Ковид вернулся из-за нового варианта вируса: как болеют «флиртом» и что будет дальше?

У многих пациентов коронавирусная инфекция протекает как ОРВИ Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











На днях оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о росте заболеваемости в 58 регионах России. В среднем по стране за неделю она увеличилась на 28,2%. Врачи связывают рост с новыми вариантами вируса, в частности с распространением группы FLiRT.



— Распространение связано с тем, что появился новый вариант, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — Вся эта коронавирусная пандемия волнами и развивалась: появляется вариант с высокой заразностью, поднимается волна, заразность падает, волна опускается. Возможно, FLiRT является не единственным вариантом, который активно распространяется.

Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».



По словам иммунолога Николая Крючкова, в России сейчас встречаются различные эволюционные варианты штамма омикрон, FLiRT — один из них. Однако ожидается, что он вытеснит остальные.



— Стоит ожидать, что у нас «флирт» должен стать относительно доминирующим подвариантом, — говорит Николай Крючков. — Но, опять же, там, где он стал доминировать, сейчас еще более скромное доминирование, то есть если раньше мы говорили о том, что 40–60% всей заболеваемости вызывал, то сейчас речь идет скорее о 20–25%, может быть, до 30. А все остальные случаи — собственно, большая часть заболеваемости — будут вызваны теми линиями и подлиниями, которые раньше циркулировали в популяции. Так и будет продолжаться до появления более сильной омикрон-подлинии, которая бы заметно отличалась по свойствам. Но пока этого не происходит.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.



FLiRT, о котором говорят специалисты, добрался до России еще весной этого года, 22 мая Роспотребнадзор сообщил, что выявлены первые случаи заражения коронавирусом новой группы FLiRT. Тогда же в ведомстве заявили, что этот вариант вируса не представляет большей опасности, чем другие разновидности ковида.

Вирусолог Альтштейн говорит, что течение болезни у пациентов с коронавирусом FLiRT будет схожим с прежними вариантами. Ранее иммунолог Владимир Болибок называл и основные симптомы — они всё те же: температура, лихорадка, кашель, заложенность носа, насморк. Иногда встречаются признаки самого первого варианта COVID-19 — потеря вкуса и обоняния.

— Разница между коронавирусом и другими вирусами состоит в том, что у человека вдруг возникает слабость, он лежит, ничего делать не может, даже встать с кровати тяжело, — рассказал Владимир Болибок.



Владимир Болибок — частнопрактикующий врач — аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей.



Не отмечали изменений в течении болезни и ученые из школы медицины Университета Джонса Хопкинса в США.

— Что касается симптомов, то мы не видим ничего нового или необычного в этих вариантах, — говорится в опубликованной ими статье. — Мы продолжаем наблюдать более легкие формы заболевания, но это, вероятно, не потому, что вирус стал мягче, а потому, что наш иммунитет теперь намного сильнее. После многих лет вакцинации и инфекций большая часть населения лучше справляется с инфекцией, не так сильно беспокоясь о тяжелой форме заболевания.

Правда, если врачи говорят, что сегодня болезнь протекает легче, это не значит, что легко будут болеть все пациенты. По-прежнему есть и госпитализации, и летальные исходы. Российский оперштаб сообщает, что за неделю в больницы с диагнозом «ковид» попали 886 человек, 10 пациентов скончались.



Иммунолог Николай Крючков полагает, что сейчас данные статистики не очень точные. Массового тестирования на ковид сегодня в России нет, сами пациенты к симптомам ОРВИ тоже снова стали относиться не так настороженно, как в разгар пандемии. Так что до мазка дело доходит часто лишь тогда, когда человек болеет уже далеко не первый день и появились тяжелые симптомы.



— Если вы человека в среднетяжелом состоянии привозите в больницу через неделю-полторы после начала заболевания и делаете ему мазок, конечно, вы с высокой вероятностью ничего не выявите. У него уже нет коронавируса в верхних дыхательных путях, соответственно, ковид не выявляют и пациент не попадает в статистику, — говорит иммунолог.



Врач-инфекционист Андрей Поздняков тоже отмечает, что львиная доля пациентов сегодня не попадает в поле зрения здравоохранения, потому что у них ковид протекает под маской легкой ОРВИ.

— По сути, мы действительно сейчас столкнулись с очень выборочной диагностикой, и клинически это правильно, — говорит Андрей Поздняков. — Зачем огульно диагностировать все легкие случаи, которые в 90% проходят, по сути, самостоятельно, не требуют ни диагностики, ни какой-либо терапии, кроме банальной симптоматической при респираторной инфекции.

Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь».