«Подтверждён у троих»: целую группу в вузе отправили на дистант из-за коронавируса

В Ярославле целую группу в вузе отправили на дистант из-за коронавируса
В Ярославском педагогическом университете целую группу студентов отправили на карантин. Всему виной оказался коронавирус. Диагноз подтвердился сразу у нескольких человек.
— На филологическом факультете диагноз COVID подтверждён у трёх студентов, обучающихся в одной группе. В строгом соответствии с указаниями Роспотребнадзора группа переведена в дистанционный режим обучения, — рассказали в пресс-службе ЯГПУ. — Медицинские работники факультет не посещали.
Ранее на дистанционное обучение перевели еще одну группу педагогического университета. Тогда представители учебного заведения заявили, что у инфицированных болезнь протекает в легкой форме.
Напомним, на дистанционное обучение в Ярославской области уже переведено восемь классов в Ярославле и Рыбинске. Кроме того, в Переславском районе на карантин закрыли целую школу — у четырех педагогов выявили COVID-19.