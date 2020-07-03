Где гарантии? Как выглядят дороги, отремонтированные по президентской программе, спустя несколько лет

Долго ли держатся отремонтированные дороги? На этот вопрос попытались ответить ярославские активисты, устроив проверку улицам, которые первыми попали в президентскую программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2017 и 2018 годах. А это около 50 дорог. Прошло три года, что с ними сейчас?
— Около 60 процентов дорог имеют те или иные повреждения. 40 оставшихся процентов находятся в удовлетворительном состоянии, при этом подрядчики, которые выполняли работы на хороших участках, в Ярославле больше не появлялись, — рассказал активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.
Самые главные проблемы наших дорог увидели в следующем:
- Проблемы с колодцами сетевых компаний (просадки, ненормативный уровень высоты относительно дороги);
- Отсутствует разметка;
- Ямы;
- Расползание по шву.
— Три года юристы мэрии не могут закончить претензионную работу, а на ЮЗОД бьются машины. Сегодня мы с ярославским ОНФ предприняли меры для того, чтоб предупредить водителей об опасном участке, но надо бы ещё белой краской пройтись по покрышкам, чтоб заметнее было. Покрышки нашли тут же, — добавил Темур Абдуллаев.
Через два месяца общественники собираются повторить свой объезд. Напомним, по большинству дорог гарантия на капитальный ремонт давалась на 4–5 лет.