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Дым виден за километры: в Ярославской области загорелся мусорный полигон

На месте работают пожарные

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Загорелся мусорный полигон в Гаврилов-Ямском районе

Загорелся мусорный полигон в Гаврилов-Ямском районе

В Ярославской области загорелся полигон твёрдых коммунальных отходов, который находится в Гаврилов-Ямском районе и является действующим. Дым от пожара был виден за несколько километров.

— Сообщение о возгорании поступило в 17:18, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — На месте работали четыре пожарные машины, сейчас осталась одна, которая проливает место возгорания.

По предварительной информации, площадь пожара составила сто на сто метров. Причины предстоит установить специалистам.

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