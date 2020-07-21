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«Дождь идёт — машины тонут»: в Ярославле затопило дороги, тротуары и дворы. Фото и видео

Следим за ситуацией в городе в режиме онлайн

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В Ярославле сегодня весь день идёт дождь. И синоптики предупредили, что это надолго. Люди из разных районов города сообщают о затопленных дорогах, тротуарах, пешеходных переходах и дворах.

Мы следим за ситуацией в городе в режиме реального времени, трансляция обновляется.

Координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев:

— Ливневая канализация — это часть дорожной инфраструктуры. Чтоб в неё попала вода, нужна дорога, уклоны на которой ведут в дождеприёмники. Сами дождеприёмники не должны изображать из себя одинокий маяк посреди бури, возвышаясь на несколько сантиметров над дорогой. Также необходимо понимать, что ливневка не может одномоментно принять весь объём воды, который попадает на дорогу, у нас бы тогда под землёй был бы сыр. Помимо этого, никто не занимается строительством новых коллекторов и мы не забываем о бордюрах, которые мешают уйти воде в ближайшие кусты. Все это и приводит к длительным подтоплениям. Я всеми руками за открытые каналы вдоль дорог, которые сверху можно закрыть решеткой. Дешевле в строительстве, проще в обслуживании.

Так выглядит двор дома №23 на Пионерской улице.

Видео: Подслушано у водителей | Ярославль / vk.com

Это самый центр города — по такой дороге едут на пересечении улиц Большой Октябрьской и Победы.

Так выглядит перекрёсток улиц Калинина и Ньютона с камер системы городского видеонаблюдения.

Так выглядит улица Республиканская около ТЦ «Флагман». Здесь в 2019 году был сделан капремонт. Наслаждаемся.

Так приходится людям пробираться через лужи и грязь под окнами чиновников администрации Дзержинского района.

На Урицкого дорогу перейти не так просто. Вода не успевает стекать в ливнёвку.

Видео: читатель 76.RU

Ну а так выглядит дорога в районе пересечения проспектов Фрунзе и Московского.

Из Брагино, как обычно, жалоб море.

— На улице Труфанова хоть бы мост построили, а то река течёт, а сбоку не пройти — грязи по колено, — сообщают жители Дзержинского района.

Не промочишься сам — обрызгает машина или маршрутка.

Видео: Надежда Куракина / vk.com

Знаменитый (после дождей) перекрёсток улиц Гагарина и Рыкачёва.

— Машинам там не проехать, они тонут, — сообщили очевидцы. — Многим приходится разворачиваться.

Двор у дома № 15а на проспекте Толбухина.

Видео: читатель 76.RU

Так возвращаются с работы домой жители новостроек на улице Чернопрудной.

Видео: читатель 76.RU

Это двор на улице Большие Полянки, 21.

— В дождь люди становятся заложниками луж, — сообщают местные жители. — К подъездам не подойти. Работы по замене труб закончились 2 недели назад. Вода стекает в подвал дома.

Так плавают на улице Урицкого в Брагино в районе торгового центра «Космос».

Так выглядит Ярославль после дождя. Причём это уже далеко не первый раз. Мы завершаем трансляцию.

Друзья! Если вам на пути попалась огромная лужа или дорога, по которой невозможно пройти или проехать после дождя, пришлите нам фото или видео в мессенджер (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру +79051335511. Также просьба указать место, где сняты кадры.

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