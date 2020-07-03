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Где гарантии? Как выглядят дороги, отремонтированные по президентской программе, спустя несколько лет

Ярославские активисты устроили свою проверку

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Капитальный ремонт дорог предполагает, что они будут служить долго. Но...

Капитальный ремонт дорог предполагает, что они будут служить долго. Но...

Долго ли держатся отремонтированные дороги? На этот вопрос попытались ответить ярославские активисты, устроив проверку улицам, которые первыми попали в президентскую программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2017 и 2018 годах. А это около 50 дорог. Прошло три года, что с ними сейчас?

— Около 60 процентов дорог имеют те или иные повреждения. 40 оставшихся процентов находятся в удовлетворительном состоянии, при этом подрядчики, которые выполняли работы на хороших участках, в Ярославле больше не появлялись, — рассказал активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Самые главные проблемы наших дорог увидели в следующем:

  • Проблемы с колодцами сетевых компаний (просадки, ненормативный уровень высоты относительно дороги);
  • Отсутствует разметка;
  • Ямы;
  • Расползание по шву.

— Три года юристы мэрии не могут закончить претензионную работу, а на ЮЗОД бьются машины. Сегодня мы с ярославским ОНФ предприняли меры для того, чтоб предупредить водителей об опасном участке, но надо бы ещё белой краской пройтись по покрышкам, чтоб заметнее было. Покрышки нашли тут же, — добавил Темур Абдуллаев.

Через два месяца общественники собираются повторить свой объезд. Напомним, по большинству дорог гарантия на капитальный ремонт давалась на 4–5 лет.

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