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Политика

Первый ушёл. Мэр Ярославля начал выгонять нечистых на руку муниципальных служащих

После коррупционного скандала должности уже лишился директор «Яргорэлектротранса»

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Ильхам Худиев (слева) работал директором «Яргорэлектротранса» с 2016 года

Ильхам Худиев (слева) работал директором «Яргорэлектротранса» с 2016 года

С поста директора «Яргорэлектротранса» ушёл Ильхам Худиев, который накануне засветился в коррупционном скандале. Ему уже нашли замену — совет директоров предприятия выбрал нового руководителя. Им стал Сергей Завьялов, до этого работавший замдиректора по перевозкам в ПАТП-1.

До приезда в Ярославль Сергей Завьялов работал в автотранспортных предприятиях Владимира и Москвы, имеет профильное образование.

— Инициатива об увольнении Ильхама Худиева исходила от первого лица города, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Мэр обратился в совет директоров «Яргорэлектротранса» о смене директора, потому что считает, что все, кто нечист на руку, не могут работать в государственных и муниципальных структурах. И эта тенденция (увольнять тех, кто нечист на руку. — Прим. ред.) будет продолжена. Все, кто пришел работать в мэрию, но не трудиться на благо ярославцев, а для личного обогащения, будут как минимум уволены.

Директором «Яргорэлектротранса» Ильхама Худиева назначили в декабре 2016 года. В апреле 2019 года в отношении руководителя было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли по двум эпизодам посредничества в передаче взятки. Позже уголовное преследование в адрес мужчины было прекращено «в связи с деятельным раскаянием». Как говорится, суд его простил, а мэр — нет.

Под руководством Ильхама Худиева предприятие «Яргорэлектротранс» инициировало продажу первого троллейбусного депо, земля которого, по условиям заключённого соглашения, уйдёт под застройку, а само депо переедет с улицы Городской Вал к трамвайному депо на Ленинградском проспекте.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Коренной ярославец
    17 окт 2019 в 15:44

    "Все, кто пришёл работать в мэрию, но не трудиться на благо ярославцев, а для личного обогащения, будут как минимум уволены", - сказал Владимир Волков и грустно пошёл в отдел кадров. Показалось.

    Потерявшийся Дед
    17 окт 2019 в 17:18

    Деятельное раскаянье это сильно, слезу пробивает.

    Гость
    17 окт 2019 в 15:27

    Надо было с себя начинать товарищ мэр