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«Подтверждён у троих»: целую группу в вузе отправили на дистант из-за коронавируса

В университете назвали факультет, где распространилась зараза

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В ЯГПУ группу студентов отправили на карантин

В ЯГПУ группу студентов отправили на карантин

В Ярославле целую группу в вузе отправили на дистант из-за коронавируса

В Ярославском педагогическом университете целую группу студентов отправили на карантин. Всему виной оказался коронавирус. Диагноз подтвердился сразу у нескольких человек.

— На филологическом факультете диагноз COVID подтверждён у трёх студентов, обучающихся в одной группе. В строгом соответствии с указаниями Роспотребнадзора группа переведена в дистанционный режим обучения, — рассказали в пресс-службе ЯГПУ. — Медицинские работники факультет не посещали.

Ранее на дистанционное обучение перевели еще одну группу педагогического университета. Тогда представители учебного заведения заявили, что у инфицированных болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, на дистанционное обучение в Ярославской области уже переведено восемь классов в Ярославле и Рыбинске. Кроме того, в Переславском районе на карантин закрыли целую школу — у четырех педагогов выявили COVID-19.

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COVID-19коронавирус
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