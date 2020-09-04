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Заболевших становится больше: оперштаб выдал статистику по коронавирусу на утро 4 сентября

Распространение COVID-19 в Ярославской области не снижается

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В Ярославской области два последних месяца не снижается заболеваемость коронавирусом&nbsp;

В Ярославской области два последних месяца не снижается заболеваемость коронавирусом 

В Ярославской области ситуация по коронавирусу не становится лучше. На утро 4 сентября положительные тесты, подтверждающие заболевание новой инфекцией, пришли ещё у 40 человек. Выписаны с больничных 84 пациента.

— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 7385 заражённых коронавирусом, 6815 из них выздоровели, 38 человек умерли, — уточнили общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.

Как распространяется зараза по региону:

  • Ярославль — 3632;
  • Рыбинск — 1060;
  • Ростовский МР — 384;
  • Тутаевский МР — 371;
  • Ярославский МР — 338;
  • Переславский городской округ — 326;
  • Гаврилов-Ямский МР — 254;
  • Рыбинский МР — 202;
  • Борисоглебский МР — 158;
  • Некрасовский МР — 146;
  • Угличский МР — 139;
  • Пошехонский МР — 96;
  • Большесельский МР — 89;
  • Даниловский МР — 61;
  • Некоузский МР — 58;
  • Мышкинский МР — 31;
  • Первомайский МР — 18;
  • Брейтовский МР — 14;
  • Любимский МР — 8.

Несмотря на то, что в Ярославской области уже два месяца не снижается заболеваемость COVID-19, а за последнюю неделю значительно выросла смертность, в регионе сняли почти все ограничения. Главное из которых — снова разрешили проводить массовые мероприятия, праздновать День города и ходить на выборы.

За минувшие сутки зафиксирован подъем заболеваемости по всей стране, число новых заражений составило 5110 человек.

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