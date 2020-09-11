Непьющие и изуродованные: в Ярославле на знаменитом особняке с атлантами выросли берёзы

Первый владелец дома пошёл на хитрость





Голубой особняк появился на проспекте Октября в конце ХIХ века. История строительства дома с атлантами весьма занимательна. За долгие годы она обросла байками.

По одной из них, после того, как Иван Николаевич Дунаев основал в Ярославле табачную фабрику, местные начали жаловаться на вонь от производства. Тогда купец пошёл на хитрость и построил особняк прямо на территории фабрики. Заявив при этом, что если он тут живёт, то и вреда никакого от производства нет.

Позднее на фабрике открылось и спичечное производство. Это принесло Ярославлю славу крупнейшего центра табачной промышленности России. Купец также открыл аналогичную фабрику в городе Ромны. В 1881 году он основал в Ярославле спичечное предприятие. К началу XX века Дунаев открыл лавки в Костроме и Ярославле.

После революции особняк обезглавили. С крыши убрали купол, под которым располагалась домовая церковь Дунаева.