В Ярославской области на городской площади поставили гигантскую фигуру чиновника

В Данилове на городской площади поставили гигантскую фигуру чиновника
В Ярославской области появились необычные гигантские шахматы. Установили их в Данилове на Советской площади. По словам художника, скульптуры выполнены по историческим прообразам 19 века. У одной из фигур, которая по задумке является шахматным королем, а выполнена в виде чиновника, есть копилка. Туда туристы и местные жители могут кидать монеты и купюры.
— На сегодняшний день готово шесть фигур, — рассказал автор и исполнитель проекта Владимир Барсуков. — Четыре белые скульптуры — городовой, чиновник, мещанка, ямщик. Чёрные — пожарный, крестьянин. В работе помещик, тоже чёрный. Все фигуры сделаны из бетона. Заказчиком композиции стала городская администрация Данилова.
А вот в Ярославле, к сожалению, дом со знаменитыми скульптурами атлантов разваливается на глазах. Ранее мы публиковали материал о том, в каком плачевном состоянии находится знаменитый городской памятник истории и культуры.