Популярные карьеры Ярославля включат в зелёный пояс города. Что это значит

Зелёный пояс вокруг Ярославля станет больше. Он включает в себя территории лесов, а также места для отдыха, спорта и туризма и земли, на которых находятся объекты здравоохранения (больницы) и образования. Сейчас он состоит из 14 участков земли в Ярославском районе, Заволжском районе, Дзержинском районе, Кировском и Красноперекопском, Фрунзенском районах.
А добавят в него территории карьеров: Климовских, Ляпинских, Прусовских.
— Территория лесопаркового пояса будет увеличиваться за счёт включения в неё этих зон. Это предложение сделал общественный совет при департаменте, и мы его поддержали. Для того, чтобы территории карьер вошли в зелёный пояс, будет сделано научное обоснование для этого, — рассказали в пресс-службе Департамента охраны объектов окружающей среды Ярославской области.
Что означает статус «зелёного пояса»? Защиту для красивых природных мест: на таких зонах запрещено капитальное строительство (за исключением дорог, линий электропередачи и зданий, которые могут относиться к объектам отдыха, туризма, здравоохранения или образования). Иными словами, жилой комплекс на Прусовских карьерах построить будет нельзя, а базу отдыха — можно. На этих территориях также нельзя размещать отходы, скотомогильники, фермы.