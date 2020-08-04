Многомиллионный кусок земли в центре Ярославля перейдёт в частные руки

Кусок земли в центре Ярославля перейдёт в частные руки
В центре Ярославля земля под новым торгово-развлекательным центром «Волков-плаза» площадью почти в 40 соток, вероятнее всего, перейдёт в частные руки. Её владельцами станут хозяева уже построенного здесь здания. Арбитражный суд Ярославской области обязал мэрию Ярославля продать им участок без проведения торгов.
Хозяева объекта — фирма «Транстурсервис» и индивидуальные предприниматели Татьяна Менькова и Ирина Левитина — добивались этого с прошлого года.
В 2016-м году участок был передан компании «Транстурсервис» в аренду для строительства центра «Волков-плаза». А в 2019-м году, когда объект ввели в эксплуатацию, его собственники обратились в мэрию с заявлением о выкупе участка для эксплуатации центра. Однако комитет по управлению муниципальным имуществом тогда ответил отказом.
— В качестве основания для этого указано, что разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка. На момент принятия решения КУМИ руководствовался данными Единого государственного реестра недвижимости, в которых разрешенное использование рассматриваемого земельного участка было указано — «для строительства здания общественно-торгового центра с инженерными коммуникациями», — говорится в материалах суда.
При этом выяснилось, что на тот момент мэрия уже поменяла вид использования участка на «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))». Только почему-то это не было отражено в Едином государственном реестре недвижимости.
— Вид разрешенного использования земельного участка отображается в сведениях государственного земельного кадастра (сейчас — Единый государственный реестр недвижимости), а не устанавливается этим документом. Таким образом, отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о виде разрешенного использования земельного участка, определенном постановлением мэрии, не является юридическим препятствием для предоставления земельного участка в собственность по заявлению правообладателей здания, — посчитали в суде.
В итоге мэрии было предписано продать землю владельцам центра.
Правда, у собственников «Волков-плазы» было ещё одно требование — выкупить землю по старой кадастровой стоимости, которая действовала в прошлом году. С 1 января она значительно выросла, превысив 17 миллионов рублей. Это требование суд поддерживать не стал. Согласятся ли владельцы центра платить такую сумму — вопрос. Собственник торгового центра от ответа ушёл.
Есть в этой истории ещё один непонятный нюанс, который волнует общественность. Участок сформирован так, что в него входит кусочек земли на пересечении улиц Свободы и Собинова. Не решат ли новые собственники построить на нём что-то? Получить ответ на этот вопрос у владельцев здания нам, к сожалению, не удалось. Найти телефоны участников судебного процесса оказалось непросто. А те, до кого мы дозвонились, отказались разговаривать.
Также мы спросили у мэрии, не будет ли она оспаривать решение суда. Ждём ответ.
Напомним, строительство центра «Волков-плаза» с самого начала сопровождалось скандалами. Градозащитники и некоторые депутаты были против возведения пристройки к историческому зданию и даже жаловались в Генпрокуратуру. По мнению архитектора Ольги Мазановой, новый объект не вписывается в архитектурный облик этого места. А летом 2018-го года в недостроенном здании вспыхнул пожар.