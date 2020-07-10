10 июля пятница
СЕЙЧАС +18°С
usd 70.88
eur 80.41
Тема дняВонь в Ярославле: что показали пробы воздуха

Все новости

Все новости
Город

По Ярославлю разнеслась жуткая вонь: результаты обследования воздуха

Жители разных районов пожаловались на неприятный запах на улице

2 155
11 Обсудить

Поделиться

Жуткая вонь окутала Ярославль в среду

Жуткая вонь окутала Ярославль в среду

Вечером, 8 июля, ярославцы из трёх районов города начали жаловаться на жуткую вонь.

— Чем пахнет в городе? Едкий запах, похожий на валидол или корвалол, — написал нам житель города Игорь Круглов.

В основном жалобы шли из Ленинского, Фрунзенского и Красноперекопского районов. Народ в соцсетях накидывал версии, что могло стать источником зловония — что-то везли по железной дороге или тянет от мусорного полигона в Гаврилов-Ямском районе, где накануне был пожар. Были подозрения, что запах идёт с разных городских предприятий. Ярославцы жаловались в единую диспетчерскую службу мэрии, в МЧС, в Роспотребнадзор.

В департаменте охраны окружающей среды правительства области нам сообщили, что в район пересечения улицы Гудованцева и окружной дороги выезжала мобильная лаборатория. Сейчас стало известно о результатах исследования проб.

— Делали замеры по пяти показателям — оксид азота, диоксид азота, аммиак, СО и углеводороды. Превышений не выявлено. Наоборот, показатели оказались ниже среднего, — сообщили в департаменте.

Таким образом, опасных веществ в воздухе не обнаружено. Правда, и источник вони пока не определен.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вонь в городезапах
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!