Мэр Ярославля показал, где проводит отпуск

Накануне ярославцы потеряли Владимира Волкова. Его две недели не было на общегородском совещании, которое проходит по вторникам. Оба раза заседание вела заместитель мэра по соцполитике Елена Новик. На прошлой неделе она сказала, что Владимир Волков на другом совещании, а 4 августа отсутствие мэра она никак не объяснила.

