Дым виден за километры: в Ярославской области загорелся мусорный полигон

В Ярославской области загорелся полигон твёрдых коммунальных отходов, который находится в Гаврилов-Ямском районе и является действующим. Дым от пожара был виден за несколько километров.



— Сообщение о возгорании поступило в 17:18, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — На месте работали четыре пожарные машины, сейчас осталась одна, которая проливает место возгорания.



По предварительной информации, площадь пожара составила сто на сто метров. Причины предстоит установить специалистам.

