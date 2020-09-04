Заболевших становится больше: оперштаб выдал статистику по коронавирусу на утро 4 сентября

В Ярославской области ситуация по коронавирусу не становится лучше. На утро 4 сентября положительные тесты, подтверждающие заболевание новой инфекцией, пришли ещё у 40 человек. Выписаны с больничных 84 пациента.

— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 7385 заражённых коронавирусом, 6815 из них выздоровели, 38 человек умерли, — уточнили общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.