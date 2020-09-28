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В Ярославской области на городской площади поставили гигантскую фигуру чиновника

Рассматриваем необычную шахматную доску

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Чиновник весь в белом

Чиновник весь в белом

В Данилове на городской площади поставили гигантскую фигуру чиновника

В Ярославской области появились необычные гигантские шахматы. Установили их в Данилове на Советской площади. По словам художника, скульптуры выполнены по историческим прообразам 19 века. У одной из фигур, которая по задумке является шахматным королем, а выполнена в виде чиновника, есть копилка. Туда туристы и местные жители могут кидать монеты и купюры.

Больше всего внимания людей привлекла фигура чиновника

Больше всего внимания людей привлекла фигура чиновника

— На сегодняшний день готово шесть фигур, — рассказал автор и исполнитель проекта Владимир Барсуков. — Четыре белые скульптуры — городовой, чиновник, мещанка, ямщик. Чёрные — пожарный, крестьянин. В работе помещик, тоже чёрный. Все фигуры сделаны из бетона. Заказчиком композиции стала городская администрация Данилова.

Скульптуры выполнены из бетона

Скульптуры выполнены из бетона

На сегодняшний день полностью готовы белые фигуры

На сегодняшний день полностью готовы белые фигуры

Скульптуры установили на Советской площади в Данилове

Скульптуры установили на Советской площади в Данилове

А вот в Ярославле, к сожалению, дом со знаменитыми скульптурами атлантов разваливается на глазах. Ранее мы публиковали материал о том, в каком плачевном состоянии находится знаменитый городской памятник истории и культуры.

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Даниловскульптурышахматы
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