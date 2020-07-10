По Ярославлю разнеслась жуткая вонь: результаты обследования воздуха

В департаменте охраны окружающей среды правительства области нам сообщили, что в район пересечения улицы Гудованцева и окружной дороги выезжала мобильная лаборатория. Сейчас стало известно о результатах исследования проб.



— Делали замеры по пяти показателям — оксид азота, диоксид азота, аммиак, СО и углеводороды. Превышений не выявлено. Наоборот, показатели оказались ниже среднего, — сообщили в департаменте.



Таким образом, опасных веществ в воздухе не обнаружено. Правда, и источник вони пока не определен.

