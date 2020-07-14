Бывший директор «Яргорэлектротранса» избежал уголовного дела. Снова

В отношении бывшего руководителя компании «Яргорэлектротранс» прекратили уголовное преследование. Больше года Ильхама Худиева обвиняли в посредничестве во взятках. По материалам следствия, Худиев в 2018 году передавал деньги от владельцев ларьков, которые хотели отсрочить их демонтаж, работавшему тогда замом главы Красноперекопского и Фрунзенского районов Игорю Соколовскому. Речь шла о суммах в 40 и 20 тысяч рублей.
Однако в августе 2019 года дело прекратили в связи с деятельным раскаянием Худиева. А в марте 2020 года суд возобновил рассмотрение этого дела.
— Постановлением Красноперекопского районного суда Ярославля прекращено уголовное дело в отношении Худиева Ильхама, обвиняемого в совершении преступлений по 291.1 статье УК РФ (1 и 2 части) — посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения), в связи с деятельным раскаянием, — уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.
Как пояснили в областном суде, освободить от уголовного преследования по данной статье могут того, кто активно способствовал раскрытию преступлений и добровольно сообщил о нём в следственные органы. Заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля избежать наказания, таким образом, не удалось. Игорь Соколовский получил пять лет колонии строгого режима за серию взяток, которые он брал от предпринимателей под предлогом, что это деньги на благотворительность.
Напомним, Ильхам Худиев руководил «Яргорэлектротрансом» до октября 2019 года. Под руководством Ильхама Худиева мэрия успела подписать инвестиционное соглашение о продаже троллейбусного депо на Горвалу. Его территорию отдали под застройку высотками московскому подрядчику.