В Ярославской области на городской площади поставили гигантскую фигуру чиновника

В Ярославской области появились необычные гигантские шахматы. Установили их в Данилове на Советской площади. По словам художника, скульптуры выполнены по историческим прообразам 19 века. У одной из фигур, которая по задумке является шахматным королем, а выполнена в виде чиновника, есть копилка. Туда туристы и местные жители могут кидать монеты и купюры.

