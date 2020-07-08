Популярные карьеры Ярославля включат в зелёный пояс города. Что это значит

Зелёный пояс вокруг Ярославля станет больше. Он включает в себя территории лесов, а также места для отдыха, спорта и туризма и земли, на которых находятся объекты здравоохранения (больницы) и образования. Сейчас он состоит из 14 участков земли в Ярославском районе, Заволжском районе, Дзержинском районе, Кировском и Красноперекопском, Фрунзенском районах.

А добавят в него территории карьеров: Климовских, Ляпинских, Прусовских.

— Территория лесопаркового пояса будет увеличиваться за счёт включения в неё этих зон. Это предложение сделал общественный совет при департаменте, и мы его поддержали. Для того, чтобы территории карьер вошли в зелёный пояс, будет сделано научное обоснование для этого, — рассказали в пресс-службе Департамента охраны объектов окружающей среды Ярославской области.