

По действующим правилам прививаться от коронавируса нужно не всем подряд

В России растет не только заболеваемость ковидом, но и число случаев госпитализации — по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последнюю неделю в больницы попали в полтора раза больше пациентов, чем неделей раньше. Это значит, что растет число людей, у которых болезнь протекает в тяжелой форме или вызывает осложнения. Значит ли это, что пора делать прививку от ковида? Ведь врачи говорили, что именно она снижает риски тяжелого течения болезни.

Ответ на этот вопрос есть у Минздрава — как раз на днях начали действовать поправки министерства, которые фактически отменяют массовую вакцинацию. Правда, вступивший в силу приказ был подписан еще в январе, но фактов это не меняет: с 1 сентября в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесены изменения, согласно которым прививаться нужно уязвимым категориям. К ним относятся те, кто не болел ковидом и не прививался, люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами. Ревакцинироваться надо раз в год.

— Вакцинация нужна для групп риска, а также беременных или планирующих беременность женщин, — согласен иммунолог Николай Крючков. — Этим людям вакцинация крайне показана. Но я не могу сказать, что на текущий момент у нас есть вакцина даже на эти группы риска. Я знаю, что планируется увеличить выпуск с новым антигенным составом, но масштаб всё равно будет не такой, как в 2021 году.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Врачи советуют прививаться тем, у кого есть факторы риска тяжелого течения ковида

Обновленные данные по антигенному составу в инструкцию вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V» были внесены в феврале 2024 года — об этом писало издание «Фармвестник». Сообщалась, что измененная вакцина должна защищать от распространившегося штамма омикрон. Новую волну ковида связывают с распространением варианта FLiRT, это одно из ответвлений омикрон-линии. Когда «флирт» выявили в России, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что необходимости обновлять вакцину нет. По крайней мере на тот момент не было данных, что в отношении нового варианта она работать не будет. Но с тех пор прошло три месяца.

— Я думаю, что прививаться нет смысла, потому что штаммы быстро сменяют друг друга, — считает вирусолог Петр Чумаков. — Кроме того, я сомневаюсь, что сейчас легко достать вакцину. Но я считаю, что не надо беспокоиться по этому поводу, потому что в общем-то коронавирус практически сошел на нет. Людям из групп риска я бы рекомендовал поберечься, чтобы не заражаться, — избегать людных мест, может быть, маски носить, социальное дистанцирование соблюдать, то есть обычные меры предосторожности.

Петр Чумаков — вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта.

По словам Чумакова, есть вероятность, что в дальнейшем от разработки вакцины под новые штаммы коронавируса откажутся — он уже ослаб, так что смысла в дорогостоящих разработках не будет. С гриппом, вакцину от которого дорабатывают каждый год, ситуация иная.

— Для гриппа уже налажена индустрия, когда, зная, какой будет штамм, разрабатывают вакцину, которая будет подходить для конкретного сезона, — объясняет Петр Чумаков. — Ковид — это более разовая вещь, была большая пандемия, она сошла на нет, и дальше не предвидится, что он будет возвращаться в виде серьезного заболевания. В отличие от гриппа, это вирус не сезонный, он постепенно превратится в легкую простудную инфекцию.

Симптомы ковида уже сейчас легко перепутать с обычной ОРВИ, однако это не значит, что можно полностью расслабиться — в отдельных случаях инфекция может по-прежнему протекать тяжело, приводить к осложнениям и даже летальным исходам. По данным оперштаба, за предыдущую неделю в России от ковида умерли 28 человек.

ПО ТЕМЕ
Коронавирус Ковид Вакцина от COVID-19 Вакцинация Коронавирусная инфекция
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Комментарии
2
Гость
4 сентября 2024, 08:57
идите вы...
Гость
4 сентября 2024, 09:19
Идите лесом со своим насморком!
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