«Подтверждён у троих»: целую группу в вузе отправили на дистант из-за коронавируса

В Ярославском педагогическом университете целую группу студентов отправили на карантин. Всему виной оказался коронавирус. Диагноз подтвердился сразу у нескольких человек.



— На филологическом факультете диагноз COVID подтверждён у трёх студентов, обучающихся в одной группе. В строгом соответствии с указаниями Роспотребнадзора группа переведена в дистанционный режим обучения, — рассказали в пресс-службе ЯГПУ. — Медицинские работники факультет не посещали.



Ранее на дистанционное обучение перевели еще одну группу педагогического университета. Тогда представители учебного заведения заявили, что у инфицированных болезнь протекает в легкой форме.

