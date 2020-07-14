Бывший директор «Яргорэлектротранса» избежал уголовного дела. Снова

— Постановлением Красноперекопского районного суда Ярославля прекращено уголовное дело в отношении Худиева Ильхама, обвиняемого в совершении преступлений по 291.1 статье УК РФ (1 и 2 части) — посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения), в связи с деятельным раскаянием, — уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Как пояснили в областном суде, освободить от уголовного преследования по данной статье могут того, кто активно способствовал раскрытию преступлений и добровольно сообщил о нём в следственные органы. Заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля избежать наказания, таким образом, не удалось. Игорь Соколовский получил пять лет колонии строгого режима за серию взяток, которые он брал от предпринимателей под предлогом, что это деньги на благотворительность.

Напомним, Ильхам Худиев руководил «Яргорэлектротрансом» до октября 2019 года. Под руководством Ильхама Худиева мэрия успела подписать инвестиционное соглашение о продаже троллейбусного депо на Горвалу. Его территорию отдали под застройку высотками московскому подрядчику.

