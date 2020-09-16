В Ярославской области из-за коронавируса закрыли 35 классов

Кроме того, по информации департамента, в школе № 42 Ярославля COVID-19 заподозрили у учителя. Правда, к закрытию классов это пока не привело. Также диагноз подтвержден у работника Петровской школы Ростовского района. Но здесь тоже пока не закрылся ни один класс.

Таким образом, количество закрытых в регионе в связи с коронавирусом классов за сутки увеличилось с 29 до 35, на дистант в общей сложности перевели 674 школьников.

Количество садиков, где выявлены случаи COVID-19, не изменился по сравнению со вчерашним днём — в списке по-прежнему шесть дошкольных учреждений. При этом на дистант перевели группу студентов филологического факультета ЯГПУ имени Ушинского — в ней сразу три человека заболело COVID-19.