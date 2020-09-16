16 сентября среда
СЕЙЧАС +13°С
usd 75.19
eur 89.36
Тема дняЗверское убийство двух девочек: подробности

Все новости

Все новости

В Ярославской области из-за коронавируса закрыли 35 классов

За сутки на дистант перевели 58 учеников

353
Обсудить

Поделиться

В Ярославле растет количество классов, закрытых на карантин по коронавирусу

В Ярославле растет количество классов, закрытых на карантин по коронавирусу

В Ярославской области из-за коронавируса закрыли 35 классов

В Ярославской области увеличилось количество классов, закрытых на карантин из-за коронавируса. По данным на 16 сентября, за сутки сразу шесть классов переведены на дистанционное обучение в Коленовской школе Ростовского района. В них учится 58 детей.

— Здесь учителя водили детей в садик, который закрыт на карантин. Поэтому педагогов, по предписанию Роспотребнадзора, временно отстранили от работы в очном формате, — поясняется в документе, опубликованном на сайте департамента образования Ярославской области.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Кроме того, по информации департамента, в школе № 42 Ярославля COVID-19 заподозрили у учителя. Правда, к закрытию классов это пока не привело. Также диагноз подтвержден у работника Петровской школы Ростовского района. Но здесь тоже пока не закрылся ни один класс.

Таким образом, количество закрытых в регионе в связи с коронавирусом классов за сутки увеличилось с 29 до 35, на дистант в общей сложности перевели 674 школьников.

Количество садиков, где выявлены случаи COVID-19, не изменился по сравнению со вчерашним днём — в списке по-прежнему шесть дошкольных учреждений. При этом на дистант перевели группу студентов филологического факультета ЯГПУ имени Ушинского — в ней сразу три человека заболело COVID-19.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

карантинклассыобразованиешколыдистанционкакоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!