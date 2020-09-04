Заболевших становится больше: оперштаб выдал статистику по коронавирусу на утро 4 сентября

В Ярославской области ситуация по коронавирусу не становится лучше. На утро 4 сентября положительные тесты, подтверждающие заболевание новой инфекцией, пришли ещё у 40 человек. Выписаны с больничных 84 пациента.
— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 7385 заражённых коронавирусом, 6815 из них выздоровели, 38 человек умерли, — уточнили общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.
Как распространяется зараза по региону:
- Ярославль — 3632;
- Рыбинск — 1060;
- Ростовский МР — 384;
- Тутаевский МР — 371;
- Ярославский МР — 338;
- Переславский городской округ — 326;
- Гаврилов-Ямский МР — 254;
- Рыбинский МР — 202;
- Борисоглебский МР — 158;
- Некрасовский МР — 146;
- Угличский МР — 139;
- Пошехонский МР — 96;
- Большесельский МР — 89;
- Даниловский МР — 61;
- Некоузский МР — 58;
- Мышкинский МР — 31;
- Первомайский МР — 18;
- Брейтовский МР — 14;
- Любимский МР — 8.
Несмотря на то, что в Ярославской области уже два месяца не снижается заболеваемость COVID-19, а за последнюю неделю значительно выросла смертность, в регионе сняли почти все ограничения. Главное из которых — снова разрешили проводить массовые мероприятия, праздновать День города и ходить на выборы.
За минувшие сутки зафиксирован подъем заболеваемости по всей стране, число новых заражений составило 5110 человек.