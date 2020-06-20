Пролив Ленина: в Ярославле затопило проспект — легковушки глохнут, скорые ползут

О том, что вечером будет гроза и ливень, предупреждало МЧС. Как и в прошлый раз, когда затопило улицу Рыкачева. Тогда власти сказали, что ливневки забило мусором.

Результат того, как на новое предупреждение МЧС сегодня отреагировала мэрия Ярославля, — в подборке коротких видео: