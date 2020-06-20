Пролив Ленина: в Ярославле затопило проспект — легковушки глохнут, скорые ползут

Вечером 19 июня на Ярославль обрушилась гроза. Гроза прошла, а лужи остались. Причем такие, что скорее похожи на море. На проспекте Ленина разлилась такая лужа, что её физически ни перейти, ни проехать. Проспект этот топит каждый год при ливнях. Но в этот раз вышло масштабно. На десятки метров — вода по колено. От проезжающих машин — прибой на весь тротуар. Шансов остаться в сухой обуви нет. Вода стоит до середины голени. Преодолеть такую лужу смогли не все — легковушки глохли посреди дороги, скорые пробирались, снижая скорость.
О том, что вечером будет гроза и ливень, предупреждало МЧС. Как и в прошлый раз, когда затопило улицу Рыкачева. Тогда власти сказали, что ливневки забило мусором.
Результат того, как на новое предупреждение МЧС сегодня отреагировала мэрия Ярославля, — в подборке коротких видео: