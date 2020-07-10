По Ярославлю разнеслась жуткая вонь: результаты обследования воздуха

Вечером, 8 июля, ярославцы из трёх районов города начали жаловаться на жуткую вонь.
— Чем пахнет в городе? Едкий запах, похожий на валидол или корвалол, — написал нам житель города Игорь Круглов.
В основном жалобы шли из Ленинского, Фрунзенского и Красноперекопского районов. Народ в соцсетях накидывал версии, что могло стать источником зловония — что-то везли по железной дороге или тянет от мусорного полигона в Гаврилов-Ямском районе, где накануне был пожар. Были подозрения, что запах идёт с разных городских предприятий. Ярославцы жаловались в единую диспетчерскую службу мэрии, в МЧС, в Роспотребнадзор.
В департаменте охраны окружающей среды правительства области нам сообщили, что в район пересечения улицы Гудованцева и окружной дороги выезжала мобильная лаборатория. Сейчас стало известно о результатах исследования проб.
— Делали замеры по пяти показателям — оксид азота, диоксид азота, аммиак, СО и углеводороды. Превышений не выявлено. Наоборот, показатели оказались ниже среднего, — сообщили в департаменте.
Таким образом, опасных веществ в воздухе не обнаружено. Правда, и источник вони пока не определен.