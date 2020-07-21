«Дождь идёт — машины тонут»: в Ярославле затопило дороги, тротуары и дворы. Фото и видео

В Ярославле сегодня весь день идёт дождь. И синоптики предупредили, что это надолго. Люди из разных районов города сообщают о затопленных дорогах, тротуарах, пешеходных переходах и дворах.

Мы следим за ситуацией в городе в режиме реального времени, трансляция обновляется.

