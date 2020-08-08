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Мэр Ярославля показал, где проводит отпуск

Владимир Волков пропал из города две недели назад

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Глава города ушел в отпуск две недели назад

Глава города ушел в отпуск две недели назад

Мэр Ярославля поздравил горожан с Днем физкультурника из Крыма

Мэр Ярославля Владимир Волков передал ярославцам привет из отпуска в Крыму.

— С Днем физкультурника! Желаю всем неиссякаемой энергии, здоровья и побольше двигаться! Ведь движение — это и есть самая настоящая жизнь! Привет из Крыма! — подписал фотографию градоначальник.

Накануне ярославцы потеряли Владимира Волкова. Его две недели не было на общегородском совещании, которое проходит по вторникам. Оба раза заседание вела заместитель мэра по соцполитике Елена Новик. На прошлой неделе она сказала, что Владимир Волков на другом совещании, а 4 августа отсутствие мэра она никак не объяснила.

— Мэр ушёл в отпуск на две недели, — объяснили в пресс-службе мэрии. — Елена Новик его замещает.

Пока мэр отдыхает в Крыму, на крыше дома, где он снимает квартиру, выросло дерево. Наш фотограф Саша Савельева нашла ещё немало зданий в Ярославле, поросших растительностью: фотоподборка.

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КрымЯрославльмэр
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