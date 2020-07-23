Безбожный уклон: почему во время дождей вода не уходит в ливнёвки. И почему нам с этим так и жить

Вторую неделю в Ярославле идут ливни, и каждый раз город утопает. В первый же такой ливень на проспекте Ленина разлились реки, по Рыкачева поплыли машины. Соцсети полны фотографий с затопленных улиц. И под каждым постом самый частый вопрос — что с ливнёвками?
А действительно — что? Мы поговорили с городскими властями и специалистами — почему во время сильных дождей вода не уходит с городских улиц.
— В Ярославле сотрудники предприятия «Ремонт и Обслуживание Гидросистем» устраняют последствия ливней, — перевели стрелки в пресс-службе мэрии Ярославля. — В каждом районе города работают бригады по очистке дождеприёмных колодцев от мусора.
В РиОГС говорят — причин затопления много.
Причина № 1: не хватает ливнёвок
— К примеру, на улице Рыкачева, которую недавно затопило после сильного ливня, не справилась ливневая канализация — «пятисотка» (размер канализации. — Прим. ред.). Поэтому решили положить дополнительную «четырехсотку», — говорит директор РиОГС Сергей Петров. — От Московского проспекта вся вода идет в низину, собственно — на улицу Рыкачева. Наверное, была нарушена проектировка, так как от Московского проспекта по склону с огромной магистрали вся вода попадает в единственную ливневую канализацию. Выше нигде больше нет перехвата воды на Гагарина. Поэтому сейчас мы делаем дополнительные дождеприёмные колодцы.
Причина № 2: засоры
— Часто бывает то, что ливнёвку попросту забило травой и мусором. Не скажу, что это связано с плохой уборкой городских улиц. Сильный ветер во время непогоды срывает с деревьев листву и ветки, плюс собирает всё с прибордюрки. Так и получается: мы приезжаем, чистим — вода уходит. После её опять забивает, мы чистим — вода уходит, — объясняет Петров.
видео: ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ
Причина № 3: неправильный проект дороги
Легендарная и вечная лужа всегда стоит на улице Пушкина вблизи площади Волкова. И здесь есть ливнёвка, но сделана она так, что вода в неё не уходит.
— В августе по федеральному проекту там планируется реконструкция. И я думаю, дай бог, уклоны сделают в существующие дождеприёмники. А пока нам приходится только приезжать и после каждого дождя отсасывать воду, — говорит Петров. — Кроме того, сейчас утверждается единая схема ливневой канализации города. Сами понимаете, та схема, которая существует на сегодняшний день, во многом не справляется, ведь построена она была в 50-х, 60-х, 70-х годах.
Что надо сделать и почему мы этого вряд ли дождёмся
Дорожные активисты эту ситуацию видят так:
— Ливневая канализация — это часть дорожной инфраструктуры. Чтоб в неё попала вода, нужна дорога, уклоны на которой ведут в дождеприёмники. Сами дождеприёмники не должны изображать из себя одинокий маяк посреди бури, возвышаясь на несколько сантиметров над дорогой. Также необходимо понимать, что ливневка не может одномоментно принять весь объём воды, который попадает на дорогу. Помимо этого, никто не занимается строительством новых коллекторов, и мы не забываем о бордюрах, которые мешают уйти воде в ближайшие кусты. Все это и приводит к длительным подтоплениям, — говорит координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдулаев, который ежедневно инспектирует дороги Ярославля и изучает проблемы, связанные с их затоплением.
А выход Абдуллаев предлагает простой:
— Я всеми руками за открытые каналы вдоль дорог, которые сверху можно закрыть решеткой. Дешевле в строительстве, проще в обслуживании, — говорит активист.
Но, видимо, простой выход дорого нам обойдется и поставит перед сложным выбором.
— Вопрос с ливневкой — это всегда дилемма. Если закладывать ливневую канализацию в проект дороги, то это удорожание кратное. Тем самым всегда встаёт вопрос про качество и протяженность новых дорог. И если одновременно с этим мы будем в каждую дорогу прокладывать ливневку, то у нас будет не 25 или 50 км дорог, а меньше, — объяснил глава муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.
Напомним, что за последние месяцы улицы Ярославля были залиты дождями несколько раз. Самыми известными случаями затопление стали: улица Рыкачева во Фрунзенском районе — там вода скрыла даже автомобили, проспект Ленина — где дорога превратилась в один большой канал, а также буквально на днях ливень залил многие другие дороги и улицы города.