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Вдвое больше, чем летом: оперштаб выдал данные о росте болеющих коронавирусом в Ярославской области

Новых заражённых становится больше, чем выздоровевших

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Всю последнюю неделю число новых заболевших стремительно растёт

Всю последнюю неделю число новых заболевших стремительно растёт

Антирекорд: в Ярославской области коронавирусом заболели ещё 83 человека

В Ярославской области пятый день подряд увеличивается число новых заболевших коронавирусной инфекцией. По официальным данным оперативного штаба на утро 11 октября инфекция подтвердилась ещё у 83 человек, зафиксирована одна новая смерть — скончался 69-летний мужчина. Это самое большое число новых заболевших в сутки с весны. В течение всего лета ежесуточно коронавирусом в регионе заболевали около 40 человек.

— За весь период пандемии в Ярославской области выявили 9297 положительных тестов на коронавирусную инфекцию, 8673 заболевших выздоровели, 49 умерли, — сообщили в федеральном оперативном штабе.

Власти Ярославской области официально вторую волну коронавирусной инфекции не признают, однако некоторые местные руководители отказываются от личных приёмов граждан. Например, так сделали администрация Ярославского района и департамент градостроительства Ярославля.

В ковид-отделениях области на сегодняшний день находятся уже 905 пациентов (+100 человек с четверга). 573 из них не включены в официальную статистку, так как их результаты тестов ещё не готовы, однако все симптомы инфекции налицо.

В России за последние сутки зафиксировано 13 634 новых заболевших.

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