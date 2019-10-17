Первый ушёл. Мэр Ярославля начал выгонять нечистых на руку муниципальных служащих

С поста директора «Яргорэлектротранса» ушёл Ильхам Худиев, который накануне засветился в коррупционном скандале. Ему уже нашли замену — совет директоров предприятия выбрал нового руководителя. Им стал Сергей Завьялов, до этого работавший замдиректора по перевозкам в ПАТП-1 .



До приезда в Ярославль Сергей Завьялов работал в автотранспортных предприятиях Владимира и Москвы, имеет профильное образование.



— Инициатива об увольнении Ильхама Худиева исходила от первого лица города, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Мэр обратился в совет директоров «Яргорэлектротранса» о смене директора, потому что считает, что все, кто нечист на руку, не могут работать в государственных и муниципальных структурах. И эта тенденция (увольнять тех, кто нечист на руку. — Прим. ред.) будет продолжена. Все, кто пришел работать в мэрию, но не трудиться на благо ярославцев, а для личного обогащения, будут как минимум уволены.

