НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле

Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

с-в.

 750мм 88%
Подробнее
USD 85,95
EUR 93,84
Заснял «водяную бомбу»
Бесплатный концерт в центре
Кому полагается участок земли
Как вычислить грибные места
Пытался обнести секс-шоп
Застройка у дома-памятника
Новый автобус
Перестановки в правительстве
Ярославна — об Олимпиаде
Квартира за 32 млн
Здоровье Всё о коронавирусе обзор Ковид вернулся из-за нового варианта вируса: как болеют «флиртом» и что будет дальше?

Ковид вернулся из-за нового варианта вируса: как болеют «флиртом» и что будет дальше?

Заболеваемость за неделю выросла почти на треть

357
1 комментарий
У многих пациентов коронавирусная инфекция протекает как ОРВИ

На днях оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о росте заболеваемости в 58 регионах России. В среднем по стране за неделю она увеличилась на 28,2%. Врачи связывают рост с новыми вариантами вируса, в частности с распространением группы FLiRT.

— Распространение связано с тем, что появился новый вариант, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — Вся эта коронавирусная пандемия волнами и развивалась: появляется вариант с высокой заразностью, поднимается волна, заразность падает, волна опускается. Возможно, FLiRT является не единственным вариантом, который активно распространяется.

Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».

По словам иммунолога Николая Крючкова, в России сейчас встречаются различные эволюционные варианты штамма омикрон, FLiRT — один из них. Однако ожидается, что он вытеснит остальные.

— Стоит ожидать, что у нас «флирт» должен стать относительно доминирующим подвариантом, — говорит Николай Крючков. — Но, опять же, там, где он стал доминировать, сейчас еще более скромное доминирование, то есть если раньше мы говорили о том, что 40–60% всей заболеваемости вызывал, то сейчас речь идет скорее о 20–25%, может быть, до 30. А все остальные случаи — собственно, большая часть заболеваемости — будут вызваны теми линиями и подлиниями, которые раньше циркулировали в популяции. Так и будет продолжаться до появления более сильной омикрон-подлинии, которая бы заметно отличалась по свойствам. Но пока этого не происходит.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

FLiRT, о котором говорят специалисты, добрался до России еще весной этого года, 22 мая Роспотребнадзор сообщил, что выявлены первые случаи заражения коронавирусом новой группы FLiRT. Тогда же в ведомстве заявили, что этот вариант вируса не представляет большей опасности, чем другие разновидности ковида.

Вирусолог Альтштейн говорит, что течение болезни у пациентов с коронавирусом FLiRT будет схожим с прежними вариантами. Ранее иммунолог Владимир Болибок называл и основные симптомы — они всё те же: температура, лихорадка, кашель, заложенность носа, насморк. Иногда встречаются признаки самого первого варианта COVID-19 — потеря вкуса и обоняния.

— Разница между коронавирусом и другими вирусами состоит в том, что у человека вдруг возникает слабость, он лежит, ничего делать не может, даже встать с кровати тяжело, — рассказал Владимир Болибок.

Владимир Болибок — частнопрактикующий врач — аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей.

Не отмечали изменений в течении болезни и ученые из школы медицины Университета Джонса Хопкинса в США.

— Что касается симптомов, то мы не видим ничего нового или необычного в этих вариантах, — говорится в опубликованной ими статье. — Мы продолжаем наблюдать более легкие формы заболевания, но это, вероятно, не потому, что вирус стал мягче, а потому, что наш иммунитет теперь намного сильнее. После многих лет вакцинации и инфекций большая часть населения лучше справляется с инфекцией, не так сильно беспокоясь о тяжелой форме заболевания.

Правда, если врачи говорят, что сегодня болезнь протекает легче, это не значит, что легко будут болеть все пациенты. По-прежнему есть и госпитализации, и летальные исходы. Российский оперштаб сообщает, что за неделю в больницы с диагнозом «ковид» попали 886 человек, 10 пациентов скончались.

Иммунолог Николай Крючков полагает, что сейчас данные статистики не очень точные. Массового тестирования на ковид сегодня в России нет, сами пациенты к симптомам ОРВИ тоже снова стали относиться не так настороженно, как в разгар пандемии. Так что до мазка дело доходит часто лишь тогда, когда человек болеет уже далеко не первый день и появились тяжелые симптомы.

— Если вы человека в среднетяжелом состоянии привозите в больницу через неделю-полторы после начала заболевания и делаете ему мазок, конечно, вы с высокой вероятностью ничего не выявите. У него уже нет коронавируса в верхних дыхательных путях, соответственно, ковид не выявляют и пациент не попадает в статистику, — говорит иммунолог.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков тоже отмечает, что львиная доля пациентов сегодня не попадает в поле зрения здравоохранения, потому что у них ковид протекает под маской легкой ОРВИ.

— По сути, мы действительно сейчас столкнулись с очень выборочной диагностикой, и клинически это правильно, — говорит Андрей Поздняков. — Зачем огульно диагностировать все легкие случаи, которые в 90% проходят, по сути, самостоятельно, не требуют ни диагностики, ни какой-либо терапии, кроме банальной симптоматической при респираторной инфекции.

Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь».

Эксперты сходятся во мнении, что заболеваемости, сопоставимой по масштабам с волнами, которые были в первые годы распространения коронавируса, не будет. В этом с ним согласен и вирусолог Анатолий Альтштейн. По его оценкам, заболеваемость будет примерно на уровне волны, которая была прошлой осенью, — до 15 тысяч заражений в сутки.

ПО ТЕМЕ
Коронавирус Ковид COVID-19 Коронавирусная инфекция Заболеваемость коронавирусом Роспотребнадзор Оперштаб Анатолий Альтштейн Симптомы коронавируса
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
7 августа 2024, 20:41
Осенью получим всё вместе и сразу - приzыv , обвал рубля, эпидемию? да ещё прорыvы теплотрасс? вот это и есть Стабильность?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Рекомендуем