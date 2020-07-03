Где гарантии? Как выглядят дороги, отремонтированные по президентской программе, спустя несколько лет

Долго ли держатся отремонтированные дороги? На этот вопрос попытались ответить ярославские активисты, устроив проверку улицам, которые первыми попали в президентскую программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2017 и 2018 годах. А это около 50 дорог. Прошло три года, что с ними сейчас?

— Около 60 процентов дорог имеют те или иные повреждения. 40 оставшихся процентов находятся в удовлетворительном состоянии, при этом подрядчики, которые выполняли работы на хороших участках, в Ярославле больше не появлялись, — рассказал активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.