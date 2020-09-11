Непьющие и изуродованные: в Ярославле на знаменитом особняке с атлантами выросли берёзы

В Ярославле на знаменитом особняке с атлантами выросли берёзы
В Ярославле на улице Победы который год рушится дом с атлантами. Четверо каменных мужчин держат на своих плечах обваливающийся балкон. В народе их называют четырьмя непьющими — потому что у них заняты руки.
Атланты, как и сам особняк Дунаева, сейчас находятся в удручающем состоянии. То и дело с фасада здания отваливаются здоровые куски штукатурки и тяжелые элементы декора.
Тела атлантов изуродовало время: на торсах трещины, на лицах и руках сколы. Из-за близости к дороге весь фасад покрылся сантиметровым слоем грязи и пыли.
Первый владелец дома пошёл на хитрость
Голубой особняк появился на проспекте Октября в конце ХIХ века. История строительства дома с атлантами весьма занимательна. За долгие годы она обросла байками.
По одной из них, после того, как Иван Николаевич Дунаев основал в Ярославле табачную фабрику, местные начали жаловаться на вонь от производства. Тогда купец пошёл на хитрость и построил особняк прямо на территории фабрики. Заявив при этом, что если он тут живёт, то и вреда никакого от производства нет.
Позднее на фабрике открылось и спичечное производство. Это принесло Ярославлю славу крупнейшего центра табачной промышленности России. Купец также открыл аналогичную фабрику в городе Ромны. В 1881 году он основал в Ярославле спичечное предприятие. К началу XX века Дунаев открыл лавки в Костроме и Ярославле.
После революции особняк обезглавили. С крыши убрали купол, под которым располагалась домовая церковь Дунаева.
После реставрации стало хуже, чем до
В 1986 году прошлого века особняк Дунаева признали памятником истории и культуры. Долгое время внутри работал центр развития творчества детей и юношества. Позднее здание перешло в собственность правительства Ярославской области.
После этого атлантов загородили лесами. Непьющие на долгие годы оказались спрятаны. За это отвечал Департамент охраны объектов культурного наследия. Именно он все эти годы держал особняк за забором.
Спустя годы дом Дунаева открыли для глаз ярославцев. Удивительно, но здание стало выглядеть, кажется, еще хуже, чем до реставрации. Балкон, который держат атланты, подшили металлическим профлистом. Власти объяснили это безопасностью. Мол, чтобы на прохожих не сыпались куски бетона. Из-за этого в сентябре 2019 года ярославские градозащитники требовали проверить законность работ на здании-памятнике.
Активисты просили как можно скорее отреставрировать памятник.
— Особенно вызывает опасение состояние керамических скульптур четырех атлантов. Фигуры частично разбиты, покраска нарушена, имеются другие утраты на них, — говорила тогда градозащитница Ольга Мазанова.
В областном правительстве тогда заверили, что ищут деньги на ремонт фасада.
«Гибнут на наших глазах»
Сейчас здание выглядит печально. В некоторых местах, где декоративные элементы окончательно отвалились, можно увидеть дореволюционную кирпичную кладку. Проходя мимо, можно насчитать не один десяток берез, которые появляются на крыше, балконе и фасадах особняка. Такими темпами атланты будут держать на своих плечах целый лес.
Видимо, в правительстве Ярославской области так и не смогли найти денег на ремонт. Сейчас власти подыскивают сторонних инвесторов.
— За счет средств областного бюджета обеспечивается круглосуточная охрана здания, тепло- и электроснабжение. Сейчас рассматриваются различные варианты вовлечения объекта в оборот. Собственником имущества проводится поиск возможных инвесторов с учетом соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия, — заявили власти 76.RU.
Ремонта фасада недостаточно
Ярославский архитектор объяснил, почему особняк Дунаева так стремительно рушится.
— Состояние здания плачевное. Основная проблема — протечка свесов кровли. Вода проходит по лепнине и разрушает её, а затем и кладку. Глобальная проблема дома с атлантами — кровля. Я допускаю, что ее могли пробить зимой коммунальщики. Потому что зачастую они колотят по крыше ломами или топорами, чтобы сбить сосульки и наледь, — поделился с порталом 76.RU архитектор бюро «План Б» Александр Качалов.
Вместо эпилога
— Дом Дунаева — достаточно редкий вариант для ярославской провинциальной архитектуры, поскольку обладает исключительно богатым лепным декором. Наверное, это наиболее пышно украшенное здание из всех ярославских построек, принадлежащих эпохе конца XIX века. Балкон, поддерживаемый четырьмя атлантами, — единственное архитектурное решение подобного рода в Ярославле. Ценность, несомненно, присутствует во всем комплексе архитектурного и декоративного исполнения здания. Оно принадлежит периоду эклектики, такое провинциальное «псевдобарокко». Очень жаль, что Ярославль никак не может справиться с проблемой его разрушения. Здание гибнет прямо на наших глазах, — сказала профессор, доктор культурологии Татьяна Юрьева.