Многомиллионный кусок земли в центре Ярославля перейдёт в частные руки

В центре Ярославля земля под новым торгово-развлекательным центром «Волков-плаза» площадью почти в 40 соток, вероятнее всего, перейдёт в частные руки. Её владельцами станут хозяева уже построенного здесь здания. Арбитражный суд Ярославской области обязал мэрию Ярославля продать им участок без проведения торгов.



Хозяева объекта — фирма «Транстурсервис» и индивидуальные предприниматели Татьяна Менькова и Ирина Левитина — добивались этого с прошлого года.



В 2016-м году участок был передан компании «Транстурсервис» в аренду для строительства центра «Волков-плаза». А в 2019-м году, когда объект ввели в эксплуатацию, его собственники обратились в мэрию с заявлением о выкупе участка для эксплуатации центра. Однако комитет по управлению муниципальным имуществом тогда ответил отказом.

