Безбожный уклон: почему во время дождей вода не уходит в ливнёвки. И почему нам с этим так и жить

Вторую неделю в Ярославле идут ливни, и каждый раз город утопает. В первый же такой ливень на проспекте Ленина разлились реки, по Рыкачева поплыли машины. Соцсети полны фотографий с затопленных улиц. И под каждым постом самый частый вопрос — что с ливнёвками?



А действительно — что? Мы поговорили с городскими властями и специалистами — почему во время сильных дождей вода не уходит с городских улиц.



— В Ярославле сотрудники предприятия «Ремонт и Обслуживание Гидросистем» устраняют последствия ливней, — перевели стрелки в пресс-службе мэрии Ярославля. — В каждом районе города работают бригады по очистке дождеприёмных колодцев от мусора.

