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Тема дня Потоп в Ярославле: что творится на улицах

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Пролив Ленина: в Ярославле затопило проспект — легковушки глохнут, скорые ползут

Во что превратилась дорога в центральном районе после короткой грозы

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Машины просто вставали посреди дороги

Машины просто вставали посреди дороги

Вечером 19 июня на Ярославль обрушилась гроза. Гроза прошла, а лужи остались. Причем такие, что скорее похожи на море. На проспекте Ленина разлилась такая лужа, что её физически ни перейти, ни проехать. Проспект этот топит каждый год при ливнях. Но в этот раз вышло масштабно. На десятки метров — вода по колено. От проезжающих машин — прибой на весь тротуар. Шансов остаться в сухой обуви нет. Вода стоит до середины голени. Преодолеть такую лужу смогли не все — легковушки глохли посреди дороги, скорые пробирались, снижая скорость.

О том, что вечером будет гроза и ливень, предупреждало МЧС. Как и в прошлый раз, когда затопило улицу Рыкачева. Тогда власти сказали, что ливневки забило мусором.

Результат того, как на новое предупреждение МЧС сегодня отреагировала мэрия Ярославля, — в подборке коротких видео:

Маршрутки — как большие корабли

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потопдороги Ярославля
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