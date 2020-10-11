Вдвое больше, чем летом: оперштаб выдал данные о росте болеющих коронавирусом в Ярославской области

В Ярославской области пятый день подряд увеличивается число новых заболевших коронавирусной инфекцией. По официальным данным оперативного штаба на утро 11 октября инфекция подтвердилась ещё у 83 человек, зафиксирована одна новая смерть — скончался 69-летний мужчина. Это самое большое число новых заболевших в сутки с весны. В течение всего лета ежесуточно коронавирусом в регионе заболевали около 40 человек.

— За весь период пандемии в Ярославской области выявили 9297 положительных тестов на коронавирусную инфекцию, 8673 заболевших выздоровели, 49 умерли, — сообщили в федеральном оперативном штабе.